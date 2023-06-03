Правительство Венгрии в видео показало карту Украины без Крыма

Правительство Венгрии распространило видеоролик с призывом к миру с картой Украины без аннексированного Крыма. Видео появилось в ютьюбе несколько дней назад, но украинские и венгерские оппозиционные СМИ обратили на него внимание сегодня.

В закадровом тексте отмечается, что десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч зданий разрушены, более 10 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, но война продолжается и может легко стать мировой. «Хватит войны, только прекращение огня может положить конец разрухе, только мирные переговоры могут спасти жизни людей», - говорится в ролике.

Видео содержит кадры беженцев и разрушенных городов. Через некоторое время в ролике появляется карта Украины, но без Крыма в составе. При этом Венгрия, как и большинство стран мира, не признает аннексию полуострова законной.

С чем связано появление такой карты в ролике, не уточняется.

Ранее в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Украина в случае наступления может понести тяжелые потери, и вновь призвал Киев к переговорам с Москвой. В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко раскритиковал предложение Будапешта. «Если вы такие умные, вы и убедите Путина вывести войска из Украины», - отметил дипломат.

Кулеба подчеркнул, что Киев выступает за скорейший мир, но мир справедливый, на основе восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, включая Крым.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва пока не видит предпосылок для переговоров с Киевом.