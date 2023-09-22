По штабу Черноморского флота России в Севастополе ударили ракетой

По штабу Черноморского флота России в аннексированном Севастополе нанесли ракетный удар. В результате погиб один военнослужащий, сообщило Минобороны России.

Гражданская инфраструктура и «люди на улице» не пострадали, утверждает российский губернатор города Михаил Развожаев. По сведениям телеграм-канала «112», в результате атаки шесть пострадавших. Информация продолжает уточняться.

Минобороны утверждает, что удар нанёс «киевский режим», Развожаев – что «враги». Возле театра имени Луначарского упал осколок. При обнаружении подобных элементов Развожаев попросил звонить в экстренные службы и не выкладывать фото и видео.

Ранее местные жители уже опубликовали несколько фото и видео, на которых виден столб дыма «в центре города».

Обломки в результате удара разлетелись на сотни метров, на место едет большое количество скорых. Полицейские просят покинуть центральные улицы Севастополя, сообщает ТАСС.

В социальных сетях появились фотографии, как утверждается, повреждённого штаба.

Центр города перекрыли. Развожаев предупредил о возможности ещё одной атаки, в городе звучала воздушная тревога. Позже стало известно, что ракету сбили возле Бахчисарая, примерно в 40 километрах от Севастополя.