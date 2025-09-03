Президент России Владимир Путин перед началом военного парада в Пекине, гостем которого он был, обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпин, помимо прочего, биотехнологии, продлевающие жизнь человека, и возможность достичь бессмертия.

Разговор лидеров, которые шли вместе с другими руководителями государств к торжественной трибуне, был непубличным, он попал на микрофон во время прямой трансляции. На это обратили внимание владеющие китайским языком блогеры, а на их публикации - агентства Bloomberg и Reuters.

Как следует из публикаций, разговор коснулся роста продолжительности жизни.

«Раньше люди редко доживали до 70. Сейчас в 70 ты всё ещё ребёнок», — сказал, как утверждается, Си Цзиньпин. Путин (на видео слышен перевод его слов на китайский язык) ответил: «С помощью биотехнологий органы можно будет заменять бесконечно… чем дольше люди будут жить, тем моложе они будут становиться, и люди смогут достичь даже бессмертия». Китайский лидер подтвердил: «Некоторые прогнозируют, что в этом веке люди смогут жить до 150 лет». Рядом с Путиным и Си Цзиньпином шёл лидер КНДР Ким Чен Ын, участвовали ли он в разговоре, не сообщается. В трансляции однако звучит реплика переводчика на корейском языке, в которой речь идёт о трансплантации органов.

Кремль пока не комментировал это видео.

Владимиру Путину 72 года, он находится во главе России с конца 1999 года. Согласно принятым в 2020 поправкам, пост президента он может занимать до 2036 года, тогда ему будет 84. Старшая дочь Путина Мария Воронцова, эндокринолог по специальности, курирует программы, связанные с генетическими исследованиями, и, как сообщалось, получала грант «на исследование процессов обновления клеток в организме как основы долголетия и здоровья человека».

Журналисты-расследователи, в частности издание «Проект», неоднократно писали о здоровье Путина и его интересе к нетрадиционным омолаживающим методикам.

Си Цзиньпину также 72 года.

Самым старым в истории СССР и России правителем был Леонид Брежнев, умерший в возрасте 75 лет. Ряд мировых лидеров оставались во главе государств до преклонного возраста, в частности королева Великобритании Елизавета II дожила до 96 лет. Президенту США Дональду Трампу сейчас 79. Президенту Камеруна Полю Бийя — 93 года.