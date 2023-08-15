Одна из версий взрыва в Махачкале – нарушение хранения агрохимикатов

Российский Следственный комитет заявил вечером во вторник, что ведомство рассматривает ряд версий взрыва на АЗС в Махачкале, в результате которого, по последним данным, погибли 35 человек. Одна из версий – нарушение хранения агрохимикатов, отметили в СК.

Ведомство заявило также, что первичный осмотр места происшествия завершен. Ранее было объявлено, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание по этой статье – до десяти лет тюрьмы.

Среди жертв произошедшего в понедельник вечером взрыва трое детей. 80 человек получили ранения. Вторник, 15 августа, в Дагестане был объявлен днем траура. По данным Минздрава, 60 пострадавших находятся в больницах, из них 11 – в тяжелом состоянии.

По версии следствия, 14 августа около десяти часов вечера в здании автосервиса при техническом обслуживании автомобилей произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором могло храниться легковоспламеняющееся удобрение, вследствие чего произошел взрыв. Пожар площадью 600 квадратных метров удалось потушить лишь спустя 4 часа.