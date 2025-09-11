Посланник Трампа посетил Минск. Лукашенко освободил 52 заключённых

Заместитель спецпредставителя президента США Кита Келлога Джон Коул приехал в Минск и встретился там с белорусским руководителем Александром Лукашенко. В тот же день стало известно о том, что в Беларуси были освобождены 52 политзаключённых.

О встрече с Коулом сообщила пресс-служба Лукашенко, которая назвала её «новым раундом белорусско-американского диалога». Она также распространила видео начала встречи и сообщила, что разговор шёл около пяти часов.

Представитель США на встрече с Лукашенко заявил, что Вашингтон по распоряжению Трампа снял санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». По его словам, это решение уже вступило в силу, хотя официально об этом не объявлялось. Санкции против «Белавиа» были введены в 2023 году.

Вскоре после сообщения о встрече президент Литвы Гитанаус Науседа сообщил, что в страну прибыли 52 человека - политзаключённые, освобождённые из тюрем в Беларуси. Среди них 6 граждан Литвы. Имена пока не называются. Науседа поблагодарил Трампа за усилия по их освобождению.

В пресс-службе Лукашенко сообщили, что он помиловал 14 иностранных граждан, в том числе граждан Литвы, Латвии, Польши, Германии, Франции, Великобритании.

Среди освобождённых также один из белорусских оппозиционных лидеров Николай Статкевич. Об этом сообщает издание «Наша Нива». Освобождён также философ Владимир Мацкевич.

Как следует из видео, Лукашенко в начале встречи предложил Коулу «коснуться вопросов ситуации в мире в контексте интересов США и Беларуси». «Никуда не уйдем от вопросов войны и мира», - подчеркнул он.

Представитель Трампа передал Лукашенко письмо от президента США, зачитав его. В нём президент поздравляет белорусского лидера с днём рождения, а также отмечает победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на недавнем Открытом чемпионате США. Представитель президента США также не исключил возобновления работы американского посольства в Беларуси.

Коул во второй раз за год посещает Минск. После первой его встречи с Лукашенко были освобождены несколько политзаключённых. В июне Минск посетил Кит Келлог, после чего власти Беларуси выпустили 14 человек, включая одного из оппозиционных лидеров Сергея Тихановского.

Вскоре после этого в середине августа состоялся телефонный разговор Трампа с Лукашенко - которого предыдущая администрация США не считала легитимным президентом. В соцсети Truth Social Трамп тогда написал, что у него состоялся «замечательный разговор» с Александром Лукашенко. По словам Трампа, в ходе разговора он обсудил освобождение 1300 белорусских политзаключённых.

На встрече с Коулом Лукашенко отреагировал на эти слова. «Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там… Политзаключённых и еще чего-то…» - приводит агентство БелТА слова авторитарного лидера. Лукашенко согласился обсудить эту тему, подчеркнув, что не считает осуждённых по политическим статьям людей политзаключёнными. По словам Лукашенко, он готов обсудить «большую сделку», в рамках которой политзаключённые, судя по его словам, могли бы быть высланы из страны. После освобождения 52 политзаключённых в Беларуси за решёткой, по данным правозащитников, остаются ещё более 1200 осуждённых по политическим статьям.

Встреча посланника Трампа с Лукашенко прошла на фоне подготовки российско-белорусских учений «Запад-2025», в преддверии которых граничащие с Беларусью страны принимают повышенные меры безопасности. Польша в частности временно закроет с 12 сентября границу с Беларусью, Польша и Латвия после налёта российских дронов также закрыли часть воздушного пространства, прилегающего к белорусской границе.