Опубликованы результаты муниципальных выборов в Гальском районе

В самопровозглашённой республике Абхазия опубликованы результаты голосования на выборах в органы местного самоуправления в Гальском районе.

На 11 мест в районное собрание претендовали 14 кандидатов. Как пишет «Апсныпресс», победу одержали «восемь абхазов и трое грузин; девять мужчин и две женщины».

Депутатами районного собрания избраны:

  • округ №1 – Сохадзе Валета Владимировна
  • округ №2 – Кулава Нукри Звиадиевич
  • округ №3 – Аршба Инал Бесланович
  • округ №4 – Чантурия Леван Игорьевич
  • округ №5 – Шерозия Манана Гивиевна
  • округ №6 – Зухба Эдишер Райкович
  • округ №7 – Колбая Ираклий Отариевич
  • округ №8 – Чачава Ахра Заурович
  • округ №9 – Шония Лери Юрьевич
  • округ №10 – Черкезия Екатерина Гудаевна
  • округ №11 – Кантария Беслан Замирович

Выборы в органы местного самоуправления, прошедшие в Абхазии 8 ноября, не обошлись без политических баталий: были спорные результаты, низкая явка, обвинения в применении насилия и громкий скандал с участием российских политтехнологов. В публичном пространстве развернулась борьба за интерпретацию итогов голосования.

