НАТО проводит масштабные военные учения в странах Скандинавии

НАТО с понедельника начала масштабные двухнедельные военные учения в Норвегии, Швеции и Финляндии. В манёврах «Северный ответ» принимают участие более 20 тысяч военных из 12 стран — членов Североатлантического союза, а также Швеции, которая готовится к вступлению в НАТО.

Учения проходят на суше, на море и в воздухе. В них задействованы более 50 подводных лодок, фрегатов, корветов, авианосцев и десантных кораблей, более 100 истребителей, транспортных самолётов, самолётов морского наблюдения и вертолётов.

Основные манёвры разворачиваются на севере Норвегии, а также в северных регионах Финляндии и Швеции. Их цель — отработать совместную защиту арктических регионов.

Учения намерены посетить новый президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и шведская принцесса Виктория.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал скандинавские учения НАТО провокационными.

«Мы считаем, что эти учения носят демонстративно провокационный характер. Любые учения, особенно в географической близости к линии соприкосновения увеличивают опасность военных инцидентов. Поэтому, с точки зрения обеспечения обороноспособности РФ, все необходимые меры предприняты», – цитирует Грушко российское РИА Новости.

Ранее учения НАТО проводились на севере Норвегии каждые два года и носили название «Холодный ответ». В этом году они существенно расширены и переименованы в «Северный ответ», поскольку к ним присоединились новый член союза — Финляндия, и Швеция, которая заканчивает последние приготовления к вступлению в оборонную коалицию.

«Северный ответ» 2024 года — часть крупнейших за последние почти 40 лет учений НАТО в Европе под кодовым названием «Стойкий защитник». Помимо Скандинавии, они пройдут в этом году в Германии, Польше и странах Балтии. В них примут участие около 90 тысяч человек, авиация и корабли союза и Швеции. Американские СМИ ранее сообщали, что военные будут отрабатывать сценарий обороны на случай российского вторжения.