Наццентр по контролю заболеваний о случаях чесотки в Грузии: поводов для паники нет

«Чесотка в стране выявляется ежегодно, и в этом году прироста случаев заболевания не наблюдается», заявил заместитель руководителя Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Грузии Паата Имнадзе. В последнее время в социальных сетях циркулируют сообщения о заражении чесоткой, пользователи пытаются выяснить, что может быть причиной сыпи и зуда, которые беспокоят их или членов их семьи.

«Эта болезнь может коснуться любого, и поводов для паники нет», – говорит Паата Имнадзе.

Чесоткой ежегодно заболевает один процент населения мира. Паротит – это клещевое заболевание, передающееся от человека к человеку при длительном контакте «кожа к коже», поясняет Имнадзе.

«Оно может передаваться через постельное белье, полотенца и одежду», — говорит он и отмечает, что «лечиться им довольно легко, используя специальные мази».

«Для профилактики важно избегать контактов с инфицированным человеком, не пользоваться чужими полотенцами, одеждой и постельным бельем. Лечение должно быть предоставлено не только самому больному чесоткой, но и всем членам его семьи, а также тем, кто находится с ним в тесном, тесном и длительном контакте», — сказал Паата Имнадзе.

Грузинская служба Радио Свобода не смогла получить от официальных ведомств информацию о распространении болезни в школах и детских садах и возможных перебоях в учебном процессе.