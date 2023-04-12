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ОВД-Инфо: Алексея Москалёва экстрадировали в Россию
Алексея Москалёва экстрадировали из Беларуси в Россию. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на белорусского защитника, который попытался пройти к нему в СИЗО в городе Жодино.
Ранее более 40 антивоенных и правозащитных инициатив обратились к Евросоюзу с просьбой не допустить экстрадиции Москалёва в Россию и обеспечить его передачу в безопасную страну.
Москалёва, приговорённого к двум годам колонии по статье о повторной дискредитации российской армии, задержали в Минске 30 марта. Он сбежал из-под домашнего ареста в России за день до суда.
- Весной 2022 года 12-летняя дочь Москалёва Маша сделала на уроке в школе антивоенный рисунок. Директор школы обратилась в полицию. В квартире Москалёвых провели обыск.
- Позже полиция обнаружила в «Одноклассниках» Москалёва комментарии в поддержку Украины и карикатуры на президента России Владимира Путина. После этого на Москалёва сначала составили протокол по административной статье о дискредитации российской армии, оштрафовав его на 32 тысячи рублей, а затем возбудили уголовное дело по статье о повторной дискредитации вооружённых сил России.
- Машу, которую Москалёв воспитывал один, сначала отправили в приют, а потом отдали матери, которая выразила готовность «отбить» у неё мысли о политике.
Другие новости дня
Politico: Иран тайно ведёт переговоры с КНР и РФ о поставке ракетного топлива
Иран ведет секретные переговоры с Китаем и с Россией о покупке перхлората аммония, вещества, необходимого для производства твердого ракетного топлива. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.
Неизвестно, какое именно количество химикатов хочет закупить Иран, но, по некоторым оценкам, речь идет о партии, достаточной для производства тысяч ракет, в том числе Zolfaghar с дальностью полета 700 километров. Значительная часть боеприпасов может быть поставлена российским войскам для продолжения войны с Украиной, отмечают источники.
По данным источников, иранские представители провели переговоры с российским государственным производителем химикатов «Анозит». Предприятие находится в Новосибирской области. Приказ о вхождении «Анозита» в госкорпорацию «Ростех» в начале года подписал президент России Владимир Путин.
О том, какие компании со стороны Китая участвуют в переговорах, источники Politico не уточнили. При этом собеседники издания отметили, что возможные поставки перхлората аммония из Китая в Иран позволят Пекину оказать существенную поддержку России.
Официальные представители Тегерана, Пекина и Москвы на просьбы журналистов о комментариях не ответили.
Если сделка состоится, то это станет грубым нарушением международных санкций против ракетной программы Тегерана. В соответствии с резолюцией ООН от 2015 года странам запрещено продавать Ирану перхлорат аммония без одобрения Совбеза организации.
Председатель КНР Си Цзиньпин, посетивший Москву в прошлом месяце, не стал открыто поддерживать войну России против Украины и выступил за решение конфликта дипломатическим путём. Пекин предоставил свой план урегулирования, но критики считают, что предложения заставят Киев пойти на территориальные уступки России.
США и Евросоюз неоднократно предостерегали Китай от военной поддержки Москвы. КНР сообщения о поставка вооружений российской стороне отвергает. Китай отправлял России некоторые виды военного снаряжения, но поставки были весьма скромными, в том числе потому, что Пекин не хочет обострения отношений со своими важными партнёрами – Соединёнными Штатами и ЕС, отмечает Politico.
В Чечне задержан предполагаемый член вооруженного подполья
Власти Чечни отчитались о задержании в селе Гвардейское предполагаемого члена вооруженного подполья. При этом чеченские оппозиционные телеграм-каналы сообщили о перестрелке с силовиками и ранении местной жительницы.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о задержании в Гвардейском якобы вооруженного боевика, который скрывался в одном из домов. Пост он сопроводил видео, на котором бегущего человека окружают силовики. Изначально в рассылках в мессенджерах местные жители сообщали о четверых предполагаемых боевиках.
Задержанный – уроженец Ингушетии Микаил Мошхоев, пишет со ссылкой на свои источники оппозиционный телеграм-канал 1ADAT. При этом российские госсми сообщали о задержании Мошхоева еще 9 апреля. По сведениям 1ADAT, во время перестрелки были ранены несколько чеченских силовиков. Канал также пишет о пострадавшей 50-летней жительнице Гвардейского.
Кадыров в своей публикации отверг информацию о перестрелке и заявил, что «спецоперация завершилась в считанные минуты». О личности задержанного он не сказал ничего, добавив лишь, что это человек «из соседнего региона». В следующем видео он заявил о том, что задержанный попал в Чечню из Ингушетии и имел отношение к тем, кто ранее совершил нападение на полицию в Малгобекском районе соседней республики.
Телеграм-канал «Раньше всех» со ссылкой на свой источник указывает, что задержанный признался в помощи людям, которых обвинили в нападении на полицейских.
Село Гвардейское находится в пятидесяти километрах от Малгобекского района Ингушетии, где вечером 3 апреля неизвестные обстреляли сотрудников полиции, ранили одного из них и скрылись. Тогда в этом районе был введен режим контртеррористической операции. Затем в ночь с 5 на 6 апреля в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района вновь произошла перестрелка – трое полицейских погибли, еще восемь были ранены. 1ADAT сообщал о стянутой в Гвардейское военной технике.
- В ночь с 27 на 28 марта неизвестные обстреляли пост полиции на границе Ингушетии и Северной Осетии и скрылись с места происшествия. Двое полицейских получили ранения. Тогда в розыск были объявлены шесть человек. 29 марта один из них, Рамазан Эльдиев, был найден мертвым в Карабулаке, он мог умереть от полученных в ходе перестрелки ранений. Тело Мовсара Коттоева нашли 5 апреля в заброшенном доме в селе Аки-Юрт Малгобекского района, по предварительной версии, в его жилете взорвалась граната.
- Следственный комитет России возбудил ряд уголовных дел после нападений на полицейских в Ингушетии и Северной Осетии. Случившееся квалифицировали по двум статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконный оборот оружия.
- 6 апреля в Малгобекском районе Ингушетии были задержаны брат и два дяди погибшего Мовсара Коттоева. У них нашли боеприпасы и взрывные устройства, против них возбудили дело по статье о незаконном хранении взрывчатки.
- Также одного из задержанных подозревают в пособничестве участникам нападений на полицию – сообщается, что это 70-летний Лечи Коттоев. О его задержании телеграм-каналы сообщали 4 апреля, по версии силовиков, он укрывал подозреваемых на протяжении трех дней.
Появилось видео с обезглавливанием, предположительно, украинского пленного
Во вторник вечером в интернете начало распространяться видео, на котором люди в военной форме с белыми лентами (обычно их используют для идентификации российские военные в Украине) жестоко убивают человека в форме с украинскими знаками отличия.
Лица людей на видео, которое длится полторы минуты, закрыты масками, они говорят на русском языке без украинского акцента. Один из них ведёт переговоры по рации и отдаёт указания второму, который обезглавливает человека. На записи также видно, как предполагаемые российские военные демонстрируют в камеру бронежилет-разгрузку с украинскими знаками отличия.
Когда, где и кем снято видео, неизвестно. По зеленой траве и листьям, попавшим в кадр, можно предположить, что его сняли летом 2022 года. Подлинность ролика не подтверждена.
Одним из первых видео опубликовал закрытый телеграм-канал создателя «Мужского государства» Владислава Позднякова, сообщает The Insider. Ролик также разошёлся в российских телеграм-каналах, поддерживающих вторжение России в Украину, и в украинских социальных сетях.
Вскоре после появления видео в интернете глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своих социальных сетях: «За все будет ответ и ответственность». Ермак не уточнил, в связи с чем появился этот пост. Украинские телеграм-каналы предполагают, что это ответ на появление видео с убийством.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «это видео России, какой она есть. Это не случайность. Это не эпизод. Так было раньше. Так было в Буче. Тысячи раз», – сказал Зеленский. Он призвал мировых лидеров отреагировать и добиваться того, чтобы виновные понесли наказание. Для этого, по мнению украинского президента, надо максимально помогать Украине, чтобы одержать победу на фронте.
Служба безопасности Украины начала расследование в связи с предположительным убийством пленного.
По сообщению CNN, на прошлой неделе в социальных сетях появилось ещё одно видео, на котором, обезглавленные тела, предположительно, двух украинских военных лежат на земле рядом с уничтоженной военной машиной. Видео, размещенное на пророссийском канале в социальных сетях 8 апреля, предположительно, было снято недавно наёмниками ЧВК «Вагнер» недалеко от Бахмута в Донецкой области Украины, где уже несколько месяцев идут ожесточённые бои. CNN не смог независимо подтвердить, где и когда был снят ролик.
- Согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными, подписанной в том числе Россией, пленным должны быть гарантированы жизнь и гуманные условия содержания. Казни или жестокое обращение с военнопленными относятся к военным преступлениям.
- В течение войны в СМИ неоднократно появлялись видеозаписи с убийствами или жестоким обращением с безоружными военнослужащими, сдавшимися в плен – как украинскими, так и российскими. Каждый раз стороны обвиняли друг друга в военных преступлениях.
- Власти Украины публично обещали расследовать случаи возможных преступлений, совершённых военнослужащими своей армии. Об итогах этих расследований информации нет. Российские власти видео с вероятными убийствами украинских военных никак не комментировали.
- Генеральная прокуратура Украины, Международный уголовный суд в Гааге и правозащитные организации ведут учёт и расследование предполагаемых военных преступлений в ходе войны в Украине.
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Гражданин Грузии пытался провезти в Россию 281 литр вина
281 литр вина пытались незаконно провезти через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе Грузии и России, заявили в Северо-Осетинской таможне.
По информации ведомства, 151 бутылку грузинского вина различных торговых марок таможенники обнаружили в автомобиле, принадлежащем гражданину Грузии.
«Мужчина пояснил, что ввозил вино для личного пользования», – говорится в сообщении Северо-Осетинской таможни.
В ведомстве напомнили, что через таможенную границу Евразийского экономического союза запрещается ввозить больше пяти литров алкогольной продукции.
«При этом алкоголь свыше трех литров необходимо внести в декларацию, и за каждый литр свыше нормы заплатить таможенные пошлины, налоги в размере 10 евро за литр», – сказано в сообщении.
Таможня возбудила в отношении гражданина Грузии дело об административном правонарушении.
Украина объявила в розыск жену Виктора Медведчука
Служба безопасности Украины объявила в розыск Оксану Марченко, бывшую телеведущую и жену пророссийского политика Виктора Медведчука. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.
Марченко разыскивают по подозрению в финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.
В феврале этого года суд арестовал имущество Марченко на сумму более 152 миллионов долларов. Под арест подпали пакеты акций в областных энергетических предприятиях, которыми Марченко владеет через пять офшорных компаний. Также суд наложил арест на два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и аннексированном Крыму и десять автомобилей. Кроме того, были арестованы активы в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. По версии следствия, эти активы «жена Медведчука использовала для проведения подрывной деятельности против Украины».
В конце марта суд арестовал ещё часть ее имущества Марченко почти на 12 миллионов долларов.
Как писали украинские СМИ, Марченко покинула территорию Украины незадолго до начала полномасштабного российского вторжения. В апреле 2022 года она обращалась к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в обмене ее мужа.
- Виктор Медведчук – один из лидеров запрещённой после начал войны партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Известны его дружеские отношения с Владимиром Путиным, президент России – крёстный отец дочери Медведчука. С мая 2021 года Медведчук находился под домашним арестом по уголовному делу о госизмене. Спустя три дня после начала военного вторжения России в Украину стало известно о его побеге. В апреле 2022 года он был задержан и впоследствии арестован судом. В сентябре украинская сторона обменяла Медведчука на пленных украинских военнослужащих.
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Байден поговорил с родителями арестованного в РФ Эвана Гершковича
Президент США Джо Байден поговорил с родителями арестованного в России по обвинению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, и рассказал им, что власти работают над освобождением их сына. Об этом сообщает WSJ.
По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в разговоре Байден ясно дал понять, что его команда по национальной безопасности была и будет сосредоточена на том, чтобы освободить незаконно удерживаемых в России Эвана Гершковича и Пола Уилана. (Уилан осуждён в России за шпионаж).
Другие подробности телефонного разговора представители Белого дома не предоставили, сославшись на конфиденциальность.
Ранее Байден назвал задержание и последующий арест Гершковича незаконным. Накануне Госдепартамент США признал журналиста «неправомерно задержанным» Россией. Этот статус эквивалентен статусу заложника и позволяет Вашингтону вести переговоры об обмене американского гражданина.
- Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. В тот же день суд в Москве арестовал его до 29 мая.
- 7 апреля Гершковичу предъявили официальное обвинение в шпионаже. ФСБ утверждает, что журналист собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. По предъявленному обвинению Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы.
- Гершкович отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью. В его защиту выступили ряд ведущих СМИ США.
Абхазские власти упростили торговлю через Ингурский мост
Власти самопровозглашенной республики Абхазия упростили торговлю через Ингурский мост. Документ, подписанный абхазским лидером Асланом Бжания 31 марта текущего года, опубликовали в соцсетях.
Согласно изменениям, внесенным в распоряжение от 23 июля 2007 года, к провозу через де-факто границу теперь допустили:
- саженцы многолетних и однолетних культур;
- семена и посадочный материал сельскохозяйственных культур;
- домашние птицы живые;
- корма для сельскохозяйственных животных;
- сельскохозяйственную технику;
- оборудование по производству и переработке сельскохозяйственной продукции;
- автомобильный транспорт;
- автомобильные запасные части;
- моторные и прочие смазочные масла, предназначенные для транспортных средств.
Решение абхазского лидера прокомментировал оппозиционер, член высшего совета Абхазского народного движения Омар Смыр.
«Заявления о полной боеготовности, военные учения, строительство оборонительных сооружений и апогей – распоряжение президента о либерализации торговли с Грузией, в котором представлен перечень товаров, разрешенных к перемещению через государственную границу по реке Ингур», – пишет Смыр в соцсети.
Лидер ветеранской организации «Аруаа» Тимур Гулия назвал решение властей «спецоперацией».
«В тайне от народа узкий круг чиновников хочет завозить из Грузии живых курей, различные корма для животных, посевной материал, автомобильный транспорт, запасные части для авто, моторные масла и т д. Возникает вопрос, для чего нам обсуждать закон об «иностранных агентах» по НПО и НКО, если то же самое делают наши чиновники?» – написал оппозиционер в своем фейсбук-аккаунте.
В июле 2007 года абхазский лидер Сергей Багапш ввел полный запрет на перемещение коммерческих грузов через де-факто границу с Грузией. С тех пор в документ было внесено несколько изменений.
В июне 2020 года абхазский лидер Аслан Бжания говорил о необходимости контроля за перемещением товаров. «Что касается продукции, которая поступает из Грузии, это – существенная часть нашего товарооборота. Это правда. С этим что-то надо делать. На миллиарды рублей продукция из Абхазии уходит в Грузию», – сказал Бжания.
Поток нелегальных мигрантов на юге Европы значительно вырос с начала года
Власти Италии объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с беспрецедентным ростом нелегальной иммиграции. Как сообщает «Евроньюс», с начала 2023 года в Италию по морю прибыли более 30 тысяч человек. Это в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года. Только за последние три дня спасатели и береговая охрана подобрали в море более 3 тысяч нелегальных мигрантов.
Источники в итальянском правительстве отмечают, что «традиционные» для мигрантов порты – Лампедуза, Сицилия и другие гавани в южных районах страны уже не справляются с растущим потоком прибывающих мигрантов.
Итальянские власти объявили в начале марта, что организаторы незаконных перевозок будут строго наказываться длительными сроками лишения свободы вплоть до 30 лет.
По данным Организации ООН по делам беженцев, в 2014 году на различных лодках через Средиземное море переправились не менее 218 тысяч мигрантов, около 3500 человек утонули при крушении транспорта.
В апреле 2015 года в 70 милях от острова произошло крушение судна, на котором находилось, по разным данным, от 700 до 950 нелегалов. В живых найдено 28 человек. Этот инцидент считается самым крупным по числу жертв-нелегалов.
Канада ввела новые санкции против России в связи с агрессией в Украине
Правительство Канады во вторник ввело в действие новые санкции против РФ в связи с российской агрессией в Украине. На совместной пресс-конференции в Торонто с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил также о новых мерах поддержки Украины.
Канада направит Киеву 21 тысячу единиц стрелкового автоматического оружия, 38 пулеметов и 2,4 миллиона патронов, сообщает Reuters.
Санкции вводятся против 14 граждан России и 34 юридических лиц, среди которых и компании, связанные с ЧВК «Вагнер», отметил Трюдо. Он подчеркнул, что Канада будет продолжать поддерживать Украину всем необходимым и так долго, как это потребуется.
Канадское правительство к настоящему времени оказало помощь Украине на сумму 8 миллиардов канадских долларов. Речь идет, в частности, о военной и гуманитарной поддержке, а также других видах помощи, поступившей в распоряжение Киева с января 2022 года.
Канада также ввела санкции против девяти компаний, связанных с финансовым сектором Беларуси. По словам канадского премьера, эти меры должны оказать дополнительное давление на «российских представителей в Беларуси».
Ожидается, что после переговоров в Канаде Шмыгаль направится в Вашингтон.
Армения сообщила о 4 погибших и 6 раненых военнослужащих, Азербайджан - о 3 погибших
Министерство обороны Армении сообщает, что «в результате азербайджанской провокации с армянской стороны 4 убитых и 6 раненых». По данным армянского военного ведомства, с азербайджанской стороны много жертв и раненых.
В свою очередь Министерство обороны Азербайджана сообщает о трех погибших азербайджанских военнослужащих.
По состоянию на 20:30 ситуация на передовой относительно стабильна, говорится в сообщении Минобороны Армении.
Ранее во вторник Минобороны Армении сообщило о том, что вооруженные силы Азербайджана близ армянского села Тех обстреляли армянских военнослужащих, проводивших инженерные работы. В ведомстве заявили, что армянская сторона прибегла к ответным действиям.
Министерство обороны Азербайджана также сообщило об убитых и раненых среди азербайджанских военных в результате «армянской провокации».
По информации Радио Азатутюн, среди раненых армянских военнослужащих также командир специального армейского корпуса Армен Гезалян. Он был переведен из Горисского медицинского центра в Ереван.
Около двух недель назад азербайджанская армия вырыла траншею на полях села Тех, армянская сторона начала поблизости инженерные работы, а власти Армении заявили, что ведут на месте переговоры об отходе азербайджанских войск за линию границы.
Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа
Будапешт продлил соглашение с Россией о дополнительных поставках газа. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам своего визита в Москву и переговоров с российским вице-премьером Александром Новаком. Запись выступления министра опубликована в его фейсбуке.
По словам Сийярто, главным образом поставки будут идти через газопровод «Турецкий поток».
В конце лета прошлого года Сийярто рассказал, что Венгрия договорилась с «Газпромом» о дополнительных поставках газа в объеме около шести миллионов кубометров в сутки начиная с сентября вместо двух с половиной миллионов кубометров в августе.
В ходе сегодняшнего визита в Россию глава венгерского МИД отметил, что стороны договорились об отсрочке платежей за газ выше определенного предела в случае экстремального роста цен на топливо.
85 процентов поставок природного газа в Венгрию поступает из России, поэтому его бесперебойность крайне важна, подчеркнул Сийярто.
Сийярто также сообщил, что на переговорах обсуждался вопрос оплаты транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» – из Россию в Европу через Украину. Теперь Венгрия будет расплачиваться напрямую с Украиной, по территории которой идет нефтепровод. Оплату будет производить компания MOL.
Кроме того, Сийярто встретился с главой российской госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым и обсудил вопрос строительства в Венгрии атомной станции «Пакш-2». Стороны договорились внести изменения в документацию так, чтобы связанные с проектом процессы не попадали под западные санкции.
- Венгрия – одна из немногих европейских стран, сохраняющих контакты с Москвой и союзниками на фоне продолжающейся войны России с Украиной.
- Например, в феврале Сийярто посетил Минск, где встретился с белорусским министром иностранных дел Сергеем Алейником. Венгерский дипломат перед началом переговоров признал, что станет объектом критики и отметил о необходимости держать открытыми каналы связи. Источники Радио Свободы тогда отмечали, что во время встречи с главой белорусского МИД хотел выяснить возможности Минска для снижения напряженности между Россией и Украиной.
- Нападение России на Украину в феврале прошлого года вынудило многие европейские страны сократить импорт российских энергоресурсов – нефти, природного газа и угля – с тем, чтобы лишить Кремль валютных средств на ведение войны. В декабре Евросоюз запретил импорт российской нефти, перевозимой танкерами, и установил потолок цен на экспортируемую из России нефть. Он сейчас составляет 60 долларов за баррель.
- Евросоюз также резко сократил импорт российского природного газа. Импорт упал с 31 процента в первом квартале прошлого года до 19 процентов в декабре. Место России в качестве главного поставщика газа в Евросоюз заняла Норвегия. 31 процент потребляемого странами Евросоюза газа ныне импортируется из Норвегии. США стали вторым крупнейшим экспортером природного газа и первым крупнейшим экспортером нефти.
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе
На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате инцидента.
В Министерстве обороны Армении утверждают, что перестрелка произошла в районе села Тех Сюникской области. «11 апреля около 16:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводившим инженерные работы в районе общины Тех. Армянская сторона прибегла к ответным действиям», – приводит часть текста из сообщения ведомства армянская служба Радио Свобода. По данным министерства, с армянской стороны есть погибшие и раненые.
Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачинском районе Азербайджана. «Интенсивный обстрел велся из стрелкового оружия со стороны села Тех. Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры. С азербайджанской стороны есть погибший и раненый», – говорится в пресс-релизе ведомства.
Пятого марта перестрелка между армянской полицией непризнанного Нагорного Карабаха и азербайджанскими военными произошла на горной дороге, ведущей от Степанакерта в сторону Армении. Основная дорога, соединяющая регионы Нагорного Карабаха, в которых проживают этнические армяне, с Арменией, заблокирована четвертый месяц азербайджанской стороной.
В феврале Международный суд ООН в Гааге потребовал от Азербайджана обеспечить бесперебойное движение людей, транспорта и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору. Решение было принято 13 голосами против двух по иску Армении против Азербайджана.
Суд также рассматривал встречный иск Азербайджана против Армении. Баку утверждал, что Ереван использовал Лачинский коридор для перевозки в Нагорный Карабах оружия и мин, которые запрещены соглашением о перемирии. Армения отвергла эти обвинения. В суде ООН иск Азербайджана единогласно отклонили.
Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Тогда населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами. После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
В Страсбургский суд направлен иск по делу Саакашвили
В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлен иск по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Информацию об этом распространили мать экс-президента Гиули Аласания и начальник штаба по освобождению Саакашвили Георгий Чаладзе.
«Освобождение президента Саакашвили требует многих сложных действий, и все эти действия осуществляются на самом высоком уровне. Наряду решения Страсбурга эти действия будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто его освобождение. Самое сложное – это время. Наш вызов – это время, мы должны успеть пока президент жив», — заявил Чаладзе.
Он добавил, что сторонники Саакашвили требует восстановления нарушенных прав и принятия мер по сохранению его жизни, пишет СОВА.
Премьер Грузии встретился с главой МИД Северной Македонии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи.
Главными темами обсуждения на встрече были актуальные вопросы международного сотрудничества со страной-председателем ОБСЕ и прогресс, достигнутый Грузией на пути евроинтеграции.
На встрече, состоявшейся в администрации правительства, была выражена готовность к углублению существующего плодотворного сотрудничества между двумя странами.
Была подчеркнута важность визита министра иностранных дел Северной Македонии в период её председательства в ОБСЕ.
По информации пресс-службы правительства, разговор также коснулся ситуации на оккупированных территориях Грузии. Ираклий Гарибашвили поблагодарил Буяра Османи за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, пишет СОВА.
Родные армянских пленных перекрыли дорогу, ведущую к границе с Грузией
Родственники находящихся в азербайджанском плену армянских военнослужащих перекрыли дорогу, ведущую к таможенному пункту «Бавра» на армяно-грузинской границе.
В беседе с «Радио Азатутюн» они рассказали, что их дети находятся в плену уже 860 дней.
«Мы требуем наших детей. Нас все это время обманывали, больше невозможно», – сказал один из протестующих.
По данным, подтвержденным Баку, в азербайджанских тюрьмах содержатся 38 пленных. Большинство из них уже осуждены по разным обвинениям – от незаконного пересечения границы до терроризма. По неподтвержденной информации армянской стороны, в Азербайджане содержатся около восьми десятков пленных армян. Баку неоднократно заявлял, что вернул всех пленных, называя содержащихся в азербайджанских тюрьмах граждан «террористами».
В декабре 2020 года, через месяц после окончания войны, в селе Хцаберт (азербайджанское название Чайлаггала) в плен были взяты более 60 армянских солдат из Ширакского района Армении. Часть из них все еще остается в плену.
Госдума РФ одобрила новые правила призыва и вручения повесток
Госдума России на заседании во вторник приняла во втором, и чуть позднее, также в третьем чтении законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, вводит электронные повестки.
Во втором чтении депутаты - 391 парламентарий - высказались за изменения единогласно. Голосовавших против и воздержавшихся не было. В третьем чтении голосовали 395 депутатов, из них лишь один воздержался, голосов «против» не было, отмечает «Новая газета. Европа».
Ранее во вторник текст поправок был опубликован на портале нижней палаты. Они добавляют новые способы оповещения призывников - заказными письмами, в электронном виде через портал «Госуслуги» и через МФЦ. До сих пор повестки вручались только лично или через работодателя, как сейчас. Юридическая сила у повесток, переданных любым из перечисленных путей, будет одинаковой.
Также в России формируется единый реестр военнообязанных. «Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством...в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса», – говорится в тексте поправок. Реестр будет содержать личные данные военнообязанных, включая место проживания и военно-учетную специальность. Информация в реестр будет поступать со смежных государственных ресурсов автоматически, отмечает РБК.
Для неявившихся в военкомат предусмотрены ограничения, в том числе запрет на выезд за границу – причём запрет начнёт действовать со дня, когда повестка будет считаться врученной.
В числе других одобренных изменений - возможность зачисления в запас без личной явки в военкомат и ограничение права водить машину уклонистам, передаёт РИА «Новости».
Проект в Госдуму внесли 10 апреля. Как пишет телеграм-канал SOTA, депутаты не могли успеть перед рассмотрением ознакомиться со всеми поправками объемом в 60 страниц. На ситуацию пожаловались два представителя КПРФ. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал «не саботировать работу» парламента, говорится в сообщении SOTA.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник в беседе с журналистами заверил, что принятие законопроекта об электронных повестках не должно вызвать панику среди населения или привести к новой волне эмиграции, поскольку призван упорядочить призыв военнообязанных. На вопрос, будут ли направляться электронные повестки на портал «Госуслуг» в случае второй волны мобилизации, Песков сказал, что «нет никакой второй волны». Его комментарий приводит «Коммерсантъ».
Задержаны подозреваемые в повреждении «духовного символа Абхазии»
Председатель СГБ самопровозглашенной республики Абхазия Роберт Киут доложил президенту Аслану Бжания о задержании двух граждан Абхазии, подозреваемых в повреждении Кавказской липы на поляне в селе Лыхны.
В настоящее время имена задержанных не разглашаются. Примерный возраст подозреваемых – от 40 лет и выше, пишет «Апсныпресс».
Как рассказал глава СГБ, ведомством был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на «установление лиц, причастных к осквернению религиозно-культового места». В отношении задержанных проводятся следственные мероприятия.
«В ходе обыскных и других мероприятий обнаружены возможные предметы совершения преступления. Также имеются другие сведения, подтверждающие их причастность к данному преступлению», – сказал он.
«Мотивы преступления пока не установлены. СГБ прорабатывает ряд версий, в том числе и возможную причастность иностранных спецслужб, а также намерения по дестабилизации внутренней обстановки в Абхазии», – добавил Киут.
Ранее информация о задержании подозреваемых появилась в социальных сетях. Об этом, в частности, сообщили телеграм-каналы D News Abkhazia и АМРА-life.
- О повреждении исторической липы, растущей на поляне в селе Лыхны, стало известно 6 апреля. Абхазский лидер Аслан Бжания «поручил правоохранительным органам предпринять все необходимые меры по установлению лиц, причастных к данному преступлению».
- Специалисты приступили к созданию мостиков для восстановления сокодвижения в поврежденной липе. Это может спасти историческое дерево.
Сотрудник банка в США застрелил пятерых коллег в прямом эфире
В Луисвилле американского штата Кентукки сотрудник банка застрелил пятерых коллег и ранил ещё девять человек, в том числе двух полицейских. Полиция сообщила, что он вёл трансляцию массового убийства в инстаграме.
Полицейские открыли по нападавшему, вооружённого винтовкой, огонь – он «был смертельно ранен» на месте, сообщила полиция Луисвилла. В стрелке опознали 25-летнего Коннора Стерджена, который стал штатным сотрудником банка в прошлом году. По информации CNN, Стерджен знал, что его собираются уволить.
Ранее Стерджен не попадал под подозрения полиции. Менеджер банка охарактеризовал его как сдержанного и спокойного человека. «Я никогда не видел, чтобы Стерджен сердился или расстраивался из-за чего-либо на публике», – сказал он.
Комментируя случившееся, президент США Джо Байден в очередной раз призвал к реформе закона об оружии. Стрельба в Луисвилле стала 146 случаем массового расстрела в США с начала года.
WP: Египет планировал тайно поставить России 40 тысяч ракет
Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси приказал изготовить до 40 тысяч ракет для тайной отправки в Россию. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на утекшие документы американской разведки.
В документе с грифом «совершенно секретно», датированном 17 февраля 2023 года, обобщены разговоры между ас-Сиси и высокопоставленными военными. В нем говорится о планах поставки России артиллерийских снарядов и пороха. В документе ас-Сиси поручает чиновникам держать в секрете производство и поставку ракет, чтобы «избежать проблем с Западом». Также в документе цитируется министр по производству вооружений Египта Салах ад-Дин. Он сказал, что российские чиновники сообщили ему о готовности «купить что угодно».
Представитель министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд заявил журналистам, что «позиция Египта с самого начала основана на невмешательстве в этот кризис и обязательстве сохранять равную дистанцию с обеими сторонами».
Американский чиновник на условиях анонимности рассказал изданию, что Белому дому неизвестно о том, чтобы такие поставки вооружений были осуществлены. Как отмечает The Washington Post, предоставление оружия российскому правительству может привести к санкциям США против Египта. C 1987 года страна имеет статус «основного союзника вне НАТО» для Вашингтона.
В понедельник The Washington Post, также со ссылкой на утекшие документы, рассказал об опасениях Вашингтона по поводу войны в Украине. Американская разведка считает, что проблемы Украины с концентрацией войск, а также нехватка боеприпасов и снаряжения могут привести к тому, что ВСУ не оправдают ожиданий Киева относительно контрнаступления. В документе говорится, что украинское наступление, вероятно, приведет лишь к «скромным территориальным приобретениям». Как отмечает The Washington Post, это расходится с официальными заявлениями администрации президента США.
- Секретные документы США и НАТО, касающиеся в частности украинского контрнаступления, поставок оружия, численности войск, а также Ближнего Востока и Китая появились в сети в марте. Как пишет Politico, утечка привела к кризису в отношениях США с союзниками. Источники рассказали изданию, что высокопоставленные представители американской разведки, Госдепартамента и Пентагона связались со своими коллегами в других странах, чтобы развеять опасения по поводу публикации разведданных.
- Как ранее заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, министерство обороны США проверяет подлинность опубликованных в интернете документов, «которые и, по всей видимости, содержат секретные и особо секретные сведения», чтобы оценить, какое влияние эти документы могут оказать на национальную безопасность США и их союзников и партнеров. Расследованием предполагаемой утечки, по словам Сингх, занимается Минюст США.
Задержан житель Грузии, обещавший за деньги организовать путь в США через Мексику
Грузинская полиция задержала гражданина 1974 года рождения, который обвиняется в том, что брал деньги с жителей Грузии, обещая им организацию нелегального переезда в США через Мексику.
По данным следствия, за нелегальную отправку через Мексику задержанный просил 7 тысяч долларов. Таким образом он собрал 23 900 долларов США и 2600 евро. При этом никого никуда не отправил, пишет агентство «Новости-Грузия».
Задержанному предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере, в случае признания вины предусмотрен срок от шести до девяти лет лишения свободы.
МВД сообщает, что задержанный – ранее судимый и в настоящее время находится на испытательном сроке.
В феврале МВД сообщало о раскрытии дела о незаконной миграции совместно со специалистами по безопасности посольства США. Тогда речь также шла об отправке граждан Грузии через Мексику.
В Тбилиси и Кутаиси были арестованы три человека – учредитель и сотрудники туристической фирмы. За вознаграждение они оформляли документы и через разные страны доставляли граждан Грузии до Мексики, откуда совершался нелегальный переход в США.
Парламент Кении изучает «спорную сделку» по экспорту баобабов в Грузию
В парламенте Кении заинтересовались «спорной сделкой» по экспорту баобабов в Грузию.
Как пишет кенийское издание Nation, законодатели обвиняют госструктуры в отсутствии прозрачности и подозревают их в коррупции при продаже деревьев.
Члены Комитета по окружающей среде Национального собрания (нижняя палата парламента) вместе с представителями округа Килифи посетили села, жители которых продали баобабы. Те сообщили, что получили за каждое дерево от 100 до 300 тысяч кенийских шиллингов (820-2470 долларов США).
«Мы продали деревья, потому что они занимают большие территории, и никакие другие растения не могут расти рядом с ними», – рассказал один из местных жителей.
Однако политики, которые изучают сделку, считают, что не были учтены экономическая и социальная ценность деревьев. Кроме того, их интересует, почему власти сначала запретили, а затем допустили экспорт баобабов.
По информации издания The Standard, депутаты не исключают, что им придется посетить Грузию, чтобы выяснить, «почему инвестор так стремится» экспортировать деревья.
«К сожалению, они заплатили нашим гражданам 100 тысяч, а продают их в Грузии за 3,5 млн шиллингов, поэтому мы хотим посетить эту страну, чтобы добиться компенсации», — заявила депутат Гертруда Мбейю (Gertrude Mbeyu).
Депутат Чарльз Камурен (Charles Kamuren) заявил о необходимости принять законы для защиты деревьев – несмотря на то, что баобаб не включен в список исчезающих видов.
- В октябре 2022 года издание The Guardian опубликовало статью о том, что защитники окружающей среды требуют запретить продажу и экспорт баобабов из Кении в Грузию. Компанию под руководством гражданина Грузии Георгия Гвасалия, которая скупала деревья в местечке Калифи, тогда обвинили в «биопиратсве». Гвасалия же рассказывал, что планирует отправить баобабы в «уникальный парк в Грузии», который насчитывает «множество деревьев с разных континентов».
- В ноябре сообщалось, что власти прекратили действие лицензии, которая предусматривала выкорчевку баобабов, их транспортировку и экспорт в Грузию, а в феврале 2023-го стало известно, что правительство Кении все же разрешило экспортировать восемь баобабов в дендрологический парк Шекветили в Озургетском муниципалитете на Западе Грузии. Как минимум с 2016 года баобабы из Кении в Грузию экспортирует миллиардер и основатель правящей в стране партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
- Дендрологический парк, принадлежащий Бидзине Иванишвили, был открыт для посетителей в 2020 году. Главной достопримечательностью парка являются деревья, которые Иванишвили собирал по всей стране и привозил из-за границы. Пристрастие миллиардера к гигантским деревьям, перевозка которых зачастую осуществляется по морю, не раз становилась предметом для шуток и насмешек в соцсетях.
Из-за санкций «Аэрофлот» впервые отправил самолёт на ремонт в Иран
Авиакомпания «Аэрофлот» впервые в своей истории отправила самолет на ремонт в Иран. Это произошло из-за введённых в отношении России санкций после полномасштабного военного вторжения в Украину. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника. Представитель перевозчика это подтвердил.
«Аэрофлот» отправил самолёт Airbus A330-300 в Тегеран 5 апреля. Там его будут обслуживать специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air, основная цель – это ремонт стоек шасси.
Представитель «Аэрофлота» заявил, что компания Mahan Air «имеет необходимую материальную базу, сертификаты и огромный опыт, провайдер выполняет техническое обслуживание с высоким уровнем качества».
Как уточняет РБК, техобслуживание в Иране обсуждалось несколько месяцев. Ранее «Аэрофлот» обращался для этих целей к гонконгской группе по обслуживанию самолетов HAECO.
В авиапарке «Аэрофлота» на 1 апреля было 178 самолетов Airbus и Boeing.
- В конце февраля 2022 года после начала войны России против Украины США, Евросоюз и другие страны ввели ограничения на полеты российских авиакомпаний. ЕС запретил экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запретил страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.
- В середине июня посол КНР Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай готов поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов. Месяц спустя Россия подписала соглашение о поставках оборудования и техобслуживания самолетов с Ираном. Однако эксперты скептически относятся к этому документу, поскольку Иран сам находится под санкциями и эксплуатирует весьма возрастной воздушный флот и не сможет производить детали для современных самолетов, которые используют в России, поэтому запчасти придётся возить по «серым» схемам через третьи страны.
- Правительство России в конце декабря 2022 года узаконило так называемую «канибализацию» самолетов - разрешило снимать запчасти с одних воздушных судов для ремонта других. Также российские власти разрешили устанавливать неоригинальные иностранные детали на зарубежные самолёты, которые остались в России. Основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков считает, что в Россию может начать поступать иностранный контрафакт.
Нетаньяху отменил решение об увольнении министра обороны Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил решение об увольнении министра обороны страны Йоава Галанта. Он был отправлен в отставку из-за своего предложения приостановить судебную реформу в Израиле, против которой выступали сотни тысяч израильтян.
«Я решил оставить наши разногласия в прошлом. Галант остаётся на своём посту. Мы продолжим совместную работу ради безопасности граждан Израиля», – сказал Нетаньяху.
В ответ Галант опубликовал в твиттере свою фотографию с Нетаньяху, сопроводив её подписью «Мы продолжаем работать в полную силу ради безопасности Израиля вместе».
Об увольнении Галанта Нетаньяху объявил 26 марта – сразу же после слов министра обороны о том, что «социальный раскол» из-за судебной реформы проник и в армию, что угрожает безопасности Израиля. В тот же день на улицы вышли более 600 тысяч человек, была объявлена общенациональная забастовка, из-за которой прекратил работу крупнейший аэропорт страны Бен-Гурион.
На следующий день, 27 марта, Нетаньяху отложил судебную реформу. "Из чувства национальной ответственности, из желания предотвратить раскол между нашими гражданами я решил приостановить второе и третье чтения законопроекта", – заявил тогда Нетаньяху.
Протесты против судебной реформы, предложенные правительством Нетаньяху, продолжались почти три месяца. Судебная реформа предполагала, что парламентское большинство фактически будет определять выбор судей Верховного суда, а сам суд потеряет возможность отменять решения правительства. Противники реформы считают, что её принятие будет означать утрату независимости судов.
На Западном берегу тысячи солдат и полицейских охраняли марш протеста
Тысячи израильтян приняли участие в марше протеста по направлению к бывшему еврейскому поселению Эвьятар (Западный берег Иордана). В шествии участвовали семь министров кабинета и депутаты Кнессета. Израильские СМИ считают марш отражением курса действующего израильского правительства, которое называют «самым правым в истории», информирует «Евроньюс» и другие западные СМИ.
Участников акции на всём протяжении маршрута находились под охраной тысяч солдат и полицейских. Два года назад форпост еврейских поселений был признан незаконным и расселён. Участники протестов настаивают на его легализации и возвращении поселенцев.
Ситуация накалилась после конфликта, вспыхнувшего на прошлой неделе на Храмовой горе. Тогда израильская полиция штурмовала мечеть Аль-Акса. Десятки человек пострадали, сотни были задержаны.
В понедельник израильские солдаты застрелили палестинского подростка во время операции в Иерихоне.
Израильские правоохранительные органы объяснили свои действия тем, что необходимо было обеспечить безопасность мусульман и иудеев в те дни, когда обе общины отмечают религиозные праздники.
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