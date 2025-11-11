Опубликованы результаты муниципальных выборов в Гальском районе

В самопровозглашённой республике Абхазия опубликованы результаты голосования на выборах в органы местного самоуправления в Гальском районе.
На 11 мест в районное собрание претендовали 14 кандидатов. Как пишет «Апсныпресс», победу одержали «восемь абхазов и трое грузин; девять мужчин и две женщины».
Депутатами районного собрания избраны:
- округ №1 – Сохадзе Валета Владимировна
- округ №2 – Кулава Нукри Звиадиевич
- округ №3 – Аршба Инал Бесланович
- округ №4 – Чантурия Леван Игорьевич
- округ №5 – Шерозия Манана Гивиевна
- округ №6 – Зухба Эдишер Райкович
- округ №7 – Колбая Ираклий Отариевич
- округ №8 – Чачава Ахра Заурович
- округ №9 – Шония Лери Юрьевич
- округ №10 – Черкезия Екатерина Гудаевна
- округ №11 – Кантария Беслан Замирович
Выборы в органы местного самоуправления, прошедшие в Абхазии 8 ноября, не обошлись без политических баталий: были спорные результаты, низкая явка, обвинения в применении насилия и громкий скандал с участием российских политтехнологов. В публичном пространстве развернулась борьба за интерпретацию итогов голосования.
