Путин: договор о СНВ истекает, Россия готова соблюдать его ещё год

Президент России Владимир Путин в понедельник на совещании с членами Совета безопасности обвинил Запад в подрыве стратегической стабильности и фактически дал понять, что к 5 февраля 2026 года, когда истекает срок действия договора о стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с США, этот договор вряд ли будет продлён.

В то же время, по словам Путина, Россия не хочет «провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений» и попытается сохранить «на нынешнем этапе» сложившийся статус-кво. Для этого, по словам Путина, Москва берёт на себя обязательство «продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений» договора. Условием этого станет то, что США «будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания». По истечении года в Москве примут решение о том, продолжат ли «добровольные самоограничения» в ядерной сфере.

Путин не сказал, что положения договора будут соблюдаться Россией в полном объёме. Он не сказал также о том, готова ли Россия заключить с США новый договор или продлить срок действия нынешнего, российский президент высказался лишь за «предметный стратегический диалог» с США с учётом «всего комплекса усилий по нормализации двусторонних отношений». Путин также сказал, что Россия способна дать «военно-технический ответ» на любые угрозы и напомнил о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Договор СНВ-3, заключённый в 2010 году (в 2021 срок его действия продлили на 5 лет) устанавливает ограничения на число развёрнутых носителей ядерного оружия и ядерных боеголовок, а также меры контроля.

С начала российского вторжения в Украину как сам Путин, так и другие представители Кремля нередко говорили о ядерном оружии, гипотетически допуская возможность его применения в определённых обстоятельствах. Помимо прочего, Россия изменила ядерную доктрину, расширив число потенциальных поводов для применения ядерного оружия в ответ даже на неядерные удары.

США пока не отреагировали на последнее заявление Путина.