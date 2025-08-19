Программа MATRA временно приостановлена в Грузии - посольство Нидерландов

Посольство Нидерландов в Грузии сообщает о временной приостановке программы MATRA, основная цель которой – развитие демократии в странах Центральной и Восточной Европы. Как сообщают в дипведомстве, причина – действия грузинских властей, приведшие к ухудшению ситуации в стране. В заявлении, опубликованном на странице посольства в Facebook, говорится.

«Мы надеемся, что в будущем, по мере улучшения ситуации в стране, мы снова сможем принимать грузинских участников», — говорится в заявлении.

Нидерланды учредили программу MATRA в 1993 году, изначально целью программы была социальная трансформация посткоммунистических стран, однако впоследствии она стала поддерживать политику расширения ЕС и Европейскую политику соседства.

В рамках программы осуществляются разные проекты, направленные на реформирование общества на местном уровне, а также финансируется образовательная программа, предоставляющая стипендии для обучения в Нидерландах.

Как сообщают в посольстве, за годы реализации программы MATRA в Грузии около 200 грузинских чиновников и государственных служащих «приняли участие в учебном процессе, что внесло значительный вклад в укрепление государственных институтов Грузии».

Более года грузинские власти принимают законы, затрудняющие работу гражданского сектора и независимых СМИ и ограничивающие свободу слова. Председатель «Грузинской мечты», занимающий также пост премьер-министра, заявил 28 ноября 2024 года, что власти больше не будут поднимать вопрос о начале переговоров по евроинтеграции. Это стало причиной начала масштабных митингов, которые неоднократно разгоняли силовики, с применением чрезмерной силы. Никто из них не понес наказания за насилие в отношении журналистов и демонстрантов.