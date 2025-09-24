Посольства 27 стран в Грузии: заявления о нашей поддержке насилия не соответствуют действительности

Представительство Европейского союза и посольства стран-партнёров в Грузии «опровергают распространяемую дезинформацию» о своей деятельности. Как говорится в опубликованном совместном заявлении, «обвинения в адрес роли дипломатических миссий являются безосновательными, вводят общественность в заблуждение и наносят ущерб».

Подписавшиеся ведомства подчёркивают, что дипломатические встречи с различными группами происходят в рамках Венской конвенции, дипломаты не поддерживают ни одну политическую партию и осуждают насилие, а также призывают политических лидеров «воздержаться от поляризации и действовать в направлении снижения напряжённости».

«Дезинформация вводит общественность в заблуждение и подрывает способность наших дипломатических миссий исполнять свои обязанности. Для дипломатов встречи с представителями широкого круга – правительством, оппозицией, гражданским обществом и, в целом, гражданами, являются нормальной частью дипломатической деятельности и полностью соответствуют Венской конвенции. Мы не поддерживаем ни одну конкретную политическую партию, и заявления о том, что мы якобы поддерживаем насилие или экстремизм попросту неправда. Напротив, мы призываем всех участников отказаться от любой формы насилия и осудить её», - говорится в заявлении.

Его подписали посольства Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Кипра, Дании, Эстонии, Европейского союза, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Испании, Швеции и Великобритании. В списке нет Венгрии и Словакии.

Представители «Грузинской мечты» нередко делают заявления о проектах, финансируемых Европейским союзом в Грузии, утверждая, что они якобы «служат экстремизму и радикализму». К примеру, спикер парламента Шалва Папуашвили несколько дней назад в беседе с журналистами заявил, что посол ЕС не отвечает на вопросы грузинского народа о том, куда и почему расходуются средства Европейского союза.

«Мы очень внимательно следим за контактами иностранцев с этими радикалами. Каждый посол, каждый иностранец, который пожимает им руки, приглашает к себе в посольство, на обед, ужин и так далее, кто нормализует радикалов и экстремистов, они будут соучастниками, если эта внутренняя террористическая группировка совершит какое-либо насильственное действие».

Кроме того, проправительственные СМИ рассказывают о встречах дипломатов с грузинскими оппозиционерами.