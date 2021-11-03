Порноактриса, оголившая ягодицы у Кремля, сообщила об аресте на 14 суток

Порноактриса, известная в соцсетях под псевдонимом Рита Фокс, написала у себя в Telegram-канале, что её арестовали на 14 суток из-за фотографии с оголёнными ягодицами на фоне Кремля.

"Новости такие: всё-таки меня посадили на 14 суток. Понесу наказание за вынесенный мне приговор — мелкое хулиганство", — пишет Рита Фокс.

Фотографии, о которых идет речь, она опубликовала 30 октября. На фото она стоит с приспущенными штанами, на заднем фоне находится Кремль. "Возможно, за эти фото мне придется понести административную ответственность, но это того стоило", — написала она под снимком.

МВД не подтвердило арест Риты Фокс. В пресс-службе ведомства радиостанции "Говорит Москва" сообщили, что по факту размещения снимка проводится проверка, устанавливается личность девушки. Однако никакого решения по этому делу пока вынесено не было.

Это не первый случай ареста по статье о мелком хулиганстве из-за фотографии с оголенными ягодицами. Так, в Екатеринбурге на несколько суток арестовали модель Елену Никифоровскую и фотографа Айсель Ахмедову после фотосессии со спущенными штанами напротив правительства Свердловской области.

Вскоре после этого суд в Москве арестовал москвичку Алину Иванову, которая в знак поддержки екатеринбургских девушек оголила ягодицы напротив отдела полиции.

В конце октября жительнице Петербурга Ирине Волковой предъявили обвинение в рамках уголовного дела об оскорблении чувств верующих из-за фото и видео в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора. Суд не стал избирать ей меру пресечения в связи с "предположительностью" доводов следствия о мотивах действий обвиняемой.

Ранее в Тверском суде Москвы обвинение запросило по десять месяцев колонии для блогера Руслана Бобиева и модели Аси Акимовой, устроивших фотосессию на фоне храма Василия Блаженного. Их также обвиняют в оскорблении религиозных чувств верующих. При этом Бобиев извинился за фотосессию на камеру и пообещал "больше так никогда не делать".