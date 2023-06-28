Опрос: 35% россиян считают ошибкой решение вторгнуться в Украину

Больше трети россиян, 35 процентов, согласно социологическому опросу компании Russian Field, отменили бы решение о вторжении российских войск в Украину, принятое Владимиром Путиным 24 февраля прошлого года, если бы у них была такая возможность.

Издание The Moscow Times отмечает, что для подобных настроений это рекордный показатель: в первые месяцы войны против решения воевать с Украиной выступали от 26 до 28 процентов респондентов, в декабре прошлого года – 33 процента.

Отмечается также, что доля тех, кто "не отменял бы" решение вторгнуться в Украину, впервые упала ниже половины от числа опрошенных, составив сорок девять процентов.

Согласно опросу, наиболее антивоенные настроения царят среди молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет, а поддержка войны наиболее популярна у мужчин старше 45 лет.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу Russian Field, доли тех россиян, кто выступает за продолжение войны, и тех, кто выступает за переход к мирным переговорам, практически сравнялись: 45 и 44 процентов соответственно.