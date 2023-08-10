После обстрела Запорожья один человек погиб, 11 ранены

Российские войска в четверг нанесли ракетный удар по Запорожью. Пострадали несколько многоэтажных зданий, медицинское и образовательное учреждение. Местные власти сообщают об одном погибшем и 11 раненых. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Глава Запорожской областной военной администрации подчеркнул, что в пострадавшем квартале не было никаких военных целей.

Информацию о пострадавших подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. «Город ежедневно подвергается обстрелам со стороны оккупантов. От удара российской ракетой по гражданскому зданию начался пожар. Сейчас известно об одном погибшем. Мои соболезнования. Есть раненые», - написал он.

Член главного совета назначенной Россией администрации региона Владимир Рогов заявил, что был атакован гостиничный комплекс, где размещались украинские военные.