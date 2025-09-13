Экс-министр обороны Джуаншер Бурчуладзе помещен под стражу в качестве меры пресечения

«Для меня непостижимо предъявление такого неподготовленного обвинения, и у меня есть подозрение, что оно мотивировано совершенно другими причинами», — сказал экс-министр обороны Джуаншер Бурчуладзе 13 сентября на судебном заседании, на котором рассматривался вопрос о назначении ему меры пресечения. Прокуратура потребовала заключения Бурчуладзе под стражу, тогда как адвокат ходатайствовал о его освобождении под залог в размере 100 000 лари.

«Этому человеку должно быть предоставлено время для полного выздоровления... он готов в любое время явиться в суд... он отец восьми детей, из которых четверо несовершеннолетние. Для суда должно иметь значение привязанность несовершеннолетних детей к их отцу», — заявила адвокат Мариам Шатиришвили, передав судье копии свидетельств о рождении детей бывшего министра обороны и документы о его состоянии здоровья.

У Бурчуладзе диагностированы сотрясение мозга и ушибы, и ему предписано соблюдать постельный режим в течение 21 дня. Судья Эка Барбакадзе зачитала содержание медицинской справки. По её словам, в ней указано, что Джуаншер Бурчуладзе не нуждается в госпитализации.

На прошедшем судебном процессе также выяснилось, что в рамках следственных действий бывшего министра и членов его семьи прослушивали.

«В деле представлены секретные материалы. Велось прослушивание телефонных разговоров Джуаншера Бурчуладзе и связанных с ним лиц. Ни одной записи не представлено. Единственная — это запись его жены: его ребёнок звонит в Дом юстиции и спрашивает, как получить паспорт», — заявил на процессе адвокат Дмитрий Хачидзе.

Сам Бурчуладзе на суде заявил, что предъявленное ему обвинение абсурдно, особенно часть, касающаяся покупки дома в Испании.

«Что касается договора купли-продажи, позвольте объяснить, уважаемый судья: я его обосновал, и он никак не связан с моим домом в Цхнети с точки зрения легализации. Я никогда не утверждал, что мой конечный доход, которым я погасил обязательство по купле-продаже, был дом в Цхнети… Дом в Испании я оплатил имуществом моей матери и с продажи моего имущества… Что касается декларации, этот дом не подлежал внесению в декларацию, так как я купил его в 2025 году. Я его не скрывал: на допросе сам сообщил об этом и принёс договор… Ни одного свидетеля не существует, если не считать косвенных… Вы хотите посадить в тюрьму отца восьми детей с сотрясением мозга», — сказал Джуаншер Бурчуладзе.

Следующее слушание по этому делу состоится 3 ноября в 11:00.

Бурчуладзе было предъявлено обвинение в рамках расследования, проведённого Антикоррупционным агентством Службы государственной безопасности. Предполагаемое преступление бывший министр обороны совершил в 2023 году.

По версии прокуратуры, по указанию Бурчуладзе тогдашний заместитель министра обороны Грузии и бывший глава департамента закупок Министерства обороны, при содействии родственника бывшего министра, в процессе закупки медицинского аппарата для военного госпиталя своими целенаправленными действиями создали неконкурентную среду. В результате через заключение фиктивных сделок стоимость аппарата была завышена, и оборудование, реальная цена которого составляла 2 606 272 лари, было поставлено Министерству обороны Грузии по цене 3 940 000 лари. Преступными действиями Министерству обороны был нанесён имущественный ущерб в размере 1 333 728 лари, сообщают в агентстве.

Что касается второго обвинения – сокрытия имущества, следствие утверждает, что вс январе 2025 года Бурчуладзе и его супруга приобрели за 544 000 евро земельный участок с домом в Испании. Поскольку законное происхождение этой суммы не было подтверждено, с целью сокрытия источника этих средств в 2024 году между супругой бывшего министра обороны и третьим лицом был заключён фиктивный договор купли-продажи недвижимости в посёлке Цхнети. На самом деле семья бывшего министра эту недвижимость не приобретала, и цель договора заключалась исключительно в сокрытии происхождения средств, предназначенных для перевода в Испанию, заявляют в Антикоррупционном агентстве СГБ.