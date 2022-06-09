Путин: На нашу долю выпало возвращать и укреплять территории

Президент России Владимир Путин в четверг на встрече с молодыми предпринимателями заявил, что российский император Петр I не отторгал территории Швеции во время Северной войны 1700-1721 годов, а «возвращал» их и «укреплял». По словам главы государства, «на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять».

Путин заявил, что на территориях, захваченных Петром I, испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне. Эти земли, по его словам, «всегда были под контролем российского государства». Президент также вспомнил и про город Санкт-Петербург, основанный первым российским императором в 1703 году. Он заявил, что изначально страны Европы не признавали эти территории за Россией.

Ранее стало известно, что представители назначенной Россией администрации в Херсоне и Запорожской области Украины заявили о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России. Это было сделано после визита первого заместителя главы российской Администрации президента Сергея Кириенко на оккупированные российскими войсками территории Украины. После вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия контролирует большую часть Херсонской области вместе с областным центром и значительную часть Запорожской области, хотя сам город Запорожье остается под украинским контролем.

В эти дни в России отмечается 350-летие со дня рождения Петра I. В российской историографии этот царь, впоследствии император, традиционно оценивается как правитель, который жесткими методами укрепил мощь государства и внедрил в нем ряд почерпнутых с Запада реформ. Одним из итогов деятельности Петра стало присоединение ряда прибалтийских территорий, которые отошли к России от Швеции по Ништадскому миру 1721 года. Некоторые из них, в частности территории современных Эстонии и части Латвии, до того практически никогда не входили в состав России или каких-либо русских княжеств.

Какие именно территории Путин имеет в виду под словами о «возвращении», он не сказал.