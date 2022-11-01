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2 ноября ни одно судно не пройдет по «зерновому коридору» в Черном море
Делегации ООН, Турции и Украины договорились не планировать движение судов по Черному морю на 2 ноября. Об этом говорится в сообщении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле. В ООН заявили, что прекращение движения судов – это временная мера.
Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что организация продолжит досмотр судов в рамках зерновой сделки. Он подчеркнул, что, поскольку Россия не прекратила, а лишь приостановила свое участие в сделке, ООН в сотрудничестве с Турцией и Украиной «продолжает реализовывать инициативу». Отмечается, что во вторник было проведено 36 инспекций судов, находящихся в турецких водах.
По данным Министерства инфраструктуры Украины, за два дня после выхода России из зерновой сделки по гуманитарному коридору прошли 17 судов. Два из них направились в украинские порты под загрузку. За три месяца с момента заключения соглашения 422 судна экспортировали около 10 млн тонн сельскохозяйственной продукции.
Ранее 1 ноября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры. Российская сторона утверждает, что в ходе разговора Путин рассказал президенту Турции о причинах решения приостановить зерновую сделку. По мнению российского президента, зерновой коридор использовался для атаки по Севастополю в аннексированном Крыму, а украинская сельхозпродукция якобы поступает не туда, куда предполагалось по условиям соглашения.
Путин сказал Эрдогану, что Россия готова вернуться в сделку после расследования удара по севастопольскому порту и гарантий безопасности со стороны Украины. Эрдоган, в свою очередь, по итогам разговора выразил уверенность, что сделка может быть возобновлена «при помощи конструктивного подхода».
Кроме того, телефонные переговоры по поводу зерновой сделки провели главы Минобороны Турции и Украины Хулуси Акар и Алексей Резников, а также министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. В ходе разговора Акар заявил, что соглашение в значительной степени способствовало разрешению глобального продовольственного кризиса. По его словам, «все проблемы могут быть решены путем сотрудничества и диалога». Кроме того, Акар отметил, что черноморский коридор «намного быстрее и удобнее» для перевозки зерна, чем наземный маршрут.
29 октября Россия приостановила свое участие в соглашении о вывозе из Украины зерна через украинские черноморские порты. Это решение было принято в связи с атакой беспилотников на суда в Севастополе. По версии Минобороны, атаке подверглись суда, которые были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора». МИД России обвинил в атаке Украину, которой, по его версии, помогали британские специалисты. В Лондоне эти утверждения отвергли, а в Киеве заявили, что Москва лишь искала повод для того, чтобы перестать выполнять свои обязательства.
На 31 октября ООН, Турция и Украина согласовали движение 16 судов по Черному морю, договоренности были достигнуты без участия России. Стороны также договорились о проведении инспекций на 40 судах, выходящих из портов Украины. В СКЦ добавили, что российскую делегацию уведомили об этих планах.
В этот же день Минобороны России сообщило о приостановке движения по гуманитарному коридору «до прояснения обстоятельств украинской атаки против кораблей в Севастополе». В ведомстве добавили, что движение судов по коридору «является недопустимым, так как Украина использует его для ведения боевых действий против России».
- Зерновая сделка была заключена между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции 22 июля. Первое судно с продовольствием вышло из Одессы 1 августа.
- Украина – один из крупнейших мировых экспортеров зерна. Из-за российского военного вторжения в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом Россию. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупреждала о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.
Другие новости дня
СГБ Грузии сообщило о задержании трех граждан в зоне грузино-осетинского конфликта
Служба госбезопасности Грузии сообщила о незаконном задержании российскими военными трех местных жителей, граждан Грузии, в районе села Меджврисхеви Горийского муниципалитета.
Село Меджврисхеви находится в 60 км к северо-западу от Тбилиси. Линия де-факто грузино-осетинской границы проходит вдоль восточной и северной части села, примерно в десяти километрах от главной магистрали Грузии Восток-Запад, пишет агентство «Новости-Грузия».
В связи с задержанием граждан Грузии активирована «горячая линия», в известность поставлена Миссия наблюдателей ЕС и сопредседатели Женевских переговоров.
СГБ заявляет, что власти Грузии задействовали все имеющиеся в их распоряжении механизмы для освобождения задержанных людей в кратчайшие сроки.
«Практика незаконных задержаний ограничивает основное право на свободное передвижение, значительно ухудшает обстановку безопасности на местах и угрожает стабильности в регионе», - говорится в заявлении СГБ.
С начала мобилизации погибли более ста призванных на фронт россиян
С 21 сентября, со дня объявления в России так называемой частичной мобилизации, погибли более ста призванных на фронт по этой процедуре россиян, утверждает издание «Новая газета Европа», ссылаясь на официально подтвержденные случаи гибели.
Реальное количество погибших мобилизованных может быть существенно выше, отметили в редакции, подчеркнув, что включали в статистику только хорошо проверенную информацию, и не включали в нее погибших добровольцев или контрактников.
Больше всего погибших мобилизованных, по данным «Новой газеты», из Свердловской области - 24 человека. На втором месте - Челябинская область, из которой 13 погибших.
При этом 23 мобилизованных, о чьей смерти известно из официальных источников, погибли даже не доехав до фронта. Причинами их смерти становились драки, злоупотребление алкоголем и наркотиками, самоубийства и несчастные случаи.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежали граждане, которые состоят в запасе, а приоритет должен был отдаваться тем, кто имеет боевой опыт. Кроме того, перед отправкой на фронт мобилизованные должны были пройти соответствующую подготовку. Тем не менее, правозащитники регулярно сообщали о нарушении властями объявленных правил мобилизации и о том, что многие из мобилизованных даже не проходят медосмотры.
- С начала октября в СМИ почти ежедневно появляются сообщения о гибели мобилизованных россиян на территории Украины. Иногда между призывом по мобилизации и сообщением о гибели проходит меньше трех недель.
- 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации. По его словам, из запаса были призваны 300 тысяч человек, 82 тысячи из них отправлены на фронт. После этого Владимир Путин объявил об окончании частичной мобилизации, однако не подписал соответствующий указ. Правозащитники обращают внимание на то, что несмотря на заявление президента России, юридически мобилизация не остановлена.
CNN: Иран готовится отправить России новую партию оружия
Иран готовится отправить в Россию около тысячи единиц оружия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальных представителей одной из западных стран. По их данным, Тегеран направит Москве баллистические ракеты малой дальности класса «земля-земля» и дополнительные ударные беспилотники.
Последняя партия иранского оружия включала около 450 беспилотников. Россия его использовала для массированных обстрелов украинской инфраструктуры, утверждает CNN. Телеканал напоминает, что во время атак погибли мирные жители.
По словам источников, новая партия вооружений будет доставлена России до конца года, пишет CNN.
Кроме того, Киев считает, что Россия, вероятно, разместит иранские баллистические ракеты на северной границе Украины. Против них, по данным украинского Минобороны, эффективной защиты нет, пишет «Украинская правда».
Иранские ракеты будут схожи с российскими ракетами «Искандер-М». У России они заканчиваются, утверждает Минобороны Украины.
Киев обвиняет Москву в использовании иранских беспилотников при атаке на гражданские объекты. Украинская сторона сообщала, что военнослужащим удалось сбить более 300 аппаратов иранского производства.
Россия обвинения в использовании иранского оружия отвергает. Тегеран заявил, что не поставляет оружие сторонам конфликта.
Апелляционный суд Грузии в среду огласит решение по делу Ники Гварамия
Апелляционный суд огласит свое решение по приговору основателю оппозиционного телеканала «Мтавари Архи» Нике Гварамия в среду, в 11.00. Судьи - Мераб Джорбенадзе, Лаврентий Маглакелидзе и Давид Мимисеишвили - удалились на совещание еще 24 октября.
Речь идет о приговоре Тбилисского городского суда от 15 мая, который приговорил Гварамия к 3,5 годам лишения свободы - это крайняя мера по статье «превышение полномочий», пишет агентство «Новости-Грузия». Суд счел Гварамия виновным в том, что его семья использовала дорогостоящий автомобиль Porsche, полученный от частной компании в обмен на размещение рекламы. Это, по мнению суда, нанесло ущерб интересам телекомпании «Рустави-2», которой он на тот момент управлял.
Авторитетные местные правозащитные организации и оппозиционные политики расценивают дело Гварамия как политически мотивированное.
В последнем слове подсудимого Гварамия заявил, что пойдет до конца, вплоть до разбирательства в Европейском суде по правам человека. «Я надеюсь выйти. Моя судьба не решается только здесь, не только перед грузинским судом, поскольку впереди Страсбургский суд», - заявил он.
Минобороны РФ сообщило об отправке в зону боев 87 тысяч мобилизованных
Из 300 тысяч мобилизованных в зону боевых действий с Украиной отправлены 87 тысяч человек. Об этом на селекторном совещании сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По словам министра, срочников отправлять на войну не будут.
Шойгу отметил, что с мобилизованными работают около трех тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе боев на территории Украины.
Министр признал, что в начале мобилизации в работе военкоматов были выявлены недостатки. Их, по словам Шойгу, устранили.
На фоне мобилизации Россию покинули сотни тысяч человек. Из регионов поступали сообщения о нарушениях во время призыва. Например, в армию отправляли многодетных отцов. Известно о случаях смерти призывников на мобилизационных пунктах.
Издание «Верстка» обращает внимание, что как минимум в четырех из 11 изученных журналистами регионах могли больше 1% резервистов, заявленного в плане Минобороны.
«Верстка» проанализировала госконтракты на закупку военной амуниции в 11 регионах, которые заключили после 21 сентября. Журналисты сравнили их с данными переписи населения 2020-2021 годов и пришли к выводу, что в Хабаровском крае могли призвать 3,5% резервистов, в Тверской области около 3% резервистов, в Калмыкии – 2,8%, в Вологодской области – 1,8%.
- Частичная мобилизация началась в России 21 сентября по указу президента. 28 октября Шойгу отчитался об окончании призыва. Владимир Путин подтвердил завершения мобилизации, но указа об этом нет.
- 1 ноября в России начался осенний призыв в армию. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете 30 октября предположили, что срочников осеннего призыва могут отправить на войну с Украиной уже весной. Кроме того, их могут мобилизовать в армию по завершении срочной службы, если мобилизация будет объявлена вновь или продлена.
SpaceX запустила секретный американский спутник на тяжелой ракете-носителе
Американская корпорация SpaceX впервые за три года отправила груз в космос на тяжелой ракете-носителе «Фалькон Хэви» (Falcon Heavy). Старт состоялся днем 1 ноября по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Пуск проводился в интересах Космических сил США, подробности не раскрываются. В пресс-релизе Космическое командование США сообщило, что на геостационарную орбиту выводятся спутники для Управления инноваций и прототипирования - точное их число не сообщалось.
Известно о двух запущенных аппаратах. Первый - секретный спутник, назначение, характеристики и название которого не проводились.
Второй - микроспутник «Тетра-1», созданный принадлежащей Boeing компанией Millennium Space Systems. Как сообщается на сайте компании, «Тетра» должна была быть запущена еще в 2020 году. Спутник должен продемонстрировать “возможности малых аппаратов для связи, разведки и создания космических сетей”, - сообщал сайт Military & Aerospace Electronics.
Тяжелая ракета-носитель впервые была запущена SpaceX в коммерческий полет в апреле 2019 года. Второй полет в июне того же года до сегодняшнего дня был последним - тяжелая нагрузка пока что не востребована рынком.
Тем не менее к старту готовятся две ракеты с еще большой загрузкой. SpaceX в Техасе готовит к полету ракету Super Heavy с космическим кораблем «Старшип». Американское космическое агентство НАСА в ноябре в третий раз попытается осуществить пуск сверхтяжелой ракеты-носителя СЛС.
Часть Абхазии остается без света из-за аварии на линии «Ачгуара»
Сегодня утром на высоковольтной линии «Ачгуара» в Абхазии произошла авария. Часть жителей самопровозглашенной республики осталась без света.
К вечеру в компании «Черноморэнерго» сообщили, что место аварии локализовано, ведутся ремонтные работы.
«Ориентировочное время окончания работ – два часа», – говорится в сообщении.
11 октября в пресс-службе абхазского министерства экономики сообщили о ремонтных работах на линии «Ачгуара», в которых принимали участие бригада «Черномороэнерго» (порядка 20 человек) и российская подрядная организация (порядка 23 человек).
Ранее ремонт линии, которую называют самым уязвимым объектом абхазской энергетики, неоднократно откладывался.
Составители Collins Dictionary назвали «пермакризис» словом года
Составители словаря английского языка Collins Dictionary, который издаётся в Шотландии, выбрали словом года permacrisis - "пермакризис", то есть постоянный кризис.
Британские лингвисты указывают, что это слово "описывает ощущение жизни в период войны, инфляции и политической нестабильности". Решение "подводит итог тому, насколько по-настоящему ужасным 2022 год стал для многих людей", цитирует "Би-би-си" главу Collins Learning Алекса Бикрофта.
Слово "пермакризис" возглавило ежегодную подборку авторами словаря 10 слов или фраз, которые, как отмечается, "отражают постоянно развивающийся язык и заботы тех, кто его использует".
К примеру, в нынешнем списке оказалось также выражение quiet quitting - означающее ситуацию, когда на работе человек выбирает исполнение лишь своих основных обязанностей и не больше, и тем самым либо протестует против чего-то, либо пытается улучшить баланс между работой и личной жизнью. Издание "Афиша" в августе предлагало вариант перевода этих двух слов как "тихое увольнение". Это не увольнение в прямом смысле, но такой подход к работе, когда вы отказываетесь выполнять задания за коллег и выключаете компьютер вовремя, писала "Афиша".
Оксфордский словарь называл словом прошлого, 2021 года, vax, связанное с вакцинами и вакцинацией в период эпидемии COVID-19.
Collins Dictionary в предыдущие годы выбирал главными такие слова "локдаун", "фейк ньюс", "брекзит", "климатическая забастовка" и другие.
Сергей Лавров принял главу югоосетинского МИДа
В Москве во вторник состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Ахсаром Джиоевым. Об этом сообщила пресс-служба югоосетинского ведомства.
«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней политической повестки и перспективам дальнейшего укрепления взаимодействия в различных сферах югоосетино-российского межгосударственного сотрудничества. Переговоры прошли в атмосфере открытости, дружбы и взаимопонимания», – говорится в сообщении.
Во встрече с югоосетинской стороны также приняли участие замглавы МИДа Андрей Цховребов и югоосетинский посол в Москве Знаур Гассиев.
«В этот же день в Министерстве иностранных дел России состоялись двусторонние консультации, на которых были предметно рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений, проблематика сохранения и укрепления существующей системы региональной безопасности, в том числе положение дел на Женевских международных дискуссиях в контексте ситуации, складывающейся на международной арене», – рассказали в Цхинвали.
На сайте российского МИДа информация о встрече Лаврова и Джиоева пока не опубликована.
- Ахсар Джиоев в качестве главы югоосетинского внешнеполитического ведомства впервые посещает Москву. Он возглавил МИД 15 августа текущего года.
Убийство в Сухумском районе – обвиняемого заключили под стражу
В прокуратуре самопровозглашенной республики Абхазия сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении жителя села Дзыгута Сухумского района Владимира Акаба. Его обвиняют в умышленном убийстве.
По информации прокуратуры, 26 октября Владимир Акаба в собственном доме, в ходе застолья убил Алхаса Малия, выстрелив ему в затылок из «незаконно приобретенного и хранимого огнестрельного оружия неустановленного образца». Пострадавшего доставили в сухумскую республиканскую больницу. Он скончался от полученного огнестрельного ранения.
Акаба задержали 27 октября. Днем позже Сухумский районный суд избрал в отношении Акаба меру пресечения в виде заключения под стражу.
TikTok предложил сотрудникам переехать из России в Ереван, Астану и Бишкек
Сотрудникам российского офиса социальной сети TikTok предложили переехать в Ереван, Астану и Бишкек после объявления мобилизации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в компании.
Журналисты обнаружили, что руководитель отдела глобальных бизнес-решений в Восточной Европе TikTok Анастасия Панина на своей странице в LinkedIn объявила об открытии нового офиса компании в Казахстане. Она же его и возглавит.
Tiktok предложил сотрудникам переехать в одну из трёх стран СНГ, однако все расходы на релокацию, в том числе и на жилье, работники компании должны оплатить самостоятельно. Кроме того, чтобы воспользоваться возможностью работать из другой страны, нужно вернуться в Россию и подписать дополнительное соглашение к трудовому договору.
По словам источников РБК, сотрудники TikTok выражали обеспокоенность тем, что у них нет отсрочки, а компания не сможет обеспечить им бронь. На это им отвечали, что российский офис Tiktok "обязан взаимодействовать с военкоматами и передавать им всю информацию".
Собеседники издания заявили, что в российском офисе TikTok до начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале этого года работало от 200 до 300 сотрудников. При этом уже тогда какая-то часть из них находилась за пределами страны. Сейчас, по словам источника РБК, "каждый третий сотрудник находится в других странах". Он обосновал своё заявление сообщениями коллег в рабочих чатах.
Официальный представитель TikTok в России на запрос РБК не ответил.
- После начала российского вторжения в Украину TikTok приостановил работу в России из-за законов, которые вводят уголовную и административную ответственность за фейки про армию. Социальная сеть отключила для россиян возможность загружать новые видеоролики и вести прямые трансляции. Администрация TikTok подчеркнула, что другого выбора у неё не было, поскольку на кону "безопасность сотрудников и пользователей".
- После начала февральского вторжения многие западные компании сокращают присутствие в России и расширяют в соседних странах, в частности, в Казахстане и Узбекистане.
В абхазских магазинах обнаружили 11 бутылок грузинской минералки
В Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Абхазия сообщили, что завершили проверку сведений о продаже в магазинах грузинской продукции, консервов «Хаши» с флагом и картой Грузии, а также использования в школах учебного пособия «Атлас» с изображением на лицевой стороне обложки грузинского флага.
По информации ведомства, в магазинах обнаружили 74 банки консервов «Хаши» и «Рубец», произведенных в Ставропольском крае России. На этикетках, как сообщалось ранее, размещены грузинский флаг и карта Грузии, включающая в себя территорию Абхазии.
Кроме того, в абхазских магазинах обнаружили 11 бутылок грузинской минеральной воды – «Боржоми», «Набеглави», «Ликани» и «Саирме».
В магазинах продавалось и российское печенье «Морозова» (8 банок, 8 мини-пакетов и 13 упаковок). Импортером продукции оказалась грузинская компания ООО «Компания Орбита» из Тбилиси.
По информации абхазской Генпрокуратуры, продукция реализовывалась в сухумских продуктовых магазинах, а также в Гудаутском, Гагрском, Очамчирском и Гульрипшском районах.
В ведомстве утверждают, что было нарушено абхазское таможенное законодательство. Индивидуальных предпринимателей теперь должны привлечь к административной ответственности.
Генпрокуратура подтвердила и факт использования учебного пособия «Атлас» по географии для 7 класса с изображением на лицевой стороне обложки флага Грузии в Очамчирской школе-интернате имени С.П. Басария. Речь идет о 13 учебниках.
«Министерству просвещения и языковой политики Республики Абхазия предложено произвести замену указанных пособий на образцы пособий, рекомендованных Методическим объединением учителей географии, а именно, учебные пособия «Атлас» 7 класса издательство «Дрофа» 2021 года и «Просвещение» 2022 года», – сказано в заявлении.
- Ранее о том, что в Абхазии продаются грузинские вина и консервы с картой Грузии, а в школах можно встретить атлас по географии с грузинским флагом, заявили в организации ветеранов «Аруаа». Там призвали сотрудников таможни более тщательно осматривать товары, ввозимые на территорию Абхазии.
В МВД Грузии сообщили о 24 задержанных наркодельцах
В ходе масштабной спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Грузии задержаны 24 человека. Среди них — один гражданин Украины, двое — России, трое граждан Казахстана.
Спецоперация проходила одновременно в нескольких городах, в том числе в Тбилиси и Батуми. В грузинской столице центром спецоперации стал пригород Поничала, имеющий печальную репутацию места, где сосредоточена нелегальная торговля наркотиками.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», по обвинению в незаконном сбыте наркотиков и подготовке к незаконному сбыту арестованы 18 человек. Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение. Часть их них – ранее судимы.
Остальные проходят по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков (среди них – граждане Украины и России).
Перед спецоперацией были проведены «контрольные закупки» наркотиков, все было зафиксировано скрытой камерой.
В ходе спецоперации при обысках изъято несколько килограммов кокаина, героина и психотропных веществ.
США продлили срок на разгрузку нефти из России без потолка цен
Танкеры с российской нефтью, загруженные до 5 декабря и разгруженные до 19 января, не попадут под действие потолка цен, который ранее договорились установить ЕС и США. Об этом говорится в разъяснениях министерства финансов США, сообщает The Wall Street Journal.
По данным газеты, уточнение Минфина призвано успокоить нефтяные рынки, поскольку поставки из российских портов на Балтийском море в страны Азии могут занять от 45 до 60 дней.
На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на источники сообщал,что в преддверии выборов в Конгресс США 8 ноября на фоне растущих цен на энергоносители, американские власти обсуждают более мягкие условия потолка цен на российскую нефть.
5 декабря в силу вступает восьмой пакет санкций ЕС против России, включающий введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами. По информации Bloomberg, только страны "Группы семи" (G7) и Австралия согласились соблюдать ограничения. Непосредственно потолок цен планируется определить ближе к моменту, когда начнется действие ограничений. По данным источника Reuters, предельную цену установят, исходя из "исторической" средней стоимости российской нефти в диапазоне 63–64 доллара за баррель. Сейчас российская нефть стоит около 75 долларов.
Москва заявляла, что не будет торговать нефтью по невыгодным для себя ценам.
В Израиле проходят пятые за три с половиной года выборы в парламент
В Израиле 1 ноября проходят выборы в Кнессет - это уже пятые парламентские выборы в стране за последние три с половиной года.
Нынешний оппозиционный лидер Биньямин Нетаньяху, который в прошлом неоднократно занимал пост премьер-министра, рассчитывает вновь возглавить правительство. Его правая консервативная партия "Ликуд", согласно последним опросам общественного мнения, может вновь стать правящей силой. Неясно, однако, будет ли у сторонников Нетаньяху решающее число мандатов. Для парламентского большинства необходимы минимум 61 место, сторонникам экс-премьера пока прогнозируют 60 мест из 120.
Всего в выборах в однопалатный Кнессет участвуют 40 партий, у 11 из которых, судя по опросам, есть шансы набрать достаточно голосов, чтобы попасть в парламент. Основным соперником "Ликуда" считается центристская партия "Еш Атид", которой руководит нынешний премьер Яир Лапид.
В понедельник Лапид написал в твиттере, что израильтяне заслуживают "правительство, состоящее из честных и трудолюбивых людей".
Во многом как и после выборов в прошлом году формирование нового кабинета может занять недели и даже месяцы. В Израиле, как отмечают агентства, даже партии из схожего политического сектора часто не могут сформировать альянсы. 73-летний Нетаньяху прежде уже сталкивался с неудачными попытками собрать правительственную коалицию. В лагере его оппонентов сейчас как левые, так и правые силы, которые стремятся не допустить возвращения в кресло лидера "Ликуда". Помимо этого Биньямин Нетаньяху остаётся под следствием по обвинениям в коррупции.
Одним из решающих факторов в ходе нынешнего голосования называют явку среди арабского населения, которое составляет 20% от общего числа граждан примерно в 9 миллионов 400 тысяч человек.
В июне в Израиле распалась лишившаяся большинства восьмипартийная коалиция во главе с бывшим премьером Нафтали Беннетом. Она просуществовала лишь год. Правительство возглавил глава внешнеполитического ведомства Лапид. Он будет оставаться у власти и до создания нового кабинета.
Югоосетинский депутат Гарри Мулдаров создает новую партию
Депутат парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, экс-кандидат в президенты Гарри Мулдаров создает новую партию.
Как сообщила телекомпания «Ир», инициативная группа уже представила в Минюст документы, необходимые для регистрации, идет подготовка к съезду партии. Её рабочее название – «За справедливость».
«Движущей силой партии станет молодежь, а целью отстаивание интересов осетинского народа. Желающих вступить в нашу партию достаточно. Главное – это поддержка наших сограждан», – сказал Мулдаров агентству «Рес».
Мулдаров – глава комиссии по делимитации и демаркации де-факто границы Южной Осетии с Грузией. В 2019 году он был избран депутатом от правящей партии «Единая Осетия». Вышел из нее в сентябре 2020 года после того, как поддержал позицию парламентариев, требовавших отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева из-за резонансного дела Инала Джабиева. В декабре того же года Мулдаров вошел в состав объединения «За справедливость» вместе с нынешним югоосетинским президентом Аланом Гаглоевым.
В первом туре президентских выборов в апреле текущего года за Мулдарова проголосовали 2592 человека, он набрал 9.33% голосов.
Экоактивиста Аршака Макичяна лишили российского гражданства
Экологического активиста Аршака Макичяна, выступавшего против войны в Украине, лишили российского гражданство по решению суда. Об этом Макичян сообщил в своём фейсбуке. Также гражданства лишились трое членов его семьи: отец и два брата. Гражданств других стран у них нет. Аршак Макичян жил в России с момента, когда ему исполнился год.
Семья Макичян переехала в Россию из Армении вскоре после распада СССР и получила гражданство России. Сейчас суд постановил, что российские паспорта были выданы семье с нарушениями, и что в деле Макичянов не хватает части документов, которые при оформлении потеряло само МВД.
Макичян уверен, что решение суда связано с его гражданской позицией. В России он был активистом экологического движения Firdays for Future, выступающего за борьбу с глобальным потеплением. После начала военного вторжения России в Украину неоднократно выступал против войны и осуждал политику российских властей.
Адвокат Макичяна Ольга Подоплелова так же считает решение суда политически мотивированным. Она назвала поводы для аннулирования российского гражданства "высосанными из пальца, чтобы наказать Аршака за его активизм".
Вскоре после начала войны в Украине Аршак Макичян с женой уехали из России. Макичян планировал вернуться, но после решения российского суда его статус гражданина сменится на статус апатрида - лица без гражданства, что затрудняет любые перемещения.
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Зимние запасы газа в Германии достигли почти 100% объёма
Хранилища природного газа в Германии заполнены практически до предела, сообщило в понедельник немецкое информационное агентство DPA. На конец октября ёмкости заполнены газом на 98,5% максимального объёма. По словам исполнительного директора энергетического объединения INES Себастиана Блешке, это говорит о полной подготовке к предстоящей зиме. В пользу Германии сыграла также тёплая осень: сейчас температура воздуха днём в Берлине около +20 градусов Цельсия, и отопительный сезон в стране ещё не начинался.
Блешке подчеркнул, что Германия смогла приблизиться к достижению независимости от отдельных поставщиков энергоносителей, в том числе от России.
Планы немецкого правительства предполагают, что к 1 ноября все немецкие газохранилища должны быть заполнены не менее, чем на 95%. По словам Блешке, этой цели не достигло только хранилище в Редене в Нижней Саксонии: там уровень газа пока не превысил 91,5% мощности.
Газета Tagesschau уточняет, что абсолютный объём газа, хранящийся в Германии на 29 октября, соответствует 241,62 тераватт-часам, что является рекордным значением. Он превысил предыдущее максимальное значение от 10 ноября 2019 года, когда наличный газ оценивался в 239,62 тераватт-часа.
Однако эксперты обеспокоены тем, что рекордный объём газа, который Евросоюз закупил летом у новых поставщиков по ажиотажным ценам, может дестабилизировать мировой газовый рынок. Потребителям всё равно придётся экономить, поскольку цены на газ для них будут зимой крайне высоки. На рынке же после летнего пикового спроса цены на газ в последние недели начали резко падать, что может привести к кризису многие газовые компании.
Рекордных величин цены на природный газ для европейских покупателей достигли в августе, и с тех пор упали на 70%, причём на 20% - только за последние 10 дней, сообщает СNN. Спотовые цены на газ в Нидерландах периодически падают ниже нулевой отметки.
Европе также приходится сталкиваться с проблемами логистики. Поскольку в поиске новых поставщиков Евросоюз сделал ставку на закупки сжиженного газа, у берегов Испании и стран северо-запада Европы скопились очереди из танкеров с газом, который страны-покупатели не успевают разгружать и перерабатывать. Глава отдела сжиженного газа аналитической компании Vortexa Феликс Бут считает, что для их разгрузки потребуется не менее месяца. Окончательный переход на сжиженный газ вместо трубопроводного может занять до 20 лет.
Американские военные проводят учет вооружений, переданных Украине
Небольшая группа американских военных, находящихся в Украине, проводит инспекции, цель которых убедиться, что украинской армией ведется строгий учет вооружений, полученных от западных стран. Об этом сообщил в понедельник представитель Пентагона.
Инспекции проводятся американским военным атташе в Киеве и сотрудники управления по сотрудничеству в области обороны. Согласно правилам, они не могут проводит проверки вблизи передовой и действуют там, где, по словам представителя Пентагона, "позволяет обстановка". Украинские официальные лица оказывают полное содействие американским инспекторам.
Эти проверки проводятся в рамках кампании, в ходе которой западные столицы хотят убедиться, что современное западное вооружение, переданное украинским вооруженным силам, не попадает в руки российской армии, ее союзников или экстремистских групп. О начале этой кампании было объявлено на прошлой неделе Госдепартаментом. Она проводится в ответ на запросы членов Конгресса, которые требуют от Белого дома отчета о том, на что конкретно используются миллиарды долларов, выделенные на военную помощь Украине.
Как сообщает информационное агентство Associated Press, Госдепартамент подготовил долгосрочный план взаимодействия с Украиной, в рамках которого будет усилен совместный контроль за использованием современного оружия, в особенности, ракетных и противовоздушных систем и усилены меры безопасности на границах страны с тем, чтобы предотвратить потенциальную контрабанду оружия. Украине были переданы тысячи портативных противовоздушных и противотанковых систем, которые могут представлять большой интерес для экстремистских групп.
Независимые журналисты в России создали проект «Говорит НеМосква»
Команда независимых журналистов из России создала проект "Говорит НеМосква". Это телеграм-канал, рассказывающий о жизни в российских регионах. Его главным редактором стал Виктор Мучник, ранее возглавлявший томский телеканал "ТВ-2". Его сайт был заблокирован после начала войны в Украине.
"За Садовым кольцом жизнь не заканчивается – она там, наоборот, начинается", – считают создатели проекта.
Новое СМИ создается силами независимых журналистов, которые ещё работают в различных регионах России, а также тех, кто вынужден был покинуть страну под давлением властей.
- Томская телекомпания "ТВ-2" была одним из самых известных региональных СМИ, власти уничтожили ее в 2014 году. На ее основе было создано "Агентство новостей ТВ-2", которое было заблокировано в начале войны с Украиной. Ещё ранее Роскомнадзор грозил блокировкой сайта из-за текста об акции сторонников Алексея Навального 14 февраля.
- С начала войны за освещение войны в Украине, отличное от версии Минобороны, было заблокировано более семи тысяч сайтов, в том числе медиапроекты Радио Свобода – Север.Реалии, Сибирь.Реалии, Idel.Реалии, а также другие крупные СМИ, среди которых телеканал "Дождь" и радиостанции "Эхо Москвы","Медуза", DOXA, "Медиазона".
В Украине убит замкомандира батальона «Осетия» – он мог быть наемником «ЧВК Вагнера»
В Украине убит заместителя командира батальона «Осетия» Виктор Жидаев с позывным «Витос». Обстоятельства его смерти не раскрываются, пишет Кавказ.Реалии.
О смерти Жидаева сообщил телеграм-канал «Алания» и «Осетия». Добровольческие батальоны «РСО-Алания». В некрологе также говорится, что Жидаев был награжден двумя орденами Мужества, а две недели назад глава Северной Осетии Сергей Меняйло вручил ему медаль «Во славу Осетии».
Международный волонтерский расследовательский проект InformNapalm в 2018 году указывал человека с таким же именем и фамилией, также родившегося в Северной Осетии, среди наемников «ЧВК Вагнера». По данным расследователей, он имел должность старшего стрелка-зенитчика.
В 2012 году человек с именем и фамилией Виктор Жидаев, родившийся в североосетинском Мизуре, был осужден за хранение наркотиков в крупном размере. Свою вину в суде он признал.
Убитый в Украине Виктор Жидаев на одном из снятых в батальоне видео рассказывает, как его дед «был здесь [в Украине] в 1943 году, с гор мизурских, с Тамиска он спустился». Кроме того, в некрологе упоминается, что погибший замкомандира «имел за плечами огромный боевой опыт».
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц. Тренировки наемников проходят на базе спецназа ГРУ в поселке Молькино под Краснодаром. Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена.
- Несмотря на отсутствие правовых оснований, российские заключенные участвуют в войне в Украине как минимум с лета. Их вербовкой занимается «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц. Владельцем ЧВК считается бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ неоднократно связывали с президентом Владимиром Путиным. Регионы Юга России стали лидерами среди по числу осужденных, завербованных в «ЧВК Вагнера». С лета на войну в Украину оттуда отправили не менее 2700 арестантов.
- По данным Кавказ.Реалии на войне в Украине убили не менее 143 уроженцев Северной Осетии. Редакция ведет поименный список убитых на войне уроженцев и жителей регионов Северного Кавказа и Юга России, основанный как на официальных, так и на собственных данных, а также на информации других источников (правозащитники, НКО и т.д.).
В Херсонской области расширили зону вывоза местных жителей
Зона вывоза жителей в Херсонской области расширена на 15 км от Днепра, – заявил глава оккупационной администрации Владимир Сальдо. По его словам, Киев готовится нанести ракетный удар по плотине Каховской ГЭС, в результате чего может быть прорвана плотина.
Пророссийские власти планируют вывозить жителей Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.
Ранее, 28 октября, российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявлял о завершении «работы по организации вывоза» жителей правобережья Днепра в аннексированной Херсонской области на левый берег и в другие регионы.
Украина обвиняет Россию в депортации своих граждан.
- О начале перемещения жителей правобережья Днепра оккупационные власти Херсонской области объявили 18 октября. Причина, по их словам, наступление украинской армии и обстрелы со стороны Украины. О возможности сдать город Херсон и все правобережье представители российских властей прямо не говорили, однако командующий российскими войсками генерал Сергей Суровикин заявил, что возможны «непростые решения».
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска не собираются отступать из Херсона, хотя и устроили информационную операцию, чтобы ВСУ перебросили туда силы с других направлений.
- Из Херсона уехала российская администрация, также были вывезены несколько памятников российским и советским деятелям и даже упокоенные там останки князя Григория Потемкина-Таврического.
Баку и Ереван договорились «воздерживаться от применения силы»
Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам его переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном удалось согласовать совместное заявление.
Документ опубликован на сайте Кремля. В нем не упоминается Нагорный Карабах, лишь отмечается «ключевой вклад Российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания».
Стороны договорились «воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ».
По словам Путина, «не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из текста, предварительно проработанного на уровне специалистов».
Ранее Пашинян во время встречи с Путиным говорил, что предлагает внести в текст заявления тезис о поддержке российского подхода по нагорно-карабахской проблеме. Алиев, в свою очередь, заявил, что «карабахский конфликт – это уже история».
Полный текст заявления
- Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и Президент Российской Федерации В.В.Путин, встретились 31 октября 2022 года в г.Сочи и обсудили ход реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.
- Подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа. Согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов.
- Отметив ключевой вклад Российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания, акцентировали востребованность его усилий по стабилизации обстановки в регионе.
- Договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 г.
- Подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе. На основе имеющихся наработок условлено продолжить поиск взаимоприемлемых развязок. Российская Федерация будет оказывать этому всяческое содействие.
- Акцентировали важность формирования позитивной атмосферы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров при российском содействии, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран.
- Лидеры Азербайджанской Республики и Республики Армения приветствовали готовность Российской Федерации и впредь всемерно способствовать нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, обеспечению стабильности и процветания на Южном Кавказе.
Кипр с 1 декабря отменяет бесплатные визы для граждан России
Власти Кипра с 1 декабря вводят для граждан России визовый сбор в 80 евро за оформление въездных документов. За детей от 6 до 12 лет россиянам нужно будет заплатить 40 евро. Ранее оформление кипрской визы было для граждан РФ бесплатным.
Как пояснили в правительстве Кипра, изменение правил связано с приостановкой соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией.
ЕС приостановил действие упрощённого визового режима с РФ в сентябре. В связи с этим для граждан России повысился визовый сбор - с 35 до 80 евро. Кроме того, увеличился необходимый для подачи заявления на визу пакет документов.
Позже Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Чехия перестали пропускать российских туристов через свои границы в Евросоюз.
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