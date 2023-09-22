По штабу Черноморского флота России в Севастополе ударили ракетой

По штабу Черноморского флота России в аннексированном Севастополе нанесли ракетный удар. В результате погиб один военнослужащий, сообщило Минобороны России.
Гражданская инфраструктура и «люди на улице» не пострадали, утверждает российский губернатор города Михаил Развожаев. По сведениям телеграм-канала «112», в результате атаки шесть пострадавших. Информация продолжает уточняться.
Минобороны утверждает, что удар нанёс «киевский режим», Развожаев – что «враги». Возле театра имени Луначарского упал осколок. При обнаружении подобных элементов Развожаев попросил звонить в экстренные службы и не выкладывать фото и видео.
Ранее местные жители уже опубликовали несколько фото и видео, на которых виден столб дыма «в центре города».
Обломки в результате удара разлетелись на сотни метров, на место едет большое количество скорых. Полицейские просят покинуть центральные улицы Севастополя, сообщает ТАСС.
В социальных сетях появились фотографии, как утверждается, повреждённого штаба.
Центр города перекрыли. Развожаев предупредил о возможности ещё одной атаки, в городе звучала воздушная тревога. Позже стало известно, что ракету сбили возле Бахчисарая, примерно в 40 километрах от Севастополя.
- После полномасштабного российского вторжения в Украину аннексированный в 2014 году Крым неоднократно подвергался атакам. Удары не раз приходились по командным пунктам Черноморского флота. Предыдущая атака – по всей видимости, на запасной пункт командования – была совершена позавчера, 20 сентября. Украинская сторона назвала её успешной.
- Основной штаб, пострадавший сегодня, подвергался атакам беспилотников 31 июля и 20 августа прошлого года.
- Украинские власти неоднократно заявляли, что имеют полное право атаковать российские цели в аннексированном Крыму.