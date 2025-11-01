Оппозиция Танзании заявила о «сотнях погибших» в ходе протестов

Главная оппозиционная партия Танзании «За демократию и прогресс» (Chadema) утверждает, что в стране в ходе протестов, связанных с президентскими выборами, погибли около 700 человек.

Такую цифру представитель партии привёл в беседе с агентством France-Presse, утверждая, что люди погибли от рук сотрудников сил безопасности, и что сведения были получены в ходе проверки медучреждений.

Источник в силовых структурах, а также дипломатический источник в Дар-эс-Саламе, коммерческом центре Танзании, тоже рассказали AFP «о сотнях погибших». При этом Reuters приводит сведения от Управления ООН по правам человека, где заявили, что пока «достоверные сведения» подтверждают гибель по меньшей мере 10 человек в трёх городах. Генеральный секретарь ООН Атониу Гутерриш призвал к расследованию обвинений в чрезмерном применении силы.

Протесты вспыхнули в среду, 29 октября, в день выборов не только президента, но и депутатов парламента. По словам демонстрантов, их возмущение вызвало исключение избирательной комиссией из гонки двух ключевых соперников действующего главы государства Самии Хасан Сулуху. Некоторые протестующие срывали предвыборные плакаты с её изображением и поджигали правительственные здания. Полиция, по словам очевидцев, на которых ссылается Reuters, применяла слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

От оппозиции исключили из выборной гонки главу партии «За демократию и прогресс» Тунду Лиссу, которого держат под стражей по обвинению в госизмене, и Лухага Мпина из партии «Альянс за перемены и прозрачность». Отстранение последнего связали с юридическими основаниями.

Национальная избирательная комиссия в субботу объявила об убедительном переизбрании Сулуху на пост с результатом почти в 98%. При этом комиссия отмечает, что действующий президент одержала победу во всех округах. Явка, по данным ЦИК, составила 87 процентов, несмотря на сообщения ряда журналистов и наблюдателей о том, что избирательные участки были в основном пусты с утра до того, как день выборов перерос в протесты.

Международные наблюдатели выразили обеспокоенность отсутствием прозрачности на выборах и массовыми беспорядками.

Правительство Танзании называет число погибших среди сторонников оппозиции «значительно преувеличенным» и отвергает критику в адрес своих действий, связанных с правами человека.Главная оппозиционная партия Танзании «За демократию и прогресс» (Chadema) утверждает, что в стране в ходе протестов, связанных с президентскими выборами, погибли около 700 человек.

Такую цифру представитель партии привёл в беседе с агентством France-Presse, утверждая, что люди погибли от рук сотрудников сил безопасности, и что сведения были получены в ходе проверки медучреждений.

Источник в силовых структурах, а также дипломатический источник в Дар-эс-Саламе, коммерческом центре Танзании, тоже рассказали AFP «о сотнях погибших». При этом Reuters приводит сведения от Управления ООН по правам человека, где заявили, что пока «достоверные сведения» подтверждают гибель по меньшей мере 10 человек в трёх городах. Генеральный секретарь ООН Атониу Гутерриш призвал к расследованию обвинений в чрезмерном применении силы.

Протесты вспыхнули в среду, 29 октября, в день выборов не только президента, но и депутатов парламента. По словам демонстрантов, их возмущение вызвало исключение избирательной комиссией из гонки двух ключевых соперников действующего главы государства Самии Хасан Сулуху. Некоторые протестующие срывали предвыборные плакаты с её изображением и поджигали правительственные здания. Полиция, по словам очевидцев, на которых ссылается Reuters, применяла слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

От оппозиции исключили из выборной гонки главу партии «За демократию и прогресс» Тунду Лиссу, которого держат под стражей по обвинению в госизмене, и Лухага Мпина из партии «Альянс за перемены и прозрачность». Отстранение последнего связали с юридическими основаниями.

Национальная избирательная комиссия в субботу объявила об убедительном переизбрании Сулуху на пост с результатом почти в 98%. При этом комиссия отмечает, что действующий президент одержала победу во всех округах. Явка, по данным ЦИК, составила 87 процентов, несмотря на сообщения ряда журналистов и наблюдателей о том, что избирательные участки были в основном пусты с утра до того, как день выборов перерос в протесты.

Международные наблюдатели выразили обеспокоенность отсутствием прозрачности на выборах и массовыми беспорядками.

Правительство Танзании называет число погибших среди сторонников оппозиции «значительно преувеличенным» и отвергает критику в адрес своих действий, связанных с правами человека.

Танзания - одна из наиболее популярных африканских стран среди иностранных туристов. Они, как отмечает AFP, оказались в затруднительном положении из-за отмены рейсов. Согласно данным сервиса Vessel Finder и голландской судоходной компании C. Steinweg, главный порт страны в Дар-эс-Саламе оказался закрыт.

Также поступали сообщения, что в субботу в магазинах заканчивались продукты, закрылись заправки, не работал общественный транспорт.