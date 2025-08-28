В результате российского удара поврежден киевский офис Радио Свобода

В результате российского воздушного удара в ночь на 28 августа был повреждён офис киевского бюро Радио Свобода. В редакции выбиты окна в нескольких помещениях, частично повреждена техника. Пострадавших нет.

На видео с камер наблюдения, опубликованном в соцсетях, видно, что взрывы рядом с офисом Радио Свобода стали следствием прямых попаданий двух ракет. Боеприпасы ударили по гражданским объектам на небольшом расстоянии от редакции Радио Свобода.

«Хотя офис Радио Свобода получил повреждения, нам повезло, что никто из сотрудников не пострадал. Будьте уверены, наши журналисты продолжат свою жизненно важную работу. Наши мысли – с семьями тех, кто погиб и был ранен в этих атаках, а также с украинскими спасателями», – заявил президент Радио Свобода/Радио Свободная Европа Стивен Капус.

Неподалёку также пострадало здание представительства Европейского Союза. Глава Европейского совета Антониу Кошта осудил удар.

28 августа также пострадал офис «Украинской правды», сообщило само издание.

Российские войска ночью нанесли массированный удар по Украине дронами и ракетами, в том числе по Киеву. По последним данным, в столице погибли 18 человек, среди них есть дети. Пострадали 38 человек.

Завтра, 29 августа, в Киеве объявлен День траура по погибшим.

По данным Киевской городской военной администрации, последствия атаки РФ зафиксированы более чем на 20 локациях в семи районах города. Значительные разрушения в жилой застройке Днепровского и Дарницкого районов. В последнем прямым попаданием уничтожена часть пятиэтажного дома.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, в ночь на 28 августа войска РФ атаковали Украину почти 600 ударными БПЛА и 31 ракетой. Военные зафиксировали попадания ракет и ударных дронов на 13 объектах, а также падение сбитых (обломков) на 26 локациях.

Российские военные регулярно атакуют украинские регионы различными видами вооружения – ударными дронами, ракетами, авиабомбами, системами залпового огня.

Руководство России отрицает, что российская армия в ходе полномасштабной войны наносит целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл Украины, убивая мирное население и разрушая больницы, школы, детские сады, объекты энергетики и водоснабжения.

Украинские власти и международные организации квалифицируют эти удары как военные преступления Российской Федерации и подчёркивают, что они имеют преднамеренный характер.