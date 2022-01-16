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Новак Джокович не сможет играть на Открытом чемпионате Австралии
Федеральный суд Австралии согласился с решением министра по делам иммиграции и отклонил апелляцию Новака Джоковича. Как отмечает Би-би-суть конфликта Джоковича с властями Австралии заключается в том, что он не привит от ковида, а власти Австрали запретили въезд непривитым иностранцам.
Вначале Джоковича остановили на пограничном контроле и отправили в центр временного содержания подлежащих депортации, затем суд отменил это решение иммиграционной службы, после чего австралийский министр по делам иммиграции Алекс Хоук своей властью аннулировал визу теннисиста.
Министр Хоук объяснил, что если бы правительство сделало исключение для известного спортсмена, это воодушевило бы противников вакцинации. Именно это обоснование оспаривали в суде адвокаты Джоковича.
Другие новости дня
Глава Чечни заявил, что жители Ингушетии не предъявили ему обвинений в ответ на ультиматум
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Ингушетии не предъявили ему обвинений в ответ на трехдневный ультиматум и обратился к чеченцам с просьбой удалить ранее оставленные в социальных сетях враждебные высказывания о жителях соседней республики.
«Рамзан не является врагом Ингушетии и ингушского народа. Мы братья и остаемся братьями… Так что, господа правозащитники так называемые, продажные шакалы, у вас не получится расчленить наши народы», – заявил Кадыров.
При этом и глава Чечни, и его ближайшее окружение ранее неоднократно резко высказывались в адрес соседей. Обращения записали командир полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев, заместитель министра внутренних дел Чечни Аслан Ирисханов, министр МВД Чечни Руслан Алханов и другие.
Кадыров поручил «удалить любое враждебное высказывание в адрес представителей ингушского народа» - приводят цитату министра по нацполитике Чечни Ахмеда Дудаева из прямого эфира в инстаграме РИА Новости. Об этом чиновник заявил вечером 15 января.
«Таких сообщений не должно было быть ни со стороны Ингушетии, ни со стороны Чечни. Оскорбляющие друг друга непристойные, оскорбительные высказывания, тем более исходящие от должностных лиц, это ненормально», – рассказал Кавказ.Реалии глава ингушского отделения партии «Гражданская инициатива» Магомед Хазбиев.
Собеседник согласен: остановить поток негативных комментариев крайне сложно, так как в республиках проживают сотни тысяч людей. Запретить им писать комментарии никто не сможет. Но власть имеет рычаги для того, чтобы остановить поток оскорбительных комментариев со стороны своих представителей – чиновников и депутатов различного уровня. При этом он не видел, чтобы в Ингушетии кто-то оскорбительно высказывался в адрес Чеченской Республики на уровне глав, депутатов не только парламента, но и муниципальных советов.
- 12 января Рамзан Кадыров выступил с жестким заявлением в адрес жителей Ингушетии. Причиной этому стал визит ингушской делегации в Чечню и последовавшие за ним извинения участников этой поездки перед земляками. В результате Кадыров пригрозил отнять земли у соседней республики и выступил с ультиматумом в адрес ее старейшин. Региональный руководитель потребовал в трехдневный срок сформулировать имеющиеся к нему претензии и добавил, что «пойдет на все», если обвинения будут оскорбительными.
- На третий день ультиматума сопредседатель ингушской общественной организации «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов предъявил три претензии Кадырову.
- Общественная организация «Национальный совет Ингушетии» предложила представителям ингушского и чеченского народов встретиться на нейтральной территории, чтобы разобраться с вопросом о границе между республиками. Об этом в видеообращении заявил один из членов организации Муса Албогачиев.
- Новая волна угроз и оскорблений в отношении общественных деятелей из Ингушетии стала продолжением спора из-за установленной административной границе. Соглашение Чечни и Ингушетии было подписано 26 сентября 2018 года главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Договор вызвал волну митингов в Магасе: они прошли осенью 2018 и весной 2019 года. По мнению протестующих, установление границ не было справедливым.
- В декабре 2017 года Минфин США внес главу Чечни в санкционный «список Магнитского». В ведомстве возложили на него ответственность за внесудебные убийства, пытки и другие нарушения прав человека. В санкционные списки также внесены чиновники и силовики из ближайшего окружения Кадырова.
Минобразования: школы Грузии полностью готовы к началу учебного процесса
По информации Министерства образования, все государственные и частные школы Грузии находятся в полной готовности к возобновлению учебного процесса 17 января, пишет SOVA.
Как сообщают в ведомстве, за родителями по-прежнему остается право выбрать форму дистанционного обучения, а педагоги из групп риска при желании смогут проводить уроки онлайн.
«Все рекомендации, разработанные Минздравом, будут строго соблюдаться в школах для безопасности учащихся, учителей и администрации школ и во избежание любого другого риска. В случае выявления коронавируса будут продолжаться точечные ограничения.
Учащиеся I-XII классов будут обязаны носить маску, при этом государство по-прежнему будет обеспечивать обязательное тестирование учителей. На данном этапе вакцинировано 73% учителей и сотрудников школьной администрации», - говорится в сообщении.
Шторм повторно повредил батумскую набережную
Мощный шторм повредил набережную в грузинском черноморском городе Батуми. Об этом сообщает издание «Батумелеби».
Самый серьезный ущерб – на территории Нового бульвара. Волны вынесли на набережную песок и гальку, размыта береговая линия. Повреждены скамейки, декоративные плиты и зеленые насаждения.
Сила шторма составила 5 баллов, сопровождаясь при этом сильным ветром и дождем. По словам очевидцев, высота волн превышала 3 метра.
По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в Батуми на протяжении всего дня 16 января. В настоящее время в портовом городе идет снег.
Коронавирус в Грузии: 5 504 новых случаев заражения, 24 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 5 504 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 51,8 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 10,62%, за две недели – 9,43%, за семь дней – 9,6%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 995 687.
Более 58% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 3 222. В Аджарии выявили 768 случаев заражения, в Имерети – 483, в Шида Картли – 203, в Самегрело и Земо Сванети – 184, в Квемо Картли – 189, в Кахетии – 159, в Гурии – 109, в Мцхета-Мтианети – 101, в Самцхе-Джавахети – 72, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 14.
От ковида умерли еще 24 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 14 449.
Выздоровели 1 065 человек, их общее число выросло до 925 137.
На данный момент в Грузии 52 771 активный случай коронавируса. Из них 4 393 (более 8% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 967 пациентов тяжелое, 293 подключены к аппаратам ИВЛ. 2 051 человек остаются под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 46 327 лечатся на дому. В карантинных пространствах остается 54 гражданина, в самоизоляции – около 25,3 тысячи человек.
Спасатели в Батуми помогли российскому судну избежать крушения
Российскому грузовому судну, потерявшему управление, удалось отойти от берегов Батуми на безопасное расстояние при помощи грузинских моряков и спасателей. Об этом говорится в заявлении Агентства морского транспорта Минэкономики Грузии.
14 января нефтерудовоз «СГВ-Флот», плавающий под флагом России, зашел в порт Батуми. Из-за сильного шторма корабль утратил способность маневрировать, и волны стали уносить его к берегу Махинджаури. Тем не менее, к вечеру 15 января экипажу судна удалось самостоятельно остановить движение.
«После 03:00 в тесном взаимодействии с соответствующими службами Агентства морского транспорта судно постепенно смогло выйти в море, и теперь корабль уже безопасно стоит на якорной точке», - говорится в заявлении ведомства.
В течение всей ночи в Махинджаури находились сотрудники агентства, Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, патрульной полиции и спасательная команда.
Как отмечается, экипаж российского нефтерудовоза состоит из 13 человек. Все они – граждане РФ, пишет агентство «Новости-Грузия».
Ограничения на дорогах Грузии: последняя информация
Из-за непогоды ограничения действуют на дорогах в западной и центральной части Грузии. Об этом говорится в информации на сайте Департамента автомобильных дорог Минрегионразвития.
Из-за интенсивного снегопада и гололеда на 39-259 километре (Ксани-Самтредиа) автомагистрали международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе запрещено движение транспорта с прицепом, полуприцепом.
На 39-193 километре той же магистрали (участок Ксани-Зестафони) движение остальных видов транспорта разрешено при наличии противоскользящих цепей. Для машин с двумя или более ведущими мостами движение свободно.
Из-за интенсивного снегопада на 1-50 километре дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Багдати-Абастумани-Бенера запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью 30 и более мест. Для остального транспорта движение свободно при наличии противоскользящих цепей. Движение также свободно для машин с двумя или более ведущими мостами.
Из-за снегопада и плохой видимости движение ограничено на дороге международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале. Запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью 30 и более мест на 1-96 километре дороги (участок Хашури-Вале). Для остального транспорта движение свободно.
Из-за ремонтных работ с 17 января в Тбилиси перекроют несколько улиц
В одном из центральных районов Тбилиси – Чугурети, на два месяца перекроют улицу Иване Джавахишвили, сообщает пресс-служба столичной мэрии. Причина ограничений – ремонт дренажного коллектора. Они начнут действовать с 11:00 17 января.
Частные авто и общественный транспорт будут ездить по прилегающим улицам. В частности, машины, которые едут в сторону улицы Горького, смогут передвигаться по Гогиберидзе, Цинамдзгвришлили и Толстого. С Хетагурова в направлении Джавахишвили можно следовать по улицам Горького, Натишвили и Курдиани.
Небольшие изменения внесены в автобусные маршруты №59, №122, №91, №95, а также в маршруты микроавтобусов №62, №117.
Чугурети – не единственный район Тбилиси, где с понедельника будут действовать ограничения на передвижение. По причине ремонтных работ в течение месяца с 23:00 по 08:00 будет закрываться перекресток Цхнетской трассы и улицы Учанеишвили.
Кроме того, с ограничениями связан ремонт проспекта Кетеван Цамебули, который соединяет с центром города спальные районы Самгори, Варкетили и Исани. Работы начнутся 17 января и будут продолжаться восемь месяцев. На первом этапе реконструкцию должны провести на отрезке проспекта от метро «Авлабари» до улицы Телави, на втором этапе – от улицы Телави до улицы Леха Качинского.
В Европе прошли акции против ограничений из-за COVID-19
В нескольких городах Европы в субботу прошли протесты против мер, которые власти принимают для борьбы с пандемией коронавируса.
В Риме на улицы вышли противники обязательной вакцинации. Ее ввели для всех людей старше 50 лет. Таким образом правительство Италии пытается ослабить нагрузку на больницы на фоне стремительного роста числа заболевших из-за распространения нового штамма «омикрон».
В Париже протестовали против так называемых COVID-паспортов. Их введение одобрил французских парламент. Законопроект почти полностью запрещает невакцинированным людям участвовать в общественной жизни. Оппоненты считают, что закон нарушит права граждан.
В Европе, по прогнозам ВОЗ, в ближайшие полтора месяца коронавирусом из-за распространения «омикрона» могут заболеть более половины жителей. Сейчас новый штамм доминирует в Западной Европе и стремительно распространяется на Балканах.
По официальным данным, в Европе за первые две недели 2022 года выявлено более 16 миллионов случаев COVID-19. Умерли более 40 тысяч пациентов.
По делу хакерской группировки REvil арестованы восемь человек
В России по делу хакерской группировки REvil арестованы восемь человек. Шестерых суд отправил в следственный изолятор в субботу, 15 января. Двоих – днем ранее. Все они пробудут под стражей до середины марта. Арестованным вменяют в вину неправомерный оборот средств платежей.
Федеральная служба безопасности объявила о ликвидации REvil 14 января. Группировка была известна как одна из крупнейших в мире. Она занималась коммерческими атаками – требовала с компаний выкуп за неуничтожение их информации. В 2021 году с ними связывали атаки на десятки тысяч компаний, в том числе на нефтепровод Colonial Pipeline в США и на крупнейшего в мире производителя мяса в Бразилии.
В сообщении ФСБ утверждается, что у членов группы изъяты более 426 миллионов рублей, 600 000 долларов США, 500 000 евро, а также техника и 20 автомобилей премиум-класса. Спецслужба заявила, что известила о результатах операции Вашингтон.
Американские спецслужбы неоднократно заявляли, что группировка действует из России. Закрыть ее требовал от Москвы президент США. В июле после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена группа исчезла из даркнета.
Шесть человек пострадали в ДТП близ Гори
Шесть человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в ДТП близ Гори, сообщает телеканал «Мтавари».
Случай произошел сегодня вечером на автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Предположительно, причиной послужили сложные метеорологические условия – в Центральной Грузии сильный снегопад, гололедица и ветер.
Всех пострадавших доставили в больницу «Гормеди». Журналистам сообщили, что их жизням опасность не угрожает. Одного пациента планируется перевести в специализированную клинику в Тбилиси.
Из-за непогоды только в районе Гори за последние часы произошло три автомобильные аварии. ДТП также зафиксировали на участке Гори-Руиси, а в районе села Игоети машина вылетела с трассы.
По сообщениям СМИ, движение затруднено и на других участках автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Водители жалуются, что движение полностью парализовано на участке Хашури-Игоети. При этом там возникли проблемы и с освещением дороги.
«Нацдвижение» анонсировало большие изменения в структуре партии
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» анонсировала структурные изменения, сообщив о создании новых подразделений, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В начале недели состоялся съезд ЕНД, основатель которой, третий президент Михаил Саакашвили, в настоящее время находится в заключении. По его итогам, в политсовете произошли перестановки, однако никаких новых лиц в партии не появилось.
«В партии сейчас ведется распределение ответственности, создание новых структур и усиление существующих. Мы готовимся к тому, чтобы больше воли народа было бы в управлении страной», - сказал сегодня журналистам член партии Ника Оболадзе.
Другой представитель ЕНД Петре Цискаришвили в беседе с журналистами не исключил, что изменения затронут и головной офис партии. «Мы ведем консультации с членами команды, сторонниками и всеми, с кем можно будет решать стоящие перед партией и страной вызовы и задачи», - заявил Цискаришвили.
- Ранее председатель «Национального движения» Ника Мелия сообщил, что основной целью всех текущих изменений является рост популярности партии. ЕНД рассчитывает увеличить свою электоральную базу примерно на 10%.
- По итогам последних выборов в органы местного самоуправления осенью 2021 года, «Единое национально движение» получило самую высокую поддержку избирателей с 2012 года. Партия заняла второе место, набрав более 30,6% голосов. На первом месте последние девять лет остается партия «Грузинская мечта». На последних выборах она набрала более 46,7% голосов избирателей.
Прокуратура Казахстана сообщила о гибели в протестах 225 человек
Во время недавних протестов в Казахстане погибли 225 человек, среди которых 19 сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявил генпрокурор Серик Шалабаев. Ранения, по его словам, получили почти четыре с половиной тысячи человек. Более трех тысяч из них – полицейские и бойцы Нацгвардии.
Шалабаев признал, что данные до сих пор уточняются, и добавил, что огонь открывался «только по террористам». Прокуратура расследует три десятка жалоб на действия правоохранителей.
Генпрокуратура расследует почти 550 уголовных дел, в том числе 44 – по терактам и 15 – по убийствам. Арестованы около 450 человек.
Ранее власти Казахстана сообщали о гибели 164 человек, но затем эти данные назвали технической ошибкой.
Тем временем столице Казахстана Нур-Султане, на проспекте экс-президента Нурсултана Назарбаева сняли все таблички с его именем. СМИ сообщают, что в стране начат сбор подписей под петицией за возвращение столице названия Астана.
Также стало известно, что родственники Назарбаева покидают посты в крупных компаниях. Старшая дочь экс-президента депутат Дарига Назарбаева в новом году не появлялась на заседаниях парламента. Помощник сообщал, что она заболела и находится дома в Алматы. О нахождении остальных родственников и самого бывшего президента до сих пор поступают противоречивые сообщения.
- Протесты, начавшиеся 2 января с Жанаозена, в Мангистауской области на западе Казахстана, изначально носили мирный характер. Их участники высказывали недовольство ценами на газ, но впоследствии экономические требования расширились, к ним также добавились политические лозунги, прежде всего, уход из политики первого президента Нурсултана Назарбаева, отставка его преемника Токаева и политические реформы, включающие проведение демократических выборов.
- Вечером 4 января вспыхнули беспорядки. В Алматы группы людей громили и поджигали общественные и правительственные учреждения, магазины. Имели ли отношение участники мирных протестов к беспорядкам, до сих пор неясно.
- Президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи в наведении порядка у стран ОДКБ.
- Волнения и беспорядки в Казахстане Токаев назвал попыткой госпереворота. Он утверждает, что за насилием стоят «иностранные террористы», но о каких странах речь, не сказал. Ряд экспертов усмотрели в событиях в Казахстане схожесть с внутренней борьбой за власть – между Токаевым и людьми из окружения Назарбаева, который до последнего момента считался самой влиятельной политической фигурой в стране.
Конкурсная комиссия представила президенту кандидатов на пост главы ЦИК Грузии
Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост председателя и в члены Центральной избирательной комиссии Грузии представила свой список президенту. В соответствии с действующим законодательством не позднее семи дней после этого глава государства должна принять решение по кандидатам и представить их в парламент для утверждения, сообщает SOVA.
Срок полномочий действующего председателя ЦИК Георгия Каландаришвили истекает в феврале 2022 года. Он также участвует в нынешнем конкурсе. Кандидатами на пост председателя Центризбиркома являются:
- Георгий Каландаришвили;
- Тамаз Поладашвили;
- Тенгиз Тевзадзе.
Кандидаты в члены ЦИК (вакантны два места):
- Кристина Каджая;
- Леван Исакадзе;
- Майя Заридзе;
- Гия Цацашвили.
15 декабря 2021 года парламент Грузии утвердил изменение основных правил избрания членов и председателей Центральной избирательной комиссии. Согласно новому регламенту депутаты должны утвердить новых председателя и членов ЦИК не менее чем 2/3 полного состава.
По каждому из кандидатов должно состояться отдельное голосование. Избранным считается кандидат, поддержанный не менее чем 2/3 от общего числа депутатов. Если число кандидатов, получивших такую поддержку, окажется больше, чем количество вакантных мест, избранным будет считаться кандидат с лучшим результатом. Поправки предусматривают и процедуры на случай, если кандидаты получат равное количество голосов.
Российский танкер чуть не потерпел бедствие в Батуми
Танкер «Санкт-Петербург», плавающий под флагом России, чуть не потерпел бедствие у берегов Грузии. Об этом сообщает «Аджарское телевидение».
По информации Агентства морского транспорта, корабль зашел в порт Батуми, однако волнение на море в районе города оказалось настолько сильным, что судно отнесло в сторону Махинджаури. Экипаж потерял управление, танкер приблизился к берегу.
В ведомстве заявляют, что экипажу удалось взять ситуацию под контроль и наладить управление.
В настоящее время судно продолжает дрейфовать в районе Махинджаури.
Агентство морского транспорта не уточняет, с какой целью российский сухогруз прибыл в Батуми. Неясно и то, сколько человек находится на борту корабля, и был ли он загружен.
Шевченко уволен с поста главного тренера «Дженоа» через два месяца
Итальянский футбольный клуб «Дженоа» отправил в отставку украинского тренера Андрея Шевченко через два месяца после подписания контракта, который был заключен до 2024 года.
Шевченко возглавил «Дженоа» в начале ноября прошлого года. Под его руководством команда проиграла семь игр, сыграла вничью три и выиграла одну. В чемпионате Италии команда занимает предпоследнее 19-е место.
Шевченко 45 лет. С 2016 по 2021 год, до заключения контракта с «Дженоа», он тренировал сборную Украины. С середины 1990-х до 2012 года играл за киевское «Динамо», «Милан» и английский «Челси».
Число зараженных омикрон-штаммом в Грузии продолжает расти
Число зараженных новым штаммом коронавируса «омикрон» в Грузии продолжает расти, за сутки в стране лабораторно подтверждены еще 89 случаев. Об этом сообщает Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья.
Первые два случая инфицирования «омикроном» в Грузии были зафиксированы 20 декабря. Затем вирус установили практически у всех лиц, с которыми контактировали заболевшие.
«По состоянию на 15 января лабораторно подтверждено 1 185 случаев заражения «омикроном», – говорится в сообщении центра.
Эпидемиологи отмечают, что заразиться омикрон-штаммом есть и у уже переболевших и вакцинированных граждан. Самый сильный иммунитет, по их словам, у тех, кто сделал бустерную прививку, пишет агентство «Новости-Грузия».
По последним данным, полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 1 189 398 человек, что составляет 41,4% взрослого населения страны. Бустерные дозы получили 105 552 человека.
Сенатор Рубио предложил санкции против Путина - «пока не поздно»
В США сенатор-республиканец Марко Рубио представил на рассмотрение Сената текст законопроекта «О сдерживании авторитарных военных действий».
Проектом закона предусмотрено незамедлительное введение жестких персональных санкций в отношении президента РФ Владимира Путина и других официальных лиц в российском правительстве в случае военного вторжения России в Украину.
Как сообщает «Голос Америки», сенатор Рубио назвал законопроект «первым документом подобного рода, предусматривающим введение санкций лично против Путина». Санкции, как предлагает сенатор, должны быть объявлены и против секторов российской экономики, «от которых зависит личное обогащение [путинского] режима».
«Основная часть любой стратегии, направленной на то, чтобы заставить Владимира Путина отступить, состоит в том, чтобы сделать последствия вторжения чрезвычайно болезненными для олигархов, поддерживающих контроль [Путина] над Россией, - сказал Рубио. – Президент Байден, похоже, не понимает, что Америка должна демонстрировать силу и решимость, а не слабость. Я призываю своих коллег из Сената работать со мной над принятием этого законопроекта, пока еще не слишком поздно [это сделать]».
- Кроме введения санкций в отношении Путина и других представителей его режима, автор законопроекта требует немедленно ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток-2» - в случае вторжения России в Украину.
- В минувший четверг, сенаторы отклонили еще один законопроект о санкциях в отношении Москвы и «Северного потока-2», разработанный республиканцем Тедом Крузом.
Глава МИД Грузии отправится в Брюссель, чтобы согласовать позиции с НАТО
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани считает, что его визит в штаб-квартиру НАТО является еще одним доказательством того, что отношения между Тбилиси и Брюсселем остаются приоритетными для партнеров и пересматриваться не будут. Так глава МИД прокомментировал предстоящую встречу с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, пишет SOVA.
«Думаю, обмен нашими позициями с руководством НАТО во время этого визита очень важен. У меня также будут другие встречи с представителями НАТО, что будет очень полезно, и мы согласуем позиции, чтобы на следующих переговорах с Российской Федерацией, а я уверен, что они будут продолжены, наши натовские партнеры были осведомлены о нашей позиции», - сказал Залкалиани.
Глава МИД напомнил, что несколько дней назад состоялось заседание Совета Россия-НАТО, на котором обсуждались вопросы глобальной безопасности. По словам министра, на этом фоне очень важна постоянная связь с партнерами по НАТО.
«В последние дни у нас ежедневные контакты с Брюсселем, и во время моего телефонного разговора с заместителем генсека НАТО он передал мне приглашение генерального секретаря посетить Брюссель и продолжить нашу дискуссию там. Думаю, это очень своевременный и важный визит», - добавил Залкалиани.
Глава грузинской дипломатии посетит Брюссель 17-18 января 2022 года. Помимо встреч с представителями НАТО запланированы также переговоры в Евросоюзе.
Дорога к грузино-российской границе закрыта для большегрузов
На участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (дорога в направлении границы с Россией) из-за снегопада и ветра введен запрет на движение машин с прицепом и полуприцепом. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Для легковых автомобилей дорога открыта. При этом движение на участке Гудаури-Коби осуществляется в режиме нон-стоп только через лавинозащитные тоннели под контролем патрульной полиции.
Джонсон подвергся критике за вечеринку при локдауне в мае 2020 года
Пребывание Бориса Джонсона на посту британского премьер-министра находится на грани риска. Консервативные члены парламента начали открыто призывать к его отставке после признания Джонсоном, что он позволили себе провести садовую вечеринку во время коронавирусного локдауна. В свое оправдание глава правительства заявил, что считал этот поступок проведением «рабочего мероприятия».
Как сообщает британская пресса, Джонсон принес «тщательно взвешенное извинение за участие в мае 2020 года в садовой вечеринке, на которой присутствовало около сорока официальных лиц. В публикациях говорится, что общение отдыхающих гостей подогревалось алкогольными возлияниями. Приглашения на вечеринку якобы были разосланы по электронной почте, при этом указывалось, что при употреблении спиртного нужно будет соблюдать правила «социального дистанцирования» и наслаждаться теплой погодой.
Некоторые члены правительства позднее выразили через Твиттер свою поддержку премьеру. Министр культуры Надин Доррис сказала, что Джонсон поступил правильно, принеся личное извинение, потому что многие люди отнеслись к произошедшему с недовольством и гневом.
Доррис заявила, что теперь следует ждать результатов проводимого расследования.
Другой депутат парламента, настроенный более критично, назвал извинение Джонсона «половинчатым» и похожим на извинения, которые приносит ребенок за пролитое молоко.
Мэрия Лиссабона наказана за передачу персональных данных в посольства
Мэрия Лиссабона оштрафована на 1,25 млн евро за нарушение законов Евросоюза. Речь идет о передаче персональных данных иностранцев в посольства нескольких стран, чьи граждане устраивали акции протеста. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.
Живущие в Португалии российские политэмигранты в середине прошлого года обнаружили, что мэрия передала посольству России имена, адреса и номера телефонов участников акции в поддержку Алексея Навального.
Одна из инициаторов расследования, пострадавшая от действий мэрии после акции в защиту Алексея Навального, сообщила агентству Рейтер о своих опасениях. Она беспокоится, что действия городских властей могут иметь долгосрочные последствия, особенно в случае, если ей однажды понадобится приехать в Россию.
- Португальская Комиссия по защите данных провела расследование и выяснила, что городские власти под руководством мэра-социалиста Фернанду Медины в 2018-2021 годах более 200 раз нарушила закон.
- Мэрия передавала посольствам персональные данные и до 2018 года, но в то время это еще не было нарушением закона: европейский Общий регламент по защите данных вступил в силу в мае 2018 года.
- Мэр Фернанду Медина извинился перед своими избирателями за произошедшее, но это не помогло избежать скандала, который, возможно, стал одной из причин его проигрыша на выборах в сентябре прошлого года.
Общественный деятель из Ингушетии предъявил претензии Кадырову в ответ на его требование
В Ингушетии сопредседатель общественной организации «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов предъявил три претензии в ответ на требование главы Чечни Рамзана Кадырова сформулировать обвинения в его адрес и озвучить их в трехдневный срок.
Первая претензия Султыгова касается территориального вопроса, вторая – высказываний чеченских чиновников в отношении ингушских общественных деятелей и третья – действий в отношении беженцев из Ингушетии, проживающих в Грозном во время военной кампании.
«Сделайте один шаг назад. Посадите комиссии с обеих сторон по земельному вопросу, позвольте им поработать. Если же такой возможности нет, сообщите нам об этом», – заявил Султыгов в видеообращении, перевод с ингушского приводит «Фортанга». Общественный деятель также напомнил об обещании отпустить территории, на которых раньше жил тейп Хашиевых.
«Один раз вы же обещали отпустить эти территории, где проживал тейп Хашиевых. Там расположены ингушские кладбища. Нам же нужно умирать, мы же мусульмане, которым предстоит встреча со Всевышним. Это же не большой вопрос Рамзан, не стоящий того, чтобы пролить хоть одну каплю крови среди наших народов», – сказал Султыгов.
Сопредседатель общественной организации «Мекх-Кхел» предложил Кадырову создать двустороннюю комиссию для определения границ между Ингушетией и Чечней. Султыгов также попросил главу Чечни, чтобы чеченские чиновники воздержались от критических высказываний в адрес Ингушетии.
«Вы говорите про братские отношения. Берегите это братство, чтобы это было не в одностороннем порядке. Сделайте нам навстречу один шаг, мы сделаем вам три шага! Тогда будет между нами братство и уважение друг к другу», – добавил он.
- Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к ингушам и потребовал «предъявить ему обвинения» в течение трех дней. Обращению предшествовало извинение одного из религиозных деятелей Ингушетии Яхьи Хадзиева перед своим тейпом. Хадзиев раскаивался, что на одном из торжеств пожал руку и тепло приветствовал главу Чечни. После этого Кадыров жестко раскритиковал его на своем совещании и оскорбил нескольких общественных деятелей из Ингушетии, в том числе муфтия Иссу Хамхоева и политзаключенного Ахмеда Барахоева.
- По этой теме выступили практически все высшие чиновники и силовики Чечни. Обращения записали командир полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев, заместитель министра внутренних дел Чечни Аслан Ирисханов, министр МВД Чечни Руслан Алханов и другие.
- Общественная организация «Национальный совет Ингушетии» предложила представителям ингушского и чеченского народов встретиться на нейтральной территории, чтобы разобраться с вопросом о границе между республиками. Об этом в видеообращении заявил один из членов организации Муса Албогачиев.
- Соглашение о границе Чечни и Ингушетии было подписано 26 сентября 2018 года главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Договор вызвал волну митингов в Ингушетии: они прошли осенью 2018 и весной 2019 года. По мнению протестующих, установление границ не было справедливым.
В Грузии 41,4% взрослого населения полностью вакцинированы от коронавируса
Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 1 189 398 человек, что составляет 41,4% взрослого населения страны. Об этом сообщает Национальный центр по контролю над заболеваниями и общественного здоровья.
С учетом тех, кто получил только одну дозу вакцины, число привитых составляет 1 306 788 человек или 45,5% взрослого населения. Бустерные дозы получили 105 552 человек. Как известно, Минздрав Грузии 7 декабря сократил сроки бустер-прививки с шести до трех и пяти месяцев, в зависимости от исходной вакцины. Таким образом, по состоянию на 15 января в целом в Грузии сделали 2 603 603 укола. Из них 5 631 прививку от COVID-19 провели накануне, в пятницу.
В начале 2022 года темпы вакцинации в Грузии сохраняются примерно на том же уровне, что и до праздников. За последние две недели число полностью вакцинированных граждан увеличилось на 24 110 человек.
В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля. В настоящее время сделать прививку в Грузии могут лица старше 12 лет, пишет агентство «Новости-Грузия».
Как указывают специалисты, для формирования коллективного иммунитета, необходимо вакцинировать против коронавируса как минимум 60% взрослого населения. Именно такая цифра была обозначена в национальном плане вакцинации на 2021 год, однако достичь поставленной цели не удалось.
Чтобы стимулировать процесс с осени правительство Грузии начало разрабатывать разные поощрительные механизмы, в том числе денежные выплаты в размере 200 лари для всех привившихся лиц старше 50 лет. С 1 декабря в стране начала действовать система «зеленых паспортов». Теперь для посещения множества общественных объектов граждане старше 18 лет должны предъявить электронный документ, в котором прописан их ковид-статус.
В тбилисском баре туриста заставили заплатить почти тысячу лари за бокал пива
Турист из Германии обвиняет в мошенничестве и краже сотрудников тбилисского бара – иностранца заставили заплатить 950 лари (около 310 долларов) за бокал пива, сообщает телеканал «Мтавари».
Случай произошел в четверг, 13 января. Как утверждает немец, рядом с ним у бара села женщина, которая заказала шампанское. Когда мужчина допил свое пиво и собирался уходить, его остановил сотрудник заведения, который предъявил ему счет на 950 лари. В чеке было указано шампанское. Иностранец оплачивать его отказался, отметив, что уже заплатил 12 лари (около 4 долларов) за свое пиво.
«Он завел меня в комнату и сказал, что я должен заплатить. Я объяснил, что в кармане у меня нет больше 50 лари. После этого он толкнул меня и начал кричать, держа при этом в руке терминал. Он сказал мне достать бумажник, забрал мою банковскую карту, снял 950 лари, а также отобрал 50 лари, которые были у меня в кармане», - рассказал турист журналистам.
Гражданин Германии уже обратился в полицию. В МВД Грузии до сих пор не сделали комментариев по факту.
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