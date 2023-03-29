МВД РФ объявило в розыск участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заступился за основателя и ведущего проправительственной телекомпании POS TV Шалву Рамишвили, которого сразу несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах.

По словам Кобахидзе, это «организованная политическая атака на Шалву Рамишвили», а женщины-обвинители были подкуплены.

«Я не правоохранительный орган, не могу комментировать юридические вопросы… Но что касается политической стороны, призываю всех прекратить политическую атаку на Шалву Рамишвили. Это атака, продиктованная сугубо политическими целями и мотивами», – утверждает Кобахидзе.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», Кобахидзе заявил, что женщинами, рассказывающими о сексуальных домогательствах со стороны Шалвы Рамишвили, руководит экс-министр обороны Давид Кезерашвили, владелец оппозиционного телеканала «Формула».

Лидер правящей партии также считает, что POS TV по популярности обогнало все оппозиционные телеканалы и «кому-то это не понравилось».

За последнее время Шалву Рамишвили обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько женщин. Их поддержала Татия Самхарадзе, которая работала с Рамишвили на телекомпании «Имеди» и несколько лет назад публично обвинила его в домогательствах. Самхарадзе тогда обратилась в суд и выиграла дело. Суд оштрафовал Рамишвили на 2000 лари.

Сейчас против Татии развернули кампанию травли, в которой участвует и телеканал POS TV.