В датском МИДе прокомментировали визит Кобахидзе в Копенгаген

В преддверии 7-го саммита Европейского политического сообщества (EPC), который состоится сегодня, 2 октября, в столице Дании, Копенгагене, грузинский премьер Ираклий Кобахидзе присутствовал на приёме, организованном от имени короля Дании Фредерика X и королевы Мэри в честь лидеров, участвующих в саммите.

Грузинская телекомпания «Формула» обратилась в Министерство иностранных дел Дании с вопросом об участии Ираклия Кобахидзе в мероприятиях. В министерстве заявили, что EPC не является форматом встречи Европейского союза, и его рамки не меняют существующие позиции и политику ЕС в отношении Грузии.

Напомним, что из-за антидемократических действий «Грузинской мечты» Евросоюз прекратил контакты на высоком уровне с Тбилиси, а грузинские власти заявили о приостановке евроинтеграции страны до 2028 года.

Визит Кобахидзе в Копенгаген – один из редких визитов главы правительства в страны ЕС после парламентских выборов 2024 года и его заявления о приостановке евроинтеграции страны.

«Саммит Европейского политического сообщества (EPC) является более широким европейским форумом политического и стратегического диалога. Дания продолжает участие в формате, установленном во время предыдущих шести встреч Европейского политического сообщества, включая последнюю встречу, состоявшуюся в Албании в мае 2025 года. Соответственно, Грузия также приглашена на саммит EPC, который запланирован в Копенгагене.

EPC не является форматом встречи Европейского союза, и его рамки не меняют существующие позиции и политику ЕС в отношении Грузии. ЕС и Дания неоднократно выражали обеспокоенность ухудшением ситуации в Грузии», – заявили в Министерстве иностранных дел Дании.

Несмотря на приостановку евроинтеграции, «Грузинская мечта» уверяет, что будет готова ко вступлению в ЕС к 2030 году. Однако её критики считают, что партия свернула как с демократического, так и с евроатлантического пути.