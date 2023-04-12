Politico: Иран тайно ведёт переговоры с КНР и РФ о поставке ракетного топлива

Иран ведет секретные переговоры с Китаем и с Россией о покупке перхлората аммония, вещества, необходимого для производства твердого ракетного топлива. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Неизвестно, какое именно количество химикатов хочет закупить Иран, но, по некоторым оценкам, речь идет о партии, достаточной для производства тысяч ракет, в том числе Zolfaghar с дальностью полета 700 километров. Значительная часть боеприпасов может быть поставлена российским войскам для продолжения войны с Украиной, отмечают источники.

По данным источников, иранские представители провели переговоры с российским государственным производителем химикатов «Анозит». Предприятие находится в Новосибирской области. Приказ о вхождении «Анозита» в госкорпорацию «Ростех» в начале года подписал президент России Владимир Путин.

О том, какие компании со стороны Китая участвуют в переговорах, источники Politico не уточнили. При этом собеседники издания отметили, что возможные поставки перхлората аммония из Китая в Иран позволят Пекину оказать существенную поддержку России.

Официальные представители Тегерана, Пекина и Москвы на просьбы журналистов о комментариях не ответили.

Если сделка состоится, то это станет грубым нарушением международных санкций против ракетной программы Тегерана. В соответствии с резолюцией ООН от 2015 года странам запрещено продавать Ирану перхлорат аммония без одобрения Совбеза организации.

Председатель КНР Си Цзиньпин, посетивший Москву в прошлом месяце, не стал открыто поддерживать войну России против Украины и выступил за решение конфликта дипломатическим путём. Пекин предоставил свой план урегулирования, но критики считают, что предложения заставят Киев пойти на территориальные уступки России.

США и Евросоюз неоднократно предостерегали Китай от военной поддержки Москвы. КНР сообщения о поставка вооружений российской стороне отвергает. Китай отправлял России некоторые виды военного снаряжения, но поставки были весьма скромными, в том числе потому, что Пекин не хочет обострения отношений со своими важными партнёрами – Соединёнными Штатами и ЕС, отмечает Politico.