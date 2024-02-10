Правозащитники: Седа Сулейманова могла быть убита родственниками

Похищенная в прошлом году в Санкт-Петербурге и вывезенная в Чечню уроженка этой республики Седа Сулейманова могла быть убита родственниками, заявила кризисная группа СК SOS со ссылкой на два независимых друг от друга источника в Чечне.

Правозащитники отметили, что информация о вероятной гибели 26-летней девушки поступила к ним в начале февраля, накануне они подали заявление в Следственный комитет и прокуратуру России с требованием провести срочную проверку этих сообщений.

«Пока известно не очень много: два независимых друг от друга источника – это обычные жители республики – имеют основания полагать, что Седу Сулейманову убили», – подтвердила сайту Кавказ.Реалии представитель кризисной группы СК SOS Александра Мирошникова.

Сулейманова уехала из Чечни, опасаясь убийства по мотивам «чести». В августе 2023 года при поддержке сотрудников правоохранительных органов из республики ее похитили из квартиры в Санкт-Петербурге и увезли в Грозный.

В сентябре уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал видео со встречи с Сулеймановой, на этой записи она не говорит ни слова; с тех пор новой информации о девушке не поступало.