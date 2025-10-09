В Сухуми прошёл съезд «Единой Абхазии», на котором председателем партии был избран Алхас Барзания. Ранее политическую силу возглавлял экс-глава МИД Сергей Шамба, а её основателем и первым лидером был второй президент самопровозглашённой республики Сергей Багапш.

«Обещаю приложить все усилия для развития партии. Вместе мы должны направить нашу созидательную энергию на движение вперёд по всем направлениям государственного строительства», – заявил Алхас Барзания.

По информации абхазских СМИ, новый председатель партии отметил, что поддерживает поручения абхазского президента, «направленные на укрепление экономики, социальных институтов, здравоохранения, образования, молодёжной политики, обеспечение правопорядка и экологической защиты». Кроме того, «Единая Абхазия» поддерживает «внешнеполитические усилия руководства, направленные на укрепление международной субъектности страны и продвижение её интересов на мировой арене».

Делегаты подтвердили «неизменность стратегического курса партии на всемерное укрепление и углубление союзнических отношений с Российской Федерацией». В съезде приняли участие депутаты Госдумы России Светлана Журова и Александр Карелин.

Политсовету поручено активизировать работу по заключению новых соглашений о сотрудничестве с партией «Единая Россия», проведению совместных мероприятий и реализации партнёрских проектов, направленных на развитие Абхазии.

Алхас Барзания ранее работал в абхазском посольстве в Москве, занимал должность спецпредставителя МИД по международному сотрудничеству в сфере информационной безопасности, а также был заместителем торгового представителя Абхазии в России.