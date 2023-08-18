Пожар на Тенерифе вышел из-под контроля и приблизился к столице

Пожары на испанском Тенерифе вышли из-под контроля, став «самыми сложными за последние 40 лет». Об этом заявил глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо.

Огонь сжёг уже 2,6 тысячи гектаров растительности и вплотную подошёл к столице Санта-Крус. Из наиболее опасных районов эвакуировали порядка трёх тысяч человек, ещё больше четырёх тысяч получили предписание не выходить из дома. Клавихо не исключает возможность дальнейшей эвакуации.

Одной из причин масштабных пожаров на Тенерифе, как и в других регионах мира, стала жара. На этой неделе на острове было около 30°C, что выше средней за последние годы. Метеорологи прогнозируют дальнейшее повышение температуры к выходным.