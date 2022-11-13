Песков: Путин поручил демобилизовать студентов из «ДНР» и «ЛНР»

Президент России Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов, которых ранее мобилизовали на войну с Украиной власти самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

При этом каких-либо документов об этом не опубликовано.

По словам Пескова, силы так называемой народной милиции «ДНР» и «ЛНР» сейчас интегрированы в состав Вооруженных сил России, в которые студентов не призывают. Поэтому Путин распорядился организовать возвращение студентов к месту обучения.

В сообщениях российских государственных агентств при этом по-прежнему фигурирует словосочетание «союзные силы» для обозначения воюющих против Украины сил - оно возникло в первые дни войны для обозначения российской армии и «союзных» ей отрядов «ДНР» и «ЛНР», которые российские власти тогда считали независимыми республиками. В начале октября их формально аннексировали.

Еще до полномасштабного российского вторжения в Украину поддерживаемые Россией сепаратисты «ДНР» и «ЛНР» объявили на подконтрольных им территориях всеобщую мобилизацию, под которую попали десятки тысяч человек, в том числе не имевших никакого военного опыта. По многочисленным сообщениям, мобилизованные понесли тяжелые потери. Даже по официальным данным «ДНР», они исчисляются тысячами убитых.

В России 21 сентября тоже объявили мобилизацию, назвав ее частичной. Студентам очной формы обучения дали отсрочку от мобилизации. В конце октября власти заявили о завершении «мобилизационных мероприятий», но сам указ о мобилизации не отменен.