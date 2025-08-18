Партии Гахария и Хазарадзе выдвинули кандидатом в мэры Тбилиси Ираклия Купрадзе

Две крупные оппозиционные партии, участвующие в муниципальных выборах 2025 года, договорились о едином кандидате на пост мэра Тбилиси. «Гахария – За Грузию» и «Сильная Грузия - Лело» выдвигают единым кандидатом в столице Ираклия Купрадзе.

Во время его представления на Европейской площади в Тбилиси были озвучены слоганы: «Мы выиграем эту борьбу» и «Вернём наши города и сёла вместе».

«Грузинская мечта» объявила своим кандидатом действующего мэра Каху Каладзе 31 июля. Он будет баллотироваться на этот пост в третий раз.

Муниципальные выборы 2025 года должны состояться 4 октября. От участия в выборах отказались «Коалиция за перемены», «Единство – Единое национальное движение», «Федералисты» и другие.

Пятый президент, один из лидеров движения сопротивления Саломе Зурабишвили назвала тему выборов «вброшенной», что, по её словам, «раскололо оппозицию и ослабило протест».