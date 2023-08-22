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Прокуратура РФ запросила 6 лет колонии для журналиста Михаила Афанасьева

Михаил Афанасьев в зале суда (архивное фото)

Прокуратура запросила 6 лет колонии общего режима для журналиста Михаила Афанасьева по делу о распространении «фейков» о российской армии с использованием служебного положения. Об этом сообщают «Сетевые свободы».

Обвинение также требует на три года запретить Афанасьеву заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в СМИ и интернете.

Поводом для преследования Афанасьева послужила его статья на сайте интернет-журнала «Новый фокус» о сотрудниках ОМОН из Хакасии, которые отказались от участия в боевых действиях в Украине из-за плохого обеспечения и непродуманных решений командования. По версии следствия, журналист среди прочего опубликовал «недостоверные сведения» о количестве пропавших без вести и раненых сотрудниках хакасского управления Росгвардии после начала российского вооружённого вторжения на территорию Украины.

Афанасьев находится в СИЗО с 14 апреля 2022 года.

  • В июне 2022 года «Мемориал» признал Михаила Афанасьева политзаключенным, поскольку «его преследование нацелено на запугивание журналистов, представляющих альтернативную точку зрения на события в Украине».
  • В декабре суд оштрафовал учредителя «Нового Фокуса» на 450 тысяч рублей по административному делу о разжигании ненависти по отношению к полицейским в статьях за 2018-2021 годы.
  • Как отметил правозащитник Павел Чиков, дело Афанасьева – первый известный случай, когда пользование интернет-сайтом признается служебным положением. Портал «Новый фокус», на который писал Афанасьев, не принадлежит журналисту и не был зарегистрирован в качестве СМИ.
  • В марте 2022 года в России были введены законы об уголовной и административной ответственности за так называемые фейки о российской армии и дискредитацию её действий. Фейками и дискредитацией российские власти считают любую точку зрения, отличную от позиции Кремля и Минобороны России.

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