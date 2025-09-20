Подтверждённые потери армии РФ убитыми превысили 133 тысячи человек

Би-би-си и «Медиазона» совместно с командой волонтёров, используя открытые источники (опубликованные в прессе некрологи, посты в соцсетях и так далее), установили имена 133 117 российских военных, погибших в ходе вторжения в Украину.

Это более чем на 5 тысяч человек больше, чем в предыдущей сводке подтвержденных потерь российской армии, опубликованной две недели назад, 5 сентября.

28% погибших — люди, заключившие контракт на службу в армии уже после начала войны. Авторы исследования отмечают, что доля таких погибших растет. Вторая категория по уровню потерь — заключенные, отправившиеся на фронт из колоний, отмечается в сводке.

Среди регионов по абсолютному числу погибших лидирует Башкортостан (6632 погибших), по относительному — Республика Тыва (120 погибших на 10 тысяч мужчин в среднем).