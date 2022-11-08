Правительство Казахстана предложило поправки в закон о гражданстве

Комитет по внешним связям Европарламента принял годовой отчет по выполнению Грузией условий Соглашения об ассоциации с ЕС с компромиссными поправками, пишет SOVA. Доклад поддержали 47 евродепутатов, пятеро выступили против, двое воздержались.

Поправки были подготовлены отдельными европарламентариями и обнародованы днем ранее.

В модифицированном документе «выражается озабоченность тем, что глубокая поляризация продолжает оставаться определяющей чертой политической среды Грузии; В поправках содержится призыв ко всем заинтересованным политическим партиям воздержаться от любой раскольнической и агрессивной риторики, объединить свои силы, чтобы не ставить под угрозу главную цель вступления Грузии в Евросоюз путем реализации амбициозных демократических, правовых и антикоррупционных реформ; подчеркивает необходимость формирования и увеличения доверия между всеми политическими и институциональными игроками, а также между ними и грузинским народом; Ключевые положения соглашения от 19 апреля 2021 года, заключенного при посредничестве ЕС, по-прежнему представляют собой путь к укреплению демократии и верховенства права и снижению поляризации в Грузии, и поэтому находят отражение в повестке дня ассоциации ЕС-Грузия».

В поправках также выражается обеспокоенность выходом правящей партии «Грузинская мечта» из соглашения от 19 апреля и содержится призыв ко всем политическим силам выполнять свои обязательства в рамках соглашения.

Кроме того, в документе упоминается, что решение суда о привлечении к уголовной ответственности лидеров партии «Лело за Грузию» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и использование решения суда о лишении Джапаридзе парламентского мандата является ярким проявлением политизированности правосудия; Подчеркивается, что дальнейшее преследование политических лидеров будет противоречить заявленным намерениям уменьшить поляризацию.

Что касается вопроса о деолигархизации, то новые поправки касаются: «необходимости устранения чрезмерного влияния частных интересов в экономической, политической и общественной жизни, как одного из приоритетов, определенных комиссией, решение которого необходимо до предоставления Грузии статуса кандидата; Есть рекомендация устранить чрезмерное влияние частных интересов, особенно бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили, в различных сферах политической, экономической и общественной жизни страны системным путем структурных и регуляторных реформ».

В новой версии поправок говорится, что «власти Грузии должны освободить бывшего президента Михаила Саакашвили и предоставить ему право пройти соответствующее лечение за границей по гуманитарным соображениям и в качестве средства снижения политической поляризации; Призывает власти Грузии прекратить политически мотивированные уголовные дела и пересмотреть текущие уголовные дела против работников СМИ и владельцев или близких родственников владельцев СМИ, критикующих власть».

В новой поправке вновь идет речь о необходимости пересмотреть дело гендиректора телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамия и выражено ожидание, что Служба внешних связей ЕС и представительство ЕС на месте продолжат мониторинг всех судебных разбирательств, связанных с политически мотивированными делами.