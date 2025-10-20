Партия «Гахария – За Грузию» начнет работу в парламенте

Партия «Гахария – За Грузию» приняла решение прекратить политический бойкот парламента и приступить к исполнению депутатских мандатов. Об этом заявил член политсовета партии Георгий Шарашидзе на специальном брифинге.

По его словам, отказ от участия в работе парламента и муниципальных собраний – это не просто ошибка, а «преступление перед страной и народом».

«Год назад, после парламентских выборов 26 октября, наша команда единогласно решила бойкотировать парламент. К сожалению, сегодня мы вынуждены признать, что эта форма политического протеста не смогла остановить «злую машину» правящей партии «Грузинская мечта». Она не предотвратила разрушительные решения де-факто власти – такие как остановка процесса евроинтеграции, принятие антидемократических законов, подрыв прав человека, усиление автократии, насилие против мирных граждан, кража свободных и справедливых выборов и многие другие преступные, антинациональные и антигосударственные действия», – заявил Шарашидзе.

Он отметил, что бойкот парламента, переросший в бойкот всего политического процесса, фактически вывел оппозицию из политического поля. В результате, подчеркнул он, «Грузинская мечта» получила возможность без сопротивления усиливать авторитаризм.

Ранее парламент прекратил полномочия экс-премьера Георгия Гахария и ещё 11 членов его партии, утвердив мандаты 12 новых депутатов, идущих далее по партийному списку.

В парламенте работу начнут Гела Абуладзе, Джемал Ананидзе, Кетеван Бакрадзе, Русудан Тевзадзе, Малхаз Тория, Шалва Кереселидзе, Саломе Кобаладзе, Гига Парулава, Вика Пилпани, Георгий Шарашидзе, Тамар Хведелиани и Софо Хоргуани.

Сам Гахария под угрозой уголовного преследования не возвращается в Грузию из Германии.

Другие оппозиционные партии, которые по результатам ЦИК прошли в парламент, аннулировали свои партийные списки и не воспользовались полученными мандатами. Они утверждают, что результаты выборов были сфальсифицированы.