Протесты экоактивистов в Германии привели к гибели человека

В Берлине в результате протестов экологических активистов погиб человек. Члены движения Die Letzte Generation («Последнее поколение»), выступающие за борьбу с климатическими изменениями, в понедельник перекрыли своими телами движение по одной из самых оживленных трасс немецкой столицы - шоссе А100, чем спровоцировали гигантскую пробку. Застрявшая в ней машина скорой помощи не успела вовремя к участнику ДТП. В пятницу стало известно, что жертва - 44-летняя мотоциклистка - скончалась.

Власти Германии резко осудили активистов. Министр экономики и проблем климата, сопредседатель Партии зеленых Роберт Хабек заявил: «Каждый, кто ставит под угрозу жизнь и здоровье других людей, теряет всякую легитимность, а также вредит самому климатическому движению». Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер тоже высказался против выбранной активистами тактики. «Боюсь, что это поставит под вопрос общественную и государственную поддержку движения в защиту климата», - сказал он.

Сами активисты в соцсетях выразили сожаление в связи со смертью мотоциклистки, но пожаловались, что теперь «вся система медиа обернулась против них».

Движение Die Letzte Generation в Германии выступает за отказ от использования углеводородов. Оно тесно связано с похожими движениями в других европейских странах - британским Just Stop Oil, итальянским Ultima Generazione, норвежским Stop Oljeletinga и другими, у них общие эпатажные тактики. Чтобы привлечь внимание к проблемам климата, они перекрывают дорожное движение, приковывая или приклеивая себя к дорогам.

Также активисты этих движений приклеивают себя суперклеем к стенам, полу или непосредственно экспонатам в музеях. Нередко при этом они обливают цветными жидкостями сами экспонаты. В пятницу итальянские активисты облили гороховым супом картину Винсента ван Гога в Риме. Ранее от их действий пострадала картина Клода Моне «Стога» в музее Барберини в Потсдаме (музей был вынужден закрыться на несколько дней), «Подсолнухи» того же ван Гога в Национальной галерее в Лондоне, «Девушка с жемчужной сережкой» Вермеера в музее в Гааге, и многие другие - всего около двух десятков случаев.

В Гааге суд приговорил нарушителей к двум месяцам лишения свободы (месяц - реально, второй - условно). Они заявляют, что их цель - привлечь внимание к проблемам климата, а не нанести ущерб культурному наследию, поэтому для атак они выбирают экспонаты, выставленные под защитным стеклом. Однако искусствоведы утверждают, что даже если прямого ущерба холстам не наносится, при таких происшествиях зрителей удаляют из залов, музеи вынуждены закрываться хотя бы частично, а картины все равно изымают из экспозиции, чтобы их осмотрели реставраторы.