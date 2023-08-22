Прокуратура РФ запросила 6 лет колонии для журналиста Михаила Афанасьева

Прокуратура запросила 6 лет колонии общего режима для журналиста Михаила Афанасьева по делу о распространении «фейков» о российской армии с использованием служебного положения. Об этом сообщают «Сетевые свободы».

Обвинение также требует на три года запретить Афанасьеву заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в СМИ и интернете.

Поводом для преследования Афанасьева послужила его статья на сайте интернет-журнала «Новый фокус» о сотрудниках ОМОН из Хакасии, которые отказались от участия в боевых действиях в Украине из-за плохого обеспечения и непродуманных решений командования. По версии следствия, журналист среди прочего опубликовал «недостоверные сведения» о количестве пропавших без вести и раненых сотрудниках хакасского управления Росгвардии после начала российского вооружённого вторжения на территорию Украины.

Афанасьев находится в СИЗО с 14 апреля 2022 года.