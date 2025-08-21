Пенитенциарная служба: избиение Бачиашвили в тюрьме могло быть подстроено

Специальная пенитенциарная служба, подведомственная Министерству юстиции Грузии, заявила, что избиение бывшего руководителя «Фонда соинвестирования» Георгия Бачиашвили 11 июля в т.н. Глданской тюрьме могло быть подстроено.

«Выявленные на данном этапе обстоятельства создают обоснованное подозрение, что некоторые сотрудники Специальной пенитенциарной службы, находившиеся под их влиянием заключённые и осуждённый Г. Бачиашвили могли действовать по предварительной договорённости. Кроме того, вопросы вызывает и мотивировка помещения К. Метревели в одну камеру с Г. Бачиашвили», – говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что во избежание вмешательства в ход следствия свои посты покинули руководители пенитенциарного учреждения №8 в Глдани – директор Давид Гогоберишвили и его заместитель Георгий Кемоклидзе.

Информация о нападении на бывшего «личного финансиста» миллиардера Бидзины Иванишвили распространилась 14 июля. Вскоре адвокаты опубликовали письмо Бачиашвили, где он утверждал, что 11 июля в камере его избил неизвестный. По его словам, ещё 8 июля руководитель тюрьмы №8 Давид Гогоберишвили вызвал его и посоветовал раскрыть Иванишвили все свои банковские счета, обороты криптовалют и адреса кошельков.

Бачиашвили потребовалась медицинская помощь: 11 июля его перевели из тюрьмы в клинику «Вивамеди», однако уже ночью вернули обратно. На следующий день его направили в 18-е медицинское учреждение Пенитенциарной службы.

Изначально в самой Службе факт избиения называли «инцидентом между осуждёнными».

Бачиашвили был признан виновным в присвоении криптовалюты основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили на сумму 39,2 млн долларов. Дело было возбуждено в 2023 году по заявлению Иванишвили. Прокуратура обвинила экс-главу фонда в хищении и отмывании незаконных доходов.

6 июля 2023 года Тбилисский городской суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 2,5 млн лари. В марте 2025-го стало известно, что Бачиашвили тайно покинул страну, после чего был объявлен в розыск.

10 марта 2025 года суд заочно приговорил его к 11 годам лишения свободы. 1 мая суд обязал Бачиашвили выплатить Иванишвили до 9000 биткоинов, чья текущая стоимость превышает 850 млн долларов.

В конце мая он оказался в грузинской тюрьме. По данным Службы государственной безопасности, его задержали у госграницы в районе Красного моста и Садахло. Сам Бачиашвили утверждает, что его похитили за границей, насильно посадили на самолёт Georgian Airways и доставили в Грузию.

По информации СМИ, задержание произошло в Объединённых Арабских Эмиратах. По одной из версий, в обмен на содействие аресту Грузия согласилась поддержать кандидатуру шейхи Насер Аль Новаис из ОАЭ на пост генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism) вместо действующего главы Зураба Пололикашвили.

Против Бачиашвили также возбуждены ещё два дела — за незаконное пересечение границы и за неисполнение должностных обязанностей в связи с проектом Мтквари ГЭС в период его работы во «Фонде соинвестирования».