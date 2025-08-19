Трамп рассказал о согласии Путина встретиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре в ночь на вторник согласился встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в интервью Fox News рассказал говоривший с ним президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил, что Путин и Зеленский «ладят друг с другом чуть лучше, чем он думал раньше», и поэтому сначала проведут переговоры тет-а-тет, а уже затем с ним. «Хотя не сказал бы, что они когда-нибудь станут лучшими друзьями», — сказал президент США.

«Надеюсь, Путин будет вести себя хорошо, — заявил президент. — В противном случае мы окажемся в сложной ситуации».

Трамп вновь назвал невозможным вступление Украины в НАТО и возвращение ей аннексированного Россией Крыма. В рамках урегулирования войны Киев тем не менее получит «много земли», заявил он, вероятно, имя в виду освобождение занятых российскими военными территорий.

В рамках предлагаемых Украине гарантий безопасности Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска в стране, — сообщил президент. США не будут этого делать, пока Дональд Трамп будет президентом.

По словам Трампа, он допускает, что Москва готова согласиться на это. Кремль неоднократно заявлял, что исключает для себя мирный процесс в Украине в случае размещения там иностранных войск.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, встретится с российским лидером Владимиром Путиным в течение следующих двух недель.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что встреча между Зеленским и Путиным может состояться «в Европе». По его словам, она будет организована не во Франции, как во время встречи Зеленского и Путина в 2019 году, а в «нейтральной стране». «Возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву, — заявил он. — Или другая страна: в последний раз двусторонние переговоры были в Стамбуле (Турция)».

Тем временем агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника администрации США сообщило, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии.