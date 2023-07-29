Президент ЮАР - Путину: Мы пришли не за дарами, нужна зерновая сделка

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамапоса на встрече африканских лидеров с президентом России в Санкт-Петербурге призвал Владимира Путина вернуться к так называемой зерновой сделке о вывозе зерна и других продовольственных товаров из украинских черноморских портов. При этом он дал понять, что российские предложения поставлять в Африку зерно, в том числе и бесплатно, не могут стать заменой зерновой сделки.

«Мы сюда пришли не для того, чтобы просить какие-то "дары". Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями... однако это не наша основная цель здесь. Это не главная наша задача, чтобы добиться каких-то поставок такого характера», - заявил Рамапоса, говоря о зерновой сделке (официальное название - Черноморская зерновая инициатива). Его слова приведены в стенограмме, опубликованной на сайте Кремля. «Вы говорили о зерне. Мы предлагали реализовать Черноморскую зерновую инициативу, говорили о необходимости открытия Черного моря, мы говорили, что хотели бы, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков», - отметил Рамапоса.

Путин ранее пообещал бесплатно поставить по 25–50 тысяч тонн зерна в шесть государств: Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканскую Республику и Эритрею. По подсчетам, которые приводит, в частности, «Агентство», это лишь малая доля зерна, необходимого этим странам. Российский президент также заявлял, что Москва готова заместить украинское зерно на африканском рынке на коммерческой основе.

Путин поздно вечером в пятницу, по завершении основной программы саммита «Россия-Африка», встретился с несколькими лидерами африканских стран, которые ранее выдвинули предложения о мирном урегулировании в Украине. Среди них был и прездидент ЮАР.

Российский президент вновь изложил им свое видение событий, сказав, в частности, что широкомасштабное вторжение России в Украину, приведшее к гибели тысяч мирных жителей и многочисленным разрушениям, не было нарушением устава ООН. Африканские лидеры заявили, что выступают за завершение конфликта мирным путем.