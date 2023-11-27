Перед павильоном России в Венеции появилось фото руин в Бородянке

В Венеции перед павильоном России на биеннале архитектуры появилась фотография разрушенного российскими войсками многоэтажного жилого дома в Бородянке под Киевом. Фото установил художник Данила Ткаченко, покинувший Россию из-за политических преследований. В результате разрушения этого дома в апреле 2022 года погибли 26 мирных жителей.

Как сообщает издание «Медуза», фотография была сделана украинским фотографом Максимом Дондюком. Ткаченко поставил ее перед российским павильоном, чтобы напомнить международному культурному сообществу об ответственности России за обстрелы гражданских объектов, гибель мирных жителей в Украине и разрушение в том числе архитектуры.

Венецианская биеннале архитектуры - один из главных в мире профессиональных форумов. Она проводится раз в два года, по нечетным годам. По четным годам в Венеции проходит главная в мире биеннале современного искусства. Россия не принимает участия в обеих выставках с начала полномасштабного вторжения в Украину, национальный павильон закрыт.

Данила Ткаченко - российский художник. После начала войны в Украине он занял антивоенную позицию. 9 мая 2022 года он планировал зажечь дымовые шашки в цветах украинского флага - желтом и голубом, - на Красной площади в Москве во время парада Победы. Акция была пресечена сотрудниками ФСБ. Ткаченко уехал за границу, а его предполагаемый соавтор, художник и музыкант Григорий Мумриков, был признан виновным в пособничестве покушению на хулиганство и приговорен к полутора годам исправительных работ. В сентябре 2023 года Мумриков освободился из исправительного центра по УДО.