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Президент США начал визит в Европу для встречи с союзниками по НАТО
Президент США в среду, 23 марта, начал визит в Европу. Джо Байден намерен обсудить с союзниками по НАТО дальнейшие действия в ответ на российскую агрессию в отношении Украины.
Президент уже прибыл в Брюссель. На 24 марта там запланирован экстренный саммит НАТО, посвященный вопросам вокруг российского вторжения.
Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский обратится к участникам внеочередного саммита НАТО по видеосвязи.
Байден также примет участие во встрече "Большой семерки" и саммите Европейского союза.
В пятницу президент США отправится в Варшаву. 26 марта он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой. Стороны намерены обсудить военную и гуманитарную помощь Украине.
Как отметил Белый дом, одной из главных задач президента США в ходе поездки станет укрепление единства среди европейских союзников, стран НАТО и стран "Группы семи" на фоне кризиса вокруг Украины.
В рамках подготовки визита госсекретарь США Энтони Блинкен беседовал по телефону во вторник с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Как сообщила пресс-служба Госдепартамента, Блинкен в ходе разговора подчеркнул "необходимость сильного и единого трансатлантического ответа" на действия России.
Между тем советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США и их партнеры намерены в четверг объявить о новых санкциях против России. Салливан уточнил, что Вашингтон совместно с Европейским союзом также ужесточит существующие ограничения, чтобы принять меры против возможности их обхода Москвой. Салливан отверг сообщения о том, что США пытаются добиться смены руководства России на фоне санкционного давления.
Представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Вашингтон и Брюссель "продолжат работу с целью изоляции России на международной арене".
Другие новости дня
Росавиация вновь продлила запрет на полёты в аэропорты юга России
Росавиация в пятый раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной части России. Запрет, введенный 24 февраля в связи с началом российской военной операции в Украине, теперь будет действовать до 1 апреля. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Остальные российские аэропорты, включая международные, работают в обычном режиме.
Закрытыми до начала следующего месяца останутся аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Продолжат работать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя, говорится в пресс-релизе Росавиации.
Ограничения на полеты внутри России были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной операции России на территории Украины. Позднее они несколько раз продлевались.
Запад в ответ на вторжение в Украину ввел пакет жестких санкций, в рамках которых Евросоюз (ЕС) и США закрыли воздушное пространство для России. ЕС также запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в России.
США заявили о совершении Россией военных преступлений в Украине
В среду Соединенные Штаты впервые формально заявили о том, что российские войска, вторгшиеся в Украину, совершили военные преступления.
В заявлении Государственного секретаря США Энтони Блинкена говорится, что "существуют многочисленные заслуживающие доверия сообщения как о неизбирательных атаках и атаках, направленных против гражданского населения, так и других злодеяних". Согласно заявлению, российские войска уничтожили жилые дома, больницы, школы, торговые центры, машины "скорой помощи" в результате чего были убиты и ранены тысячи мирных жителей.
Специальный американский посланник по вопросам международного правосудия Бет ван Шаак подчеркнула, что США собирают информацию о возможных военных преступлениях на территории Украины и эти данные будут переданы международным организациям и иностранным государствам. Окончательное решение об индивидуальной ответственности будут приниматься судами, заявила Бет ван Шаак. По ее словам, в соответствии с международным правом и законодательствами разных стран, ответственность за совершение преступлений могут нести люди в высшем командовании
Ни США. ни Россия не признают юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, созданного специально для рассмотрения дел, связанных с военными преступлениями, геноцидом и преступлениями против человечности. Однако, как говорят эксперты, российские официальные лица могут стать объектом уголовного преследования в судах таких стран, как Испания и Германия, чьи законодательства предусматривают наказания за подобные преступления вне зависимости от того, где они совершены. Американские суды также могут рассматривать дела о военных преступлениях в других странах, если жертвами этих преступлений стали американские граждане. В среду американские законодатели обратились к генеральному США Меррику Гарленду с призывом начать расследование по фактам гибели в Украине двух американских граждан журналиста Брента Рено и Джимми Хилла, который был убит, находясь в очереди за хлебом.
Компания Renault остановила работу завода в Москве
Французский автомобильный концерн Renault приостановил деятельность завода в Москве. Это решение совет директоров Renault принял, "исходя из необходимости, придерживаться международных санкций, действующих в отношении России", сообщается на сайте Renault Group. Завод Renault в Москве запустился 21 марта. До этого производство было в простое с 28 февраля.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Франции и призвал французские компании, в частности Renault, уйти с российского рынка.
Завод Renault в Москве работает с 2005 года. Это - предприятие полного цикла, где производятся такие модели, как Renault Kaptur, Renault Arkana и Dacia Duster.
Об остановке деятельности дочерних предприятий в официальном заявлении речи пока не шло. Renault принадлежит 68 процентов акций АО "АвтоВАЗ". В компании заявили, что несут ответственность перед 45 тысячами сотрудниками на территории России.
После начала войны в Украине большинство западных автоконцернов остановили поставки автомобилей в Россию и прекратили производство на её территории.
В Грузию доставили тела погибших на войне в Украине добровольцев
Тела двух грузинских военнослужащих – Георгия Бериашвили и Давида Ратиани, погибших на войне в Украине, доставили в Грузию.
В тбилисском международном аэропорту память погибших почтили члены семей добровольцев, их друзья и простые граждане.
Как отмечает грузинская служба Радио Свобода, единственным представителем властей, выразившим соболезнования семьям погибших, была президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Георгий Бериашвили и Давид Ратиани после начала российского вторжения отправились в Украину в качестве добровольцев. Они погибли 18 марта в ходе боев у города Ирпень под Киевом. Их похоронят с воинскими почестями.
Ветер в Кутаиси сорвал крыши с домов и повалил деревья
В Кутаиси сильный ветер вырвал деревья с корнем, повредил автомобили, кровли домов, линии электропередач и даже тротуарную плитку, сообщили пресс-служба мэрии города.
В мэрии отмечают, что сотрудники коммунальных служб оперативно выезжают на вызовы и очищают дороги от поваленных деревьев.
Один житель Кутаиси в результате несчастного случая, вызванного непогодой, получил ушибы и был доставлен в больницу. По словам врачей, у пострадавшего легкие ушибы, в том числе, травма головы.
Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве
Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве в ходе исполнения редакционного задания, сообщает издание.
«Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы», – пишет The Insider.
До этого Оксана Баулина работала в ФБК, сотрудничала с «Радио Свобода» и «Медиазоной».
В 2017 году «Радио Свобода» выпустило документальный фильм про Оксану Баулину – на тот момент она работала главным редактором канала «Навальный Live».
ЕСПЧ возобновил рассмотрение исков против России до 16 сентября
Европейский суд по правам человека возобновил рассмотрение исков против России. Об этом сказано в резолюции, опубликованной судом.
Согласно документу, с 22 марта можно подать жалобу о нарушении Россией Конвенции о защите прав человека и основных свобод, если оспариваемый инцидент произошел до 16 сентября этого года. Также отменяется заморозка исков, поданных ранее.
На прошлой неделе Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации. С 16 сентября страна перестает быть участником Европейской Конвенции о правах человека. Из-за решения Комитета ЕСПЧ ранее объявил, что приостанавливает рассмотрение всех жалоб против России.
В конце февраля Совет Европы приостановил членство Москвы из-за вторжения российской армии на территорию Украины. После этого российский МИД заявил, что страна не будет участвовать в работе Совета.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва работает над тем, чтобы выход из Европейской конвенции по правам человека не сказался на правах россиян. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал граждан активнее обращаться за защитой своих прав в российские суды.
Россия вступила в Совет Европы в 1996 году и стала первой в истории страной, исключенной из организации.
Умерла госсекретарь США в администрации Клинтона Мадлен Олбрайт
Госсекретарь США в администрации президента Билла Клинтона Мадлен Олбрайт умерла на 85 году жизни. Об этом 23 марта сообщила в заявлении ее семья.
В 1997 году Олбрайт стала первой женщиной в должности госсекретаря США.
В 1992 году она заняла должность советником Билла Клинтона, а после его избрания президентом США ее назначили на пост постоянного представителя США при ООН.
Олбрайт выступала за расширение НАТО и вмешательстве сил военного союза в ситуацию в Югославии в 1999 году. Результатом стала военная операция на Балканах «Союзная сила». Тогда в ходе бомбардировок погибли несколько тысяч человек.
В Рунете Олбрайт приписывают высказывание «несправедливо, что богатства Сибири принадлежат только одной стране». В мае 2021 года президент России Путин использовал выдуманную цитату из слов бывшего госсекретаря в своем выступлении.
В 2014 году Путин уже использовал цитату на пресс-конференции, заявив, что ее слышали многократно «от почти официальных лиц». Газета The New York Times отмечала в том году, что нет никаких свидетельств того, что Олбрайт действительно это говорила. В 2015 году бывший госсекретарь публично заявляла, что никогда такого не говорила.
Олбрайт говорила, что в России есть люди, которым кажется, что они умеют читать ее мысли». Вероятно, она имела в виду интервью генерал-майора ФСО Бориса Ратникова «Российской газете», в котором он заявил, что российские спецслужбы подключились к подсознанию Олбрайт.
За день до начала военного вторжения России на территорию Украины газета The New York Times опубликовала колонку бывшего госсекретаря. В ней Олбрайт писала, что нападение Кремля на соседнюю страну станет исторической ошибкой Москвы.
В двух селах Белгородской области на границе с Украиной введен режим ЧС
В селах Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области, вблизи с границы с Украиной, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, в одном из этих населенных пунктов якобы разорвался снаряд и есть пострадавшие. Гладков утверждает, что со стороны Украины в сторону России был произведен выстрел.
Губернатор публикует фото разрушений в доме. Гладков пишет, что на снимке – дом в Журавлевке. Других подтверждений этой информации нет.
Кроме того, днем 23 марта стало известно о высылке украинских дипломатов из Минска и Бреста. Им приказали покинуть белорусскую территорию в течение 72 часов. В стране останутся только посол и еще четверо сотрудников. Эвакуация посольства белорусского посольства из Киева завершилась три дня назад.
Ранее Генштаб Украины предупреждал об угрозе вторжения войск с с белорусской территории.
Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. По данным ООН, за это время погибли 593 мирных жителя, более полутора тысяч получили ранения. Более трех с половиной миллионов украинцев покинули страну. Общее число беженцев и вынужденных переселенцев составляет почти четверть населения Украины.
Суд вынес активистке Самире Байрамовой устное предупреждение
Магистерский суд Марнеули ограничился устным предупреждением в отношении гражданской активистки Самиры Байрамовой, сообщает SOVA.
«Сегодня суд рассматривал дело об административном правонарушении в отношении Самиры Байрамовой. В частности, протокол о нарушении закона был составлен на основании статьи 150 Кодекса о правонарушениях, которая предусматривала искажение внешнего вида территории в границах муниципального образования. Суд полностью разделил изложенные нами позиции», - отметил адвокат из «Ассоциации молодых юристов», представлявший интересы Байрамовой в суде.
«Меня освободили от административной ответственности, не оштрафовали и сделали устное замечание», - рассказала Самира Байрамова Radio Marneuli.
Прокуратура признала Самиру Байрамову потерпевшей стороной. 21 марта активистка обратилась в ведомство с ходатайством о присвоении соответствующего статуса.
Самира Байрамова начала получать угрозы и оскорбления в социальных сетях после того, как разрисовала окна и внешние стены офиса ультраправой, прокремлевской организации Alt-Info в Марнеули.
Путин поручил поставлять газ в «недружественные страны» за рубли
Президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли платежи за газ для государств из списка «недружественных стран». Об этом он заявил на совещании с правительством, пишет агентство ТАСС.
«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнем с этого – нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», – сказал Путин.
Он пояснил, что планируется отказаться в расчетах от всех «скомпрометировавших себя валют». Объемы поставок и цены на газ будут соответствовать прописанным в заключенных ранее контрактах.
- 7 марта Россия внесла в список «недружественных стран» 50 государств. В том числе – страны Евросоюза, Великобританию, Канаду, США, Японию, Швейцарию, Микронезию и Сан-Марино. В список внесены страны, которые ввели против России санкции в связи с российским вторжением на территорию Украины или поддержали их.
В Таганроге задержали журналистку Радио Свобода Полину Ефимову
В Таганроге полиция задержала журналистку Полину Ефимову, которая сотрудничает с Радио Свобода.
Ефимову задержали возле пункта временного размещения беженцев из восточных районов Украины - она приехала туда, чтобы пообщаться с жителями Мариуполя, которых доставляют в Ростовскую область последние несколько дней.
Хвича Кварацхелия перешел в батумское «Динамо»
Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия перешел из казанского «Рубина» в батумское «Динамо». Об этом сообщил ряд интернет-изданий. Карьеру в батумском клубе продолжит и экс-игрок тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили.
На официальной Facebook-странице «Динамо Батуми» опубликован пост с графическим изображением футболиста и надписью «Угадайте, кто?». Пользователи легко узнали в человеке на фото Хвичу Кварацхелия.
Ранее сообщалось, что Кварацхелия не вернется в Россию после ближайших матчей за сборную Грузии по футболу.
Российские СМИ писали, что на семью Хвичи оказывается давление из-за его выступлений за российский клуб. Ситуацию прокомментировали даже в Госдуме РФ. Депутат Светлана Журова сказала, что Кварацхелия, возможно, «надо переехать полностью» в Россию.
Легионеры, играющие в российском чемпионате, по решению Международной федерации футбола (ФИФА) могут без последствий приостанавливать свои контракты до 30 июня 2022 года.
- 21-летний Кварацхелия в нынешнем сезоне провел за «Рубин» 22 игры во всех турнирах, забил два мяча. Его контракт с «Рубином» был рассчитан до 2024 года.
- На счету 21-летнего Давиташвили 3 гола в 20 матчах за «Арсенал». Его контракт с клубом был рассчитан до 2023 года.
- «Динамо Батуми» – действующий чемпион Грузии. Команда лидирует после пяти туров Высшей лиги.
Путин поручил перевести в рубли оплату поставок российского газа на экспорт в «недружественные» страны
Владимир Путин 23 марта объявил, что Россия переведет оплату поставок российского газа на экспорт в "недружественные" страны в рубли. Соответствующее распоряжение он дал ЦБ и правительству: те за неделю должны определить "порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями газа", сообщает "Интерфакс".
Распоряжение Путина означает, что покупатели российского газа в Европе (к "недружественным" российские власти отнесли все страны ЕС) должны будут для оплаты поставок купить на российском рынке рубли (за валюту и, скорее всего, по специальному курсу, который установит ЦБ) и уже рублями оплатить поставки. Путин объяснил нововведение тем, что "коллективный Запад перечеркнул доверие к своим валютам", введя санкции в отношении России за войну в Украине, и "России поставлять товары в ЕС и получать товары в их валюте не имеет смысла".
"Поэтому мною принято решение отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют", – заявил Путин.
После вторжения России в Украину многие страны Запада запретили ввоз в РФ евро и доллара, а также заморозили российские резервы в долларах и евро. Также многие российские банки, в том числе ВТБ, ВЭБ и Сбербанк, были отключены от системы международных расчетов SWIFT, что затруднило расчеты в иностранной валюте. Из-за этого Россия оказалась в ситуации катастрофической нехватки наличной валюты и была вынуждена ввести ограничения на продажу валютной выручки экспортерами и на снятие наличных долларов и евро с вкладов в российских банках.
Как отреагируют на идею Путина с оплатой поставок газа в рублях покупатели в Европе – пока неясно. Отчасти ситуацию может смягчить то, что во многих странах ЕС "Газпром" работает через свои дочерние компании, которым будет легко оплачивать поставки в российской валюте. Также многие страны сейчас реализуют программы по полному отказу от российских нефти и газа – новые меры оплаты могут подтолкнуть их ускорить реализацию этих программ.
В Грузии дорога к «Верхнему Ларсу» открылась для всех видов транспорта
Движение на центральной автомагистрали через Казбегский муниципалитет, ведущей к грузино-российской границе, полностью открыто, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
Движение на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс было закрыто уже больше суток из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», сегодня дорогу удалось очистить, после чего она была открыта как для легкового транспорта, так и для машин с прицепом и полуприцепом.
При этом транспорт с прицепом, полуприцепом и автобусы вместимостью более 30 мест будут передвигаться в тоннелях в одностороннем режиме.
Ранее СМИ сообщили, что с российской стороны на границе скопилось более трех тысяч большегрузных автомобилей.
Агентство Bloomberg сообщило об отъезде Анатолия Чубайса из России
Бывший глава государственной корпорации "Роснано", экс-глава РАО ЕЭС и бывший вице-премьер России Анатолий Чубайс, который в последние годы был представителем Владимира Путина по устойчивому развитию и климату в международных организациях, подал в отставку со своего поста и уехал из России. О его отъезде сообщает Bloobmerg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, а уход с поста спецпредставителя Путина подтверждает ТАСС. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил агентству РИА Новости, что Чубайс "уволился по собственному желанию".
Два знакомых Чубайса рассказали РБК, что он вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой уезжал в Стамбул (ее знакомый также подтвердил, что она в Стамбуле).
По словам источников Bloomberg, Чубайс прямо сослался на свое несогласие с войной, которую Кремль начал 24 февраля в Украине. 66-летний чиновник стал одним из первых официальных лиц настолько высокого уровня, которые порвали связи с Кремлем из-за вторжения России в Украину. Война продолжается уже почти месяц, за это время Украину покинули более 3 млн беженцев, разрушены и фактически стерты с лица земли несколько украинских городов, а страны Запада наложили на Россию сверхжесткие санкции.
66-летний Чубайс был одним из немногих оставшихся во власти экономических реформаторов 1990-х годов. Чубайса считают "архитектором" российской приватизации 1990-х годов. В 1991–1994 годах он был главой Государственного комитета России по управлению государственным имуществом, в 1992–1994 годах – зампредседателя правительства Российской Федерации при премьере Викторе Черномырдине, затем главой администрации президента и министром финансов при президенте Борисе Ельцине.
При Владимире Путине Чубайс занимал руководящие посты в крупных государственных компаниях, в том числе РАО ЕЭС и "Роснано", пока в 2020 году его не назначили посланником по устойчивому развитию. Bloomberg отмечает, что у Чубайса были развитые связи с иностранными топ-чиновниками и организациями.
В Южной Осетии опровергли информацию об эвакуации семей российских военных
Информация об эвакуации семей российских военнослужащих с территории Южной Осетии не соответствует действительности, – заявили в КГБ самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, фейковые материалы распространяют в социальных сетях и мессенджерах.
«КГБ ответственно заявляет, что все семьи сотрудников Пограничных сил, структур РЮО и Российской Федерации находятся в республике и выполняют обязанности несения службы в режимах повседневной служебной деятельности. Из республики выехал только ряд семей военнослужащих, убывших для участия в специальной военной операции на Украине», – говорится в сообщении КГБ.
Жителей Южной Осетии призвали сохранять спокойствие, «а также не поддаваться на провокации деструктивных сил, ставящих своей целью осложнение внутриполитической ситуации».
- 16 марта стало известно, что на войну в Украину отправились жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы РФ.
Россиянам организовали туры в Узбекистан для оформления карт Visa и Mastercard
Туры в Узбекистан, целью которых будет оформление банковских карт платежных систем Mastercard и Visa, организовали в России.
На сайте компании «Веди Групп» уточняется, что стоимость такой путевки начинается от 23 тысяч рублей с одного человека.
В эту стоимость входят трансфер, проживание, подготовка документов, медстраховка и сопровождение при посещении банка. Уточняется, что экскурсии и авиабилеты оплачиваются отдельно.
Тем, кто захочет посетить получить карту в Узбекистане, можно будет добраться до Ташкента прямыми рейсами Uzbekistan Express и Uzbekistan Airways. Вылет будет осуществляться из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Уфы и Минеральных Вод. Билет на самолет можно приобрести в пределах 28-47 тысяч рублей.
В компании добавили, что картами, которые будут выданы на территории Узбекистана, можно расплачиваться за рубежом. Для оформления потребуется только заграничный паспорт, пишет Московский комсомолец.
Ранее сообщалось, что в России платежная система UnionPay на фоне приостановки работы популярных Visa и Mastercard стала пользоваться большим спросом у клиентов. Банки поднимают цены на выпуск такой карты.
В «Аруаа» сообщили об отмене закона о восстановлении абхазской национальности
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия накануне вечером отменили ранее принятые поправки в закон «Об актах гражданского состояния» и в Гражданский кодекс, которые предусматривали возможность «восстановления абхазской национальности». Об этом сообщили в организации ветеранов «Аруаа».
В связи с принятым парламентом решением митинг, запланированный сегодня на сухумской площади Свободы, не состоялся.
Ранее ветераны призвали абхазского лидера Аслана Бжания наложить вето на поправки, позволяющие абхазским и иностранным гражданам, а также лицам без гражданства, проживающим на территории Абхазии, «восстановить абхазскую национальную принадлежность».
С новой законодательной инициативой 1 марта 2021 года выступил спикер абхазского парламента Валерий Кварчия. Агентство «Апсныпресс» тогда опубликовало новость под заголовком «Самурзаканские абхазы смогут восстановить национальную принадлежность и исконные фамилии». Законопроект был принят в первом чтении 31 марта 2021 года, во втором и третьем – 21 марта текущего года.
В «Аруаа» считают, что цель внесения поправок – массовое предоставление абхазского гражданства гражданам Грузии, живущим в Гальском районе.
Президент Польши: на саммите НАТО особое внимание должно быть уделено ситуации в Украине и Грузии
«На саммите НАТО особое внимание должно быть уделено ситуации в Украине и Грузии», — заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте.
По словам президента Польши, вопрос безопасности имеет фундаментальное значение для Украины и Грузии, поэтому необходимо проводить заседания комитетов НАТО-Украина и НАТО-Грузия.
Анджей Дуда также отметил, что вместе с Румынией они подчеркнут европейскую перспективу Украины, Молдовы и Грузии.
«Это должны быть страны, которые фактически в ближайшие несколько недель должны получить статус кандидата в члены ЕС. Помощь им должна быть обеспечена, что особенно будет нужно Украине для восстановления после войны», – заявил президент Польши.
Президент Румынии отметил, что Румыния и Польша поддерживают интеграцию Украины, Молдовы и Грузии в Евросоюз, передает Общественный вещатель Грузии.
- Внеочередной саммит НАТО пройдет 24 марта в Бельгии, его темой станет российское вторжение в Украину. Президент США Джо Байден посетит саммит НАТО, сообщали ранее в Белом доме.
Главного редактора «Медиазоны» вызвали в полицию за критику Этери Тутберидзе
Полиция в Москве вызвала для дачи объяснений главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова за перепубликацию сообщения с критикой российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Повестка опубликована изданием 23 марта.
В документе говорится, что поводом для вызова стало обращение депутата Госдумы Олега Нилова о распространении клеветы о Тутберидзе. В феврале депутат потребовал возбудить против журналиста уголовное дело за перепубликацию сообщений с критикой тренерских методов спортсменки.
В них тренера критиковали за жесткое общение с учениками и неуважение к ним, записи сопровождались хештегом #позортутберидзе. Журналист переопубликовал сообщения с комментарием "почему надо запретить фигурное катание". После этого Нилов предложил разработать законопроект и отправлять в "тюрьму на много-много лет" за оскорбление российских спортсменов, напоминает "Медиазона".
- Тутберидзе – одна из самых известных тренеров в мировом фигурном катании. Её ученики выиграли 4 олимпийских золота, несколько чемпионатов мира и Европы. Она публично на критику не реагировала.
Салливан: США изучают вопрос об исключении России из G20
Соединенные Штаты выступают за исключение России из Группы двадцати крупнейших экономик мира - G20 - и намерены обсудить данный вопрос со своими партнёрами. Об этом заявил советник президента США по безопасности Джейк Салливан.
По мнению Салливана, Россия больше не может участвовать в международных институтах и в международном сообществе как обычно.
22 марта власти Польши предложили США изучить вопрос исключения России из G20 из-за военного вторжения в Украину и получили "положительный ответ", сообщал Reuters со ссылкой на польского министра развития и технологий Петра Новака. "Если Россия останется членом этой организации, она будет менее полезна", - отметил собеседник агентства.
Вопрос об участии России в G20 может быть рассмотрен на саммитах ЕС и "Большой семерки" в Брюсселе.
Однако, по мнению аналитиков, перспективы исключения России сомнительны: при голосовании по этому вопросу такие страны, как Китай, Индия или Саудовская Аравия, вероятно, воспользуются правом вето.
G20 - это группа крупнейших экономик мира, целью которой служит координация действий по важнейшим вопросам, влияющим на мировую экономику.
Очередной саммит Группы двадцати состоится в конце года в Индонезии. Президент России Владимир Путин намерен участвовать в нём, передаёт Reuters со ссылкой на российского посла в Джакарте Людмилу Воробьёву. В прошлом году Путин участвовал в саммите G20 в Риме по видеосвязи.
Североосетинский депутат призвал местных жителей к участию в войне против Украины
Депутат парламента Северной Осетии от партии "Единая Россия" Борис Кантемиров призвал местных жителей к участию в войне против Украины в качестве "добровольцев". Он назвал начатое 24 февраля полномасштабное военное вторжение "священным долгом". Кантемиров заявил, что желающие отправиться в Украину могут обратиться к нему лично – "чтобы сделать все правильно".
Кавказ.Реалии на момент публикации этой новости известны имена 33 погибших на войне в Украине уроженцев Северной Осетии. Это только те данные, которые приводят власти и официальные СМИ, реальное число убитых может быть значительно больше.
11 марта стало известно, что схожим образом так называемых добровольцев для участия в российском вторжении набирают в Дагестане. Там военкоматы опубликовали расценки за участие в войне – от 177 тыс до 215 тыс рублей в месяц в зависимости от звания. С 24 февраля в Украине погибли не менее 57 уроженцев Дагестана – это только те, чьи имена известны Кавказ.Реалии.
- Подтверждены имена как минимум 557 погибших в Украине россиян. Официально Россия признала гибель 498 военнослужащих, 1597 получили ранения. Украина сообщает о свыше 15 тысячах погибших российских содатах. Подтвердить или опровергнуть эти данные в ситуации продолжающихся боевых действий невозможно.
- ООН опубликовала отчет о гуманитарной ситуации в Украине. Погибли 953 мирных жителя, 1557 получили ранения. Число беженцев превысило 3,5 миллиона человек, а общее число беженцев и вынужденных переселенцев составляет почти четверть всего населения Украины.
Движение 1ADAT опубликовало видео из «секретной тюрьмы» СОБРа в центре Грозного
Оппозиционное властям Чечни движение 1ADAT выпустило расследование о секретной тюрьме СОБРа "Ахмат" Росгвардии, где, как утверждают активисты, удерживают и пытают похищенных жителей республики. На видео впервые показана часть секретной тюрьмы – кабинет, который разделяет комнату оперативников от тюремных камер. Также приведена схема этого здания, рассказали Кавказ.Реалии в движении 1ADAT.
"В кадыровских кругах будет паника, будут выяснять, откуда эти видео и материалы у нас. Кадыровская пропаганда, как всегда, будет твердить, что это фейк, на большее она не способна. Но факт остается фактом, мы полностью рассекретили одну из самых секретных тюрем кадыровского режима, и с этим кадырвская пропаганда, кроме как говорить "это все фейки", ничего не сможет. Пусть покажут нам подвал и казарму, тогда все узнают, что схемы точь-в-точь похожи", – заявили в оппозиционном движении.
На опубликованном 1ADAT видео Ибрагим Янгулбаев – сын федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева и удерживаемой в Грозном Заремы Мусаевой – рассказывает об устройстве секретной тюрьмы, где сам он побывал в 2015 году.
"Когда меня удерживали, оперативник Зелимхан Махмутхажиев забрал мой смартфон, так как его был разбит. Он снял на него несколько видео и фото из кабинета СОБРа. На кадрах запечатлен человек, который сидел с нами – он был близким к [Рамзану] Кадырову человеком, который провинился в чем-то. Затем оперативник удалил видео, но они сохранились у меня в облаке и на памяти телефона", – заявил Янгулбаев в комментарии для Кавказ.Реалии.
Известно, что Зелимхан Махмутхажиев – младший брат депутата парламента Чечни от "Единой России", бывшего начальника РОВД по Шатойскому району Имама-Али Махмутхажиева.
- СМИ и правозащитные организации не раз сообщали о том, что в секретных тюрьмах в Чечне содержат похищенных силовиками, а также геев и провинившихся кадыровцев. Сам Рамзан Кадыров заявил, что в республике нет секретных тюрем.
- 20 января сотрудники МВД по Чечне ворвались в квартиру родителей правозащитника Абубакара Янгулбаева в Нижнем Новгороде и насильно вывезли его мать Зарему Мусаеву на допрос в качестве свидетеля в Грозный. Сначала ей назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело – Мусаева якобы набросилась на составлявшего протокол участкового.
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