Трамп готов встретиться с Путиным «уже на следующей неделе»

Президент США Дональд Трамп «открыт для встречи» с российским коллегой Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт к встрече как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским», — цитирует AFP пресс-секретаря Белого дома Каролайн Ливитт.

По словам корреспондента Fox News Питера Дуси, Путин сказал побывавшему в среду в Кремле спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что хотел бы в какой-то момент встретиться с Трампом, а Уиткофф передал это президенту США.

Сам Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что «есть хорошие шансы, что встреча состоится очень скоро». Он также отказался давать прогноз по поводу сроков окончания конфликта в Украине, отметив, что «уже был очень разочарован». По словам Трампа, вслед за Индией и против других стран, закупающих российскую нефть, могут быть введены вторичные санкции. Среди этих стран Трамп назвал Китай.

«Мой специальный посланник, Стив Уиткофф, только что провёл крайне продуктивную встречу с Президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут значительный прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что этой войне должен быть положен конец, и мы будем стремиться к этому в ближайшие дни и недели», - написал Трамп в среду в социальной сети Truth Social.

Как сообщил корреспонденту Радио Свобода источник в европейских дипломатических кругах, «встреча Трампа и Путина, похоже, готовится». Газета NYT пишет со ссылкой на свои источники, знакомые содержанием состоявшегося 6 августа телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров, что такая встреча может состояться «уже на следующей неделе».

Место предполагаемой встречи Путина и Трампа пока не определено. Возможно, это будут Катар или Швейцария. Источники CNN сомневаются, что российско-американский саммит удастся организовать так быстро.

AFP сообщает со ссылкой на неназванный источник, что кроме Трампа и Зеленского, в разговоре, который был посвящен встрече Путина с Уиткоффом, принимали участие Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Финляндии Александр Стубб.

Источники Bild утверждают, что Трамп назвал переговоры Путина и Уиткоффа «более продуктивными, чем ожидалось».

По данным NYT, вскоре после предполагаемых переговоров с Путиным Трамп планирует провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским. Глав европейских государств на эту встречу он приглашать не собирается, утверждают источники издания. Представители НАТО и Украины в интервью AFP отказались подтвердить сообщение NYT.



