Орбан назвал Грузию «самой успешной европейской страной»

Главный союзник «Грузинской мечты» в Европейском союзе, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил, что считает Грузию «самой успешной европейской страной». Об этом он сказал в Копенгагене, отвечая на вопросы грузинских журналистов перед началом 7-го саммита Европейского политического сообщества (EPC).

«Грузия – самая успешная европейская страна. Я не знаю другой столь же успешной страны. У вас политическая стабильность, экономика растёт стремительно. Мы вами гордимся и учимся у вас, как достичь такого успеха. Европе нужны такие страны, ведь, к сожалению, у многих из нас экономика не работает или парализована, находится в стагнации. Нам необходимо присоединение таких стран, как Грузия», – отметил Орбан, поддерживающий евроинтеграцию Грузии и выступающий против санкций в отношении Тбилиси.

В «Грузинской мечте» также заявляют, что страна демонстрирует самые высокие темпы роста ВВП в Европе. По данным Национальной службы статистики Грузии, рост экономики за январь–август текущего года составил 7,9%.

В саммите EPC принимает участие и грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. В МИД Дании отметили, что EPC не является форматом Европейского союза и его проведение не влияет на позиции и политику ЕС в отношении Грузии.

Сам Кобахидзе сообщил журналистам, что в Дании он обсуждает с европейскими политиками «национальные интересы, видение и шаги, которые необходимо предпринять для продвижения по пути евроинтеграции – одному из главных приоритетов внешней политики Грузии».

В рамках саммита он примет участие в дискуссии, посвящённой экономическому сотрудничеству. «У Грузии очень серьёзный потенциал в этой сфере, в том числе транзитный. Об этом мы будем говорить с европейскими партнёрами», – заявил Кобахидзе.