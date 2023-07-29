Премьер Польши: Более 100 вагнеровцев переброшены к Сувалкскому коридору

Более 100 наемников российской ЧВК «Вагнер», находящихся в Беларуси, переброшены в район так называемого Сувалкского коридора, к границам Польши и Литвы. Об этом в субботу заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Сувалкский коридор (по названию польского города Сувалки) - территория, соединяющая Польшу и Литву, шириной менее 100 километров. К северо-западу от него находится российская Калининградская область, к юго-востоку - территория Беларуси. В различных публикациях о гипотетическом вооруженном конфликте между Россией и НАТО нередко речь идет о том, что Россия в ходе такого конфликта, перерезав этот коридор, может отрезать страны Балтии от Польши и, следовательно, вообще Западной Европы.
Моравецкий не сказал, откуда у него сведения о передислокации вагнеровцев. Он отметил, что, по его данным, наемники размещены в районе белорусского города Гродно. Моравецкий назвал это «шагом в направлении новой гибридной атаки на польскую территорию». Он напомнил о том, что в последние годы с территории Беларуси в Польшу и другие страны ЕС резко участилось число попыток нелегального перехода границы. Их осуществляют граждане стран Азии и Африки. Власти Польши обвиняют Минск и Москву в организации этих попыток с целью дестабилизировать ситуацию в Польше и ЕС. По мнению Моравецкого, наемники «Вагнера» могут как оказывать мигрантам помощь в пересечении польской границы, так и сами, выдавая себя за мигрантов, пытаться перейти границу. Польский премьер предположил также, что наемники могут переодеться в форму белорусских пограничников.
При этом высказывание прозвучало в контексте предвыборной борьбы в Польше. Моравецкий раскритиковал оппозиционную «Гражданскую платформу», обвинив ее в недостаточно жесткой позиции по отношению к России.
ЧВК «Вагнер» и власти Беларуси пока не комментировали утверждения Моравецкого. Независимых подтверждений его слов пока также нет. Проект «Беларускi Гаюн», который отслеживает в том числе деятельность вагнеровцев в Беларуси,сообщал на этой неделе о прибытии новых конвоев их военной техники из России в полевой лагерь в деревне Цель в центральной части страны. О перемещении наемников к западной границе не сообщалось.
Накануне стало известно о том, что Польша решила увеличить численность своих вооруженных сил почти в два раза со 172 тысяч до почти 300 тысяч военнослужащих. Министр обороны страны Мариуш Блащак заявил, что соответствующий документ уже подписан. Варшава также решила передислоцировать часть войск к восточной границе страны после того, как наемники ЧВК «Вагнер» перебазировались в Беларусь.
- Наемники ЧВК «Вагнер» начали прибывать в Беларусь после попытки мятежа в России в конце июня. Белорусские власти сообщили, что они будут обучать белорусских военных. Вагнеровцы прибывают в Беларусь без тяжелой бронетехники.
- Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге на этой неделе заявил: «Нас стали напрягать вагнеровцы. «Хочется на Запад. Разрешите нам». Говорю, вам зачем на Запад? «Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув».
- В польском городе Жешув расположен аэродром, на который поставляется военная техника и вооружения, поставляемые Украине странами Запада. Впоследствии они отправляются в Украину наземным путем. По словам Лукашенко, по договоренности с Путиным он «держит» наемников ЧВК «Вагнер» в центре Беларуси, а не передислоцирует их к западным границам, «потому что у них настроения плохие». Путин при словах Лукашенко об «экскурсии» в Варшаву и Жешув улыбался.
- 23–24 июня наемники ЧВК «Вагнер», неофициальной российской военной структуры, обладавшей десятками тысяч вооруженных бойцов и тяжелой техникой и активно участвовавшей в войне в Украине, под руководством Пригожина совершили вооруженный марш на Ростов-на-Дону и Москву с требованием отставки военного руководства. Российские власти охарактеризовали эти действия как мятеж. Движение колонн остановилось после переговоров с участием белорусского авторитарного руководителя Александра Лукашенко. Было объявлено, что за участие в мятеже никого не будут наказывать, а ЧВК «Вагнер» перебазируется в Беларусь.