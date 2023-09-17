Ночью беспилотники атаковали Подмосковье и аннексированный Крым

В ночь на воскресенье на подлете к Москве системами ПВО были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили Министерство обороны и мэр Москвы Сергей Собянин, один дрон упал в Истринском районе, другой - в Раменском. Пострадавших нет. В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково были отменены шесть авиарейсов, более 30 - задержаны.

Кроме того, по заявлению Минобороны, шесть беспилотников были сбиты над западным, северо-западным и восточным побережьями аннексированного Крыма.

Еще один беспилотник упал на территории города Орел. Там загорелся резервуар с топливом.

Министерство обороны России считает дроны украинскими. Украинское командование не комментирует атаки дронов на территории России.