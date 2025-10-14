Президент Мадагаскара заявил о роспуске нижней палаты парламента

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил, что распустил Национальную ассамблею – нижнюю палату парламента. Это произошло после того, как оппозиция пообещала запустить процедуру импичмента главы государства. В стране с конца сентября идут протесты.

Лидер оппозиции в парламенте Ситены Рандрианасолониайко заявил, что указ Радзуэлины о роспуске Национальной ассамблеи не имеет юридической силы.

Он также рассказал агентству Reuters, что президент покинул страну в воскресенье после того, как подразделения армии присоединились к протестующим. «Мы позвонили в администрацию президента, и они подтвердили, что он покинул страну», – сказал Рандрианасолониайко, добавив, что местонахождение Радзуэлины неизвестно.

Радио RFI сообщало, что президент Мадагаскара заключил соглашение с президентом Франции Эммануэлем Макроном и был эвакуирован на французском военном самолете в воскресенье.

Вечером в понедельник президент выступил с видеообращением, в котором заявил, что ему пришлось переехать в «безопасное место», чтобы защитить свою жизнь. Он не раскрыл, где находится, и не подтвердил сообщения об отъезде из страны. Источник Reuters сообщил, что Радзуэлина отказывается уходить в отставку.

Протесты в Мадагаскаре начались в конце сентября из-за дефицита воды и электричества и впоследствии переросли в антиправительственные акции: демонстранты требуют, чтобы президент ушел в отставку и извинился за насилие в отношении протестующих.

11 октября к протестующим присоединились военнослужащие элитного подразделения CAPSAT, которое помогло Радзуэлине захватить власть в ходе переворота 2009 года. Военные CAPSAT также заявили, что подразделение берет на себя управление армией страны.

В ходе протестов сотрудники правоохранительных органов часто вступали в столкновения с демонстрантами, применяя слезоточивый газ и резиновые пули. В ООН сообщили, что с начала демонстраций погибли как минимум 22 человека, еще более 100 получили ранения.