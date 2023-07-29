По факту нападения на Милашину и Немова возбуждено новое дело

Управление Следственного комитета по Чечне возбудило новое уголовное дело по шести статьям после нападения на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Об этом сообщает Федеральная палата адвокатов со ссылкой на Немова и уведомления чеченских следователей.

Среди статей, по которым возбуждено дело – незаконное лишение свободы, воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста с применением насилия и угроза убийством в отношении прокурора, следователя и защитника.

«Возбуждение уголовного дела по статье, где потерпевшим является адвокат, – редкое явление в правоприменительной практике», – приводит комментарий Немова Федеральная палата адвокатов.

Защитник также сообщил, что следствие объединило в одно уголовные дела, возбужденные после нападения. Потерпевшим также признан водитель такси, который вез адвоката и журналистку из аэропорта.

Следственный комитет о возбуждении нового уголовного дела из-за нападения на Милашину и Немова не сообщал.