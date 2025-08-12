Politico: ЕС хочет обеспечить участие Зеленского в саммите на Аляске

Европейские лидеры ставят целью обеспечить участие президента Украины Владимира Зеленского в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Совет ЕС по иностранным делам разрабатывает стратегию влияния на исход встречи. 11 августа глава европейской дипломатии Кая Каллас провела заседание министров иностранных дел Евросоюза. При этом европейский чиновник предупредил, что не стоит ожидать громких заявлений.

Несколько европейских лидеров поддержали идею участия Зеленского. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что исходит из того, что украинский президент будет присутствовать на встрече Трампа и Путина 15 августа. Мерц подчеркнул, что Европа не допустит решения территориальных вопросов Украины «между Россией и США за спиной европейцев и украинцев» и считает, что американская администрация придерживается аналогичной позиции.

Пока подтверждён только двусторонний формат встречи, но телеканал NBC News сообщал, что Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на Аляску. Трамп заявил, что украинский лидер мог бы присутствовать, но его участие не планируется. Путин говорил, что не против встречи с Зеленским, но для этого должны быть созданы условия, до которых «пока далеко».

Саммит Трампа и Путина назначен на 15 августа. Президент США назвал его пробным и заявил, что намерен обсудить с параметры возможного мирного соглашения. Трамп также выразил желание впоследствии организовать прямую встречу президентов России и Украины.

За два дня до саммита на Аляске Трамп планирует провести телефонные переговоры с Зеленским и европейскими лидерами, а также созвониться с ними после окончания встречи с Путиным.