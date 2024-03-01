Похороны Алексея Навального в Москве. Трансляция

В Москве сегодня хоронят оппозиционного политика, одного из главных оппонентов Владимира Путина Алексея Навального. О его смерти в колонии за Полярным кругом власти сообщили 16 февраля. Соратники Навального считают, что он был убит.

Отпевание Навального начнётся вскоре после 14.00 мск в храме "Утоли моя печали" в московском районе Марьино, где жил политик. Затем состоятся похороны на Борисовском кладбище, оно расположено недалеко от храма, на другом берегу реки Москвы.

Команда Навального ведёт прямую трансляцию.

15:17

Ещё один лозунг в толпе: "Путин - убийца".

Соратники Навального ранее заявили, что Навальный был убит, чтобы сорвался его обмен на сидящего в тюрьме в Германии офицера спецслужб Вадима Красикова.

15:16

По словам Ивана Жданова, гроб с телом Навального пока не могут выгрузить из катафалка, поскольку полиция заблокировала движение машины с сотрудниками ритуальной службы. На кадрах трансляции видно, что катафалк так и стоит у въезда на кладбище.

15:15

Отпевание прошло очень быстро. Корреспондент "Новой газеты" сообщает, что проститься с Навальным в храме смогли только около 300 человек.

15:10

Люди идут к кладбищу. Некоторые скандируют лозунги.

15:05

Гроб с телом Навального уже привезли на кладбище. Ранее сообщалось, что похороны должны пройти в 16:00.

14:59

Люди идут к кладбищу.

14:55

Катафалк с телом Навального отъехал от храма. Как видно на трансляции, его сопровождает полиция. Люди, стоявшие у храма, также направились вслед за катафалком. От храма до кладбища около получаса хода пешком, если не будет препятствий.

14:52

Момент выноса гроба.

14:49

Гроб с телом Навального вынесли из храма. Люди бросают цветы на катафалк, который повезет его на кладбище.

14:41

Отпевание Алексея Навального в храме "Утоли моя печали".

14:40

Мама и отец Алексея Навального прощаются с сыном.

14:37

Крышку гроба вынесли и поставили у входа в храм. По всей видимости это означает, что отпевание началось.

Распорядители пускают людей в храм небольшими группами, однако, судя по трансляции, речь не идёт о людях из общей очереди - вероятно, это родные и близкие.

14:35

Опубликована карта с расположением будущей могилы Алексея Навального. Соратники политика также опровергают закрытие кладбища.

14:30

Сообщается, что в храм зашли родные Навального.

14:25

Люди, собравшиеся у храма, скандируют "Навальный" и "Алексей". Звучало и "не простим". На этих видео можно оценить, сколько людей пришло проститься с Навальным.

14:20

На этом фото гроб с телом Навального заносят в храм.

Трансляции из храма нет, неизвестно, началась ли панихида.

14:18

По сообщению команды Навального, людей начали запускать за церковную ограду (но не в сам храм). Очередь медленно движется. Сколько точно в ней людей - неизвестно, однако, по всем оценкам, речь идёт о тысячах.

14:15

В ГУП "Ритуал" опровергли сообщения о закрытии Борисовского кладбища.

13:57

Так встречали катафалк с телом Навального.

В ближайшие минуты в храме в Марьино начнётся отпевание. Людей из очереди в церковь пока не пускают.

13:55

Гроб с телом Навального внесли в храм.

13:51

Катафалк приехал к храму. Его встретили аплодисментами и криками "Навальный!"

13:45

Связь у храма глушат, трансляции международных СМИ прерываются, сообщают в эфире "Дождя".

13:37

Кортеж с телом Алексея Навального прибудет к храму через пять минут, сообщил соратник политика Иван Жданов.

13:34

На церемонию прощания также приехали бывшая кандидатка на пост президента Екатерина Дунцова (ЦИК не допустила её даже к сбору подписей), политики Юлия Галямина, Николай Ляскин, Константин Янкаускас и представители партии "Яблока" из других городов, передаёт корреспондент "Новой газеты Европа".

13:32

Попрощаться с Навальным приехал единственный антивоенный кандидат на пост президента России Борис Надеждин. ЦИК до выборов его не допустила.

"Конечно, сегодня день, с одной стороны, трагический: прощаемся с видным человеком, который стал символом эпохи. С другой стороны, надежда есть, что всё будет, в конце концов, хорошо. И Россия станет мирной и свободной, как мечтал Алексей", – сказал Надеждин.

13:30

К храму "Утоли моя печали" приехала делегация послов Германии и Франции с букетами красных гвоздик, заметило издание RusNews.

13:25

Проститься с Алексеем Навальным пришёл бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, – фото публикует "Агентство".

13:20

Борисовское кладбище, где похоронят Навального, 1 марта закрыто для посещения. Причину администрация не привела.

Сообщается, что могила, в которой похоронят Навального, находится практически рядом с входом на кладбище. К ней уже принесли венки.

Кортеж с катафалком сейчас едет по МКАД, направляясь к храму в Марьино, у которого начала отпевания ждут тысячи людей.

13:10

Ещё фото и видео очереди.

13:05

В очереди у храма "тысячи людей", сообщает корреспондент "Коммерсанта" Александр Черных. По его сообщениям, она растёт с каждой минутой и уже растянулась на несколько кварталов.

13:00

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремлю нечего сказать родным Алексея Навального в день его похорон. Он также отметил, что в Кремле не могут дать оценку Алексею Навальному как политической фигуре.

Владимир Путин, ранее говоря о Навальном, никогда не произносил его фамилию.

Песков также предупредил, что те, кто примет участие в несанкционированных акциях в день похорон Навального, "будут нести ответственность по закону".

12:55

На крышах многоэтажных домов рядом с храмом в Марьино находятся люди - вероятно, сотрудники силовых структур.

12:45

Тело Алексея Навального передали в морге родственникам. Как пишут соратники политика, катафалк с телом начал движение, время в пути до храма около часа.

В храме между тем началась служба. Сообщается, что подано много записок за упокой "раба Божия Алексия". Навальный неоднократно говорил, что является верующим православным христианином.

12:40

Люди в очереди рассказывают о том, почему пришли на прощание с Навальным.

12:25

На Борисовском кладбище вырыта могила.

Кладбище расположено на другом берегу реки от храма. Сообщается, что по всему маршруту дежурит полиция, а у проходящих по мосту проверяют документы.

12:20

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш пишет, что родственникам до сих пор не выдали его тело в морге.

12:15

Прямые трансляции ведут также многие западные СМИ.

12:05

В очереди у храма, где пройдёт отпевание политика, уже сотни людей, это видно по трансляции и видео с места событий. Пока полиция никак не вмешивается, никаких происшествий не зафиксировано.

12:00

В интернете уже зажгли 250 тысяч виртуальных свечей в память об Алексее Навальном.

11:50 (московское время)

Рано утром у церкви скопилось уже не менее сорока полицейских машин разного размера – от легковых до спецавтобусов, вдоль дороги установлены металлические ограждения и дежурит ОМОН, пишет "Сота". В парке возле кладбища дежурят полицейские на лошадях.

Ограждения стоят на пути от станции метро "Марьино" до Борисовского кладбища, в том числе вдоль Братеевского моста, сообщает "Медиазона". Полицейские проверяют документы и личные вещи прохожих по обоим берегам реки. К храму едут автозаки.

В окрестностях церкви появились проблемы с интернетом. Ранее The Insider сообщал, что рядом с ней установили антенну для связи представителей спецслужб. На вопрос корреспондента "А что, будут глушить?" работник, устанавливающий антенну, ответил: "Это от вас зависит".

К 11 утра по Москве у храма "Утоли моя печали" уже собралась большая очередь, на территории много полицейских.

На выезде из Воронежа задержали четырёх человек, в том числе координатора местного штаба Бориса Надеждина. Они ехали на похороны Навального, пишет SotaVision. "ОВД-Инфо" опубликовало инструкцию, что делать, если вас задержали на похоронах.

Охрану усилили уже накануне

Охрану московских территорий в связи с похоронами Навального начали усиливать накануне. Уже вчера вблизи кладбища и у станции метро "Борисово" дежурили полицейские патрули. По периметру, на столбах уличного освещения, были установлены камеры наружного наблюдения, приготовлены металлические ограждения, сообщало издание RusNews.

У входа на кладбище дежурили полицейские, которые проверяли паспорта желающих пройти на кладбище и спрашивали их о цели посещения, писал телеграм-канал "Можем объяснить". Полицейские досматривали личные вещи в целях "предотвращения террористических операций".

Тело Алексея Навального отдали его матери Людмиле в минувшую субботу, 24 февраля. До этого несколько дней его не выдавали родственникам. Людмила Навальная сообщала, что в Следственном комитете ей ставили ультиматум: или она соглашается на тайные похороны сына без публичного прощания, или Навального похоронят прямо в колонии. Впоследствии соратники Навального заявили, что им не удалось найти зал для публичного прощания с политиком. По их утверждениям, власти предложили только зал на Хованском кладбище с условием, что Навального там же непублично похоронят.