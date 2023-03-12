Полиция Молдовы заявила о срыве плана пророссийских сил устроить беспорядки

Полиция Молдовы заявила 12 марта, что ей удалось сорвать планы пророссийских групп лиц, прошедших специальную подготовку для участия в массовых беспорядках.

Как утверждают власти, беспорядки готовились в ходе акций в Кишиневе против нового прозападного правительства страны. По информации Молдавской службы Радио Свобода, в воскресенье в центре столицы собрались сторонники оппозиционной партии «Шор». Участники скандировали лозунги против президента Майи Санду, а также выступали против высоких цен на электроэнергию. По словам организаторов, активисты пришли требовать оплаты счетов за зимние месяцы, а также недопущения военного конфликта на территории Молдовы.

Сообщается о стычках между протестующими и полицией спустя примерно час после начала оппозиционного митинга. Полиция перекрыла демонстрантам подход к Дому правительства, в районе главной площади Великого национального собрания. Протестующие попытались форсировать оцепление.

По данным правоохранительных органов, на которые ссылается Молдавская служба RFE/RL, были задержаны более 50 участников протестной акции, в их числе свыше 20 несовершеннолетних с запрещенными предметами. Глава полиции Молдовы Виорел Чернэуцяну утверждал на брифинге, что тайный агент сил безопасности страны внедрился в группы «диверсантов», некоторые из которых, как утверждается, это граждане России. Зачинщикам беспорядков якобы было обещано по 10 тысяч долларов.

Полиция сообщила также, что в воскресенье в Кишиневе было зарегистрировано четыре сообщения о бомбах, и информация исходила от одного и того же человека. Власти квалифицировали эти действия как часть мероприятий по дестабилизации общественного порядка.

О реакции Москвы на эти утверждения пока не сообщается.