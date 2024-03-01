Похороны Алексея Навального в Москве. Трансляция

В Москве сегодня хоронят оппозиционного политика, одного из главных оппонентов Владимира Путина Алексея Навального. О его смерти в колонии за Полярным кругом власти сообщили 16 февраля. Соратники Навального считают, что он был убит.
Отпевание Навального начнётся вскоре после 14.00 мск в храме "Утоли моя печали" в московском районе Марьино, где жил политик. Затем состоятся похороны на Борисовском кладбище, оно расположено недалеко от храма, на другом берегу реки Москвы.
Команда Навального ведёт прямую трансляцию.
15:17
Ещё один лозунг в толпе: "Путин - убийца".
Соратники Навального ранее заявили, что Навальный был убит, чтобы сорвался его обмен на сидящего в тюрьме в Германии офицера спецслужб Вадима Красикова.
15:16
По словам Ивана Жданова, гроб с телом Навального пока не могут выгрузить из катафалка, поскольку полиция заблокировала движение машины с сотрудниками ритуальной службы. На кадрах трансляции видно, что катафалк так и стоит у въезда на кладбище.
15:15
Отпевание прошло очень быстро. Корреспондент "Новой газеты" сообщает, что проститься с Навальным в храме смогли только около 300 человек.
15:10
Люди идут к кладбищу. Некоторые скандируют лозунги.
15:05
Гроб с телом Навального уже привезли на кладбище. Ранее сообщалось, что похороны должны пройти в 16:00.
14:59
Люди идут к кладбищу.
14:55
Катафалк с телом Навального отъехал от храма. Как видно на трансляции, его сопровождает полиция. Люди, стоявшие у храма, также направились вслед за катафалком. От храма до кладбища около получаса хода пешком, если не будет препятствий.
14:52
Момент выноса гроба.
14:49
Гроб с телом Навального вынесли из храма. Люди бросают цветы на катафалк, который повезет его на кладбище.
14:41
Отпевание Алексея Навального в храме "Утоли моя печали".
14:40
Мама и отец Алексея Навального прощаются с сыном.
14:37
Крышку гроба вынесли и поставили у входа в храм. По всей видимости это означает, что отпевание началось.
Распорядители пускают людей в храм небольшими группами, однако, судя по трансляции, речь не идёт о людях из общей очереди - вероятно, это родные и близкие.
14:35
Опубликована карта с расположением будущей могилы Алексея Навального. Соратники политика также опровергают закрытие кладбища.
14:30
Сообщается, что в храм зашли родные Навального.
14:25
Люди, собравшиеся у храма, скандируют "Навальный" и "Алексей". Звучало и "не простим". На этих видео можно оценить, сколько людей пришло проститься с Навальным.
14:20
На этом фото гроб с телом Навального заносят в храм.
Трансляции из храма нет, неизвестно, началась ли панихида.
14:18
По сообщению команды Навального, людей начали запускать за церковную ограду (но не в сам храм). Очередь медленно движется. Сколько точно в ней людей - неизвестно, однако, по всем оценкам, речь идёт о тысячах.
14:15
В ГУП "Ритуал" опровергли сообщения о закрытии Борисовского кладбища.
13:57
Так встречали катафалк с телом Навального.
В ближайшие минуты в храме в Марьино начнётся отпевание. Людей из очереди в церковь пока не пускают.
13:55
Гроб с телом Навального внесли в храм.
13:51
Катафалк приехал к храму. Его встретили аплодисментами и криками "Навальный!"
13:45
Связь у храма глушат, трансляции международных СМИ прерываются, сообщают в эфире "Дождя".
13:37
Кортеж с телом Алексея Навального прибудет к храму через пять минут, сообщил соратник политика Иван Жданов.
13:34
На церемонию прощания также приехали бывшая кандидатка на пост президента Екатерина Дунцова (ЦИК не допустила её даже к сбору подписей), политики Юлия Галямина, Николай Ляскин, Константин Янкаускас и представители партии "Яблока" из других городов, передаёт корреспондент "Новой газеты Европа".
13:32
Попрощаться с Навальным приехал единственный антивоенный кандидат на пост президента России Борис Надеждин. ЦИК до выборов его не допустила.
"Конечно, сегодня день, с одной стороны, трагический: прощаемся с видным человеком, который стал символом эпохи. С другой стороны, надежда есть, что всё будет, в конце концов, хорошо. И Россия станет мирной и свободной, как мечтал Алексей", – сказал Надеждин.
13:30
К храму "Утоли моя печали" приехала делегация послов Германии и Франции с букетами красных гвоздик, заметило издание RusNews.
13:25
Проститься с Алексеем Навальным пришёл бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, – фото публикует "Агентство".
13:20
Борисовское кладбище, где похоронят Навального, 1 марта закрыто для посещения. Причину администрация не привела.
Сообщается, что могила, в которой похоронят Навального, находится практически рядом с входом на кладбище. К ней уже принесли венки.
Кортеж с катафалком сейчас едет по МКАД, направляясь к храму в Марьино, у которого начала отпевания ждут тысячи людей.
13:10
Ещё фото и видео очереди.
13:05
В очереди у храма "тысячи людей", сообщает корреспондент "Коммерсанта" Александр Черных. По его сообщениям, она растёт с каждой минутой и уже растянулась на несколько кварталов.
13:00
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремлю нечего сказать родным Алексея Навального в день его похорон. Он также отметил, что в Кремле не могут дать оценку Алексею Навальному как политической фигуре.
Владимир Путин, ранее говоря о Навальном, никогда не произносил его фамилию.
Песков также предупредил, что те, кто примет участие в несанкционированных акциях в день похорон Навального, "будут нести ответственность по закону".
12:55
На крышах многоэтажных домов рядом с храмом в Марьино находятся люди - вероятно, сотрудники силовых структур.
12:45
Тело Алексея Навального передали в морге родственникам. Как пишут соратники политика, катафалк с телом начал движение, время в пути до храма около часа.
В храме между тем началась служба. Сообщается, что подано много записок за упокой "раба Божия Алексия". Навальный неоднократно говорил, что является верующим православным христианином.
12:40
Люди в очереди рассказывают о том, почему пришли на прощание с Навальным.
12:25
На Борисовском кладбище вырыта могила.
Кладбище расположено на другом берегу реки от храма. Сообщается, что по всему маршруту дежурит полиция, а у проходящих по мосту проверяют документы.
12:20
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш пишет, что родственникам до сих пор не выдали его тело в морге.
12:15
Прямые трансляции ведут также многие западные СМИ.
12:05
В очереди у храма, где пройдёт отпевание политика, уже сотни людей, это видно по трансляции и видео с места событий. Пока полиция никак не вмешивается, никаких происшествий не зафиксировано.
12:00
В интернете уже зажгли 250 тысяч виртуальных свечей в память об Алексее Навальном.
11:50 (московское время)
Рано утром у церкви скопилось уже не менее сорока полицейских машин разного размера – от легковых до спецавтобусов, вдоль дороги установлены металлические ограждения и дежурит ОМОН, пишет "Сота". В парке возле кладбища дежурят полицейские на лошадях.
Ограждения стоят на пути от станции метро "Марьино" до Борисовского кладбища, в том числе вдоль Братеевского моста, сообщает "Медиазона". Полицейские проверяют документы и личные вещи прохожих по обоим берегам реки. К храму едут автозаки.
В окрестностях церкви появились проблемы с интернетом. Ранее The Insider сообщал, что рядом с ней установили антенну для связи представителей спецслужб. На вопрос корреспондента "А что, будут глушить?" работник, устанавливающий антенну, ответил: "Это от вас зависит".
К 11 утра по Москве у храма "Утоли моя печали" уже собралась большая очередь, на территории много полицейских.
На выезде из Воронежа задержали четырёх человек, в том числе координатора местного штаба Бориса Надеждина. Они ехали на похороны Навального, пишет SotaVision. "ОВД-Инфо" опубликовало инструкцию, что делать, если вас задержали на похоронах.
Охрану усилили уже накануне
Охрану московских территорий в связи с похоронами Навального начали усиливать накануне. Уже вчера вблизи кладбища и у станции метро "Борисово" дежурили полицейские патрули. По периметру, на столбах уличного освещения, были установлены камеры наружного наблюдения, приготовлены металлические ограждения, сообщало издание RusNews.
У входа на кладбище дежурили полицейские, которые проверяли паспорта желающих пройти на кладбище и спрашивали их о цели посещения, писал телеграм-канал "Можем объяснить". Полицейские досматривали личные вещи в целях "предотвращения террористических операций".
Тело Алексея Навального отдали его матери Людмиле в минувшую субботу, 24 февраля. До этого несколько дней его не выдавали родственникам. Людмила Навальная сообщала, что в Следственном комитете ей ставили ультиматум: или она соглашается на тайные похороны сына без публичного прощания, или Навального похоронят прямо в колонии. Впоследствии соратники Навального заявили, что им не удалось найти зал для публичного прощания с политиком. По их утверждениям, власти предложили только зал на Хованском кладбище с условием, что Навального там же непублично похоронят.
- Алексей Навальный умер, по официальным данным, 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк" в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Другие подробности не приводятся. За несколько дней до смерти Навального в 27-й раз отправили в штрафной изолятор. Сторонники политика считают, что его убили. Вдова политика Юлия пообещала продолжить дело мужа.