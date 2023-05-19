Президент США Байден одобрит тренировку украинских пилотов на F-16

Президент США Джо Байден на саммите «Группы семи» в Хиросиме проинформировал мировых лидеров, что одобрит тренировку украинских пилотов на американских истребителях F-16. Об этом сообщили источники Associated Press и CNN. Утверждается, что обучение летчиков будет проходить в Европе и может начаться уже в ближайшие недели. Официальных заявлений об этом пока не опубликовано.

По информации The Guardian, Байден одобрит тренировки пилотов как на F-16, так и на других истребителях четвертого, самого современного поколения. К нему относятся также британские Eurofighter Typhoon и французские Mirage 2000.

Ранее CNN писало, что администрация США не будет возражать против передачи F-16 Украине третьими странами. Из-за отказа поставлять Киеву боевые самолеты Белый дом столкнулся с давлением со стороны не только европейских союзников, но и членов Конгресса США.

Когда, откуда и сколько истребителей будет передано Киеву, Байден намерен объявить уже после того, как начнутся тренировки пилотов.

Поставок истребителей для защиты украинского неба неоднократно требовал от стран-партнеров президент Украины Владимир Зеленский. В пятницу он написал в твиттере: «Я приветствую историческое решение США и POTUS (так называется аккаунт Джо Байдена в твиттере - РС) поддержать международную коалицию по истребителям. Это в огромной мере укрепит силы нашей армии в небе. Практическое исполнение этой меры я буду обсуждать на саммите G7 в Хиросиме». Зеленский намерен лично посетить саммит завтра, сообщил глава офиса президента Андрей Ермак.

На этой неделе было объявлено о создании «международной коалиции», цель которой обеспечить поставки Украине истребителей F-16. В ней примут участие Великобритания, Нидерланды, Франция и, возможно, некоторые другие европейские страны. Нидерланды, Дания и Бельгия уже заявляли, что готовы поделиться с Украиной своими боевыми самолетами.