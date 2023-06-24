Наемники ЧВК «Вагнер» покидают Ростов-на-Дону

Наемники ЧВК «Вагнер», в ночь на субботу занявшие здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону и прилегающую территорию, вечером 24 июня начали покидать город. Об этом сообщают корреспонденты СМИ с места событий.

Сообщается, что собравшиеся в центре города жители приветствуют наемников восторженными криками. Уехал и танк Т-90, который утром в субботу застрял в воротах местного цирка.

Наемники начали покидать Ростов после того, как их глава Евгений Пригожин объявил о завершении так называемого «марша справедливости» и уходе в полевые лагеря. Он не сообщил подробности договоренности, которая, судя по всему, была заключена с властями. Официально российские власти о ней тоже не сообщали, о ее наличии заявила пресс-служба белорусского лидера Александра Лукашенко.

Телеграм-каналы со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, пишут о том, что уголовное дело по обвинению в мятеже, которое было возбуждено против Пригожина, может быть закрыто.